¿Le abre las puertas a la Copa Davis? La respuesta de Alejandro Tabilo tras las críticas del presidente del tenis chileno

La polémica entre Alejandro Tabilo y Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile, sumó un nuevo capítulo. Esto surge luego de las fuertes críticas del timonel tras conocer que la raqueta nacional iba a participar en una exhibición del circuito UTS, en Guadalajara, en lugar de representar al país en la rondas clasificatorias de la Copa Davis.

“Estamos indignados con la decisión de Tabilo; me parece inaceptable”, había dicho el mandamás en un duro comunicado. Sin embargo, tras conocer estos dichos, Jano respondió. En conversación con Radio ADN, el nacido en Canadá aclaró su posición e, incluso, dejó abierta la puerta para participar en el torneo de selecciones. “La decisión de jugar la UTS siempre fue considerada como una alternativa por los malentendidos que hubo este último tiempo con la federación y decisiones de parte de ellos que no compartí. Nunca fue una decisión que estuvo tomada, ya que la prioridad era la Davis. El contrato con la UTS tampoco está firmado; fue decisión de parte de ellos subirlo antes”, confesó a la emisora.

En esa línea, el tenista número uno de Chile se refirió directamente al presidente del tenis nacional, a quién acusó de tener palabras “injustas” y “agresivas”. "Él es una persona con cero contacto con los jugadores y claramente no ha entendido el porqué de las decisiones que tuve que tomar. Nosotros nos dedicamos a un deporte individual y hay momentos en la carrera donde necesitamos eventualmente pensar en nosotros mismos y en nuestra carrera. Por eso solemos tener el diálogo directo con el capitán, Massú, quien entiende más nuestras situacionesy comprende las decisiones”, reveló.

Sergio Elías criticó duramente a Alejandro Tabilo.

Al momento de ser consultado por los cambios en su agenda, el 81° del ranking ATP fue claro. “No debo cambiar ninguna decisión, ya que mi prioridad fue siempre jugar por Chile y así lo confirmé en la charla que tuve hoy con Nico Massú. Siempre he soñado y disfrutado jugar por Chile, es la razón por la cual decidí cambiar el país por el cual compito. Las Copas Davis que he faltado han sido por lesiones y por priorizar mi carrera en momentos muy delicados”, señaló.

Con esta eventual confirmación de Tabilo en el equipo capitaneado por Nicolás Massú, se espera que Chile cuente con su mejor carta de cara a la clasificación al Grupo Mundial que se disputará en febrero de 2026.