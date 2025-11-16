Jannik Sinner hace respetar la localía y se convierte en bicampeón del ATP Finals ante Carlos Alcaraz

La temporada 2025 del tenis mundial llegó a su fin este domingo. Y no había mejor manera de hacerlo que con una nueva final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los número uno y dos del ranking ATP, respectivamente.

En las Nitto ATP Finals que se celebraron en Turín, Italia, se definió al mejor tenista del planeta durante esta campaña. Ambos se habían enfrentado en todas las finales de Grand Slam a lo largo del año, con un saldo de dos triunfos para cada uno: Abierto de Australia y Wimbledon para el italiano y Roland Garros y US Open para el español.

Una igualdad absoluta para una rivalidad que ha marcado la era moderna del tenis, y que promete seguir animando el circuito a futuro. De hecho, para dar cuenta de la paridad que existe entre estos astros, solo basta con ver el resultado final de esta contienda en el Inalpi Arena: con parciales de 7-6 (4) y 7-5, Sinner se impuso a Alcaraz y festejó el campeonato en suelo transalpino por segunda ocasión consecutiva.

Apretada definición

La final comenzó con un desarrollo que auguraba un largo partido, pues ambos tenistas hicieron respetar sus servicios durante todo el primer set. Recién en el tie-break se generó la primera diferencia, con un Sinner pletórico a la hora de aguantar los embates del murciano. Así las cosas, el pelirrojo se acabó llevando el parcial por tres puntos de ventaja en la muerte súbita.

A pesar del buen estado de forma del anfitrión, Alcaraz se las ingenió rápidamente para cambiar el panorama a contar del segundo set. Tan solo en el primer game de esa manga, el ibérico rompió con el saque de su oponente y silenció, por un momento, al bullicioso público que llegó en masa a apoyar al itálico.

Pero Sinner, que quería evitar el desenlace del Masters 1000 de Roma 2025 (cuando era local y perdió en la final con el propio Alcaraz), no tardó en reencantar a la afición: en el sexto juego fue su turno para generar la ruptura y empatar el trámite 3-3.

Aquella reacción daba cuenta de que el nivel del italiano no había mermado con el tempranero quiebre al inicio de la segunda manga. Más bien, había sido un aliciente para potenciar sus capacidades. De esta forma, y haciendo gala de una derecha privilegiada, el reciente campeón del Masters 1000 de París sacó a relucir lo mejor de sí para sentenciar el compromiso y, el campeonato, frente a su némesis en el mundo del tenis.

Con esta victoria, Sinner cerró el año con seis títulos y quedó a dos de igualar a Alcaraz, que concluyó en la cima con ocho. El murciano, que lamentó la derrota al no poder exhibir su mejor rendimiento, igualmente festeja un hito: cerrará la temporada como el número uno del escalafón planetario (por primera vez desde 2022) luego de superar los 11.000 puntos, esto tras el triunfo en semifinales ante Lorenzo Musetti.