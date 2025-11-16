OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Jannik Sinner hace respetar la localía y se convierte en bicampeón del ATP Finals ante Carlos Alcaraz

    Con el público a su favor en el Inalpi Arena, el tenista italiano se impuso por parciales de 7-6(4) y 7-5 al español, en lo que parecía una especie de desempate, luego de las cuatro finales de Grand Slam que los tuvo cara a cara a lo largo del año. Pese a la derrota, el murciano mantiene el número uno del ranking ATP.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Jannik Sinner se proclamó bicampeón en el ATP Finals ante Carlos Alcaraz. Foto: ATP.

    La temporada 2025 del tenis mundial llegó a su fin este domingo. Y no había mejor manera de hacerlo que con una nueva final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los número uno y dos del ranking ATP, respectivamente.

    En las Nitto ATP Finals que se celebraron en Turín, Italia, se definió al mejor tenista del planeta durante esta campaña. Ambos se habían enfrentado en todas las finales de Grand Slam a lo largo del año, con un saldo de dos triunfos para cada uno: Abierto de Australia y Wimbledon para el italiano y Roland Garros y US Open para el español.

    Una igualdad absoluta para una rivalidad que ha marcado la era moderna del tenis, y que promete seguir animando el circuito a futuro. De hecho, para dar cuenta de la paridad que existe entre estos astros, solo basta con ver el resultado final de esta contienda en el Inalpi Arena: con parciales de 7-6 (4) y 7-5, Sinner se impuso a Alcaraz y festejó el campeonato en suelo transalpino por segunda ocasión consecutiva.

    Apretada definición

    La final comenzó con un desarrollo que auguraba un largo partido, pues ambos tenistas hicieron respetar sus servicios durante todo el primer set. Recién en el tie-break se generó la primera diferencia, con un Sinner pletórico a la hora de aguantar los embates del murciano. Así las cosas, el pelirrojo se acabó llevando el parcial por tres puntos de ventaja en la muerte súbita.

    A pesar del buen estado de forma del anfitrión, Alcaraz se las ingenió rápidamente para cambiar el panorama a contar del segundo set. Tan solo en el primer game de esa manga, el ibérico rompió con el saque de su oponente y silenció, por un momento, al bullicioso público que llegó en masa a apoyar al itálico.

    Pero Sinner, que quería evitar el desenlace del Masters 1000 de Roma 2025 (cuando era local y perdió en la final con el propio Alcaraz), no tardó en reencantar a la afición: en el sexto juego fue su turno para generar la ruptura y empatar el trámite 3-3.

    Aquella reacción daba cuenta de que el nivel del italiano no había mermado con el tempranero quiebre al inicio de la segunda manga. Más bien, había sido un aliciente para potenciar sus capacidades. De esta forma, y haciendo gala de una derecha privilegiada, el reciente campeón del Masters 1000 de París sacó a relucir lo mejor de sí para sentenciar el compromiso y, el campeonato, frente a su némesis en el mundo del tenis.

    Con esta victoria, Sinner cerró el año con seis títulos y quedó a dos de igualar a Alcaraz, que concluyó en la cima con ocho. El murciano, que lamentó la derrota al no poder exhibir su mejor rendimiento, igualmente festeja un hito: cerrará la temporada como el número uno del escalafón planetario (por primera vez desde 2022) luego de superar los 11.000 puntos, esto tras el triunfo en semifinales ante Lorenzo Musetti.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoATP FinalsJannik SinnerCarlos Alcaraz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro

    “El Krusty” queda en prisión preventiva por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    A una hora del cierre de mesas: comando de Jara ya instaló un escenario en barrio París-Londres

    Ecuador anuncia detención de buscado líder narco en medio de referendo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

    Calor y voto obligatorio: por qué esta elección registra filas inusuales desde temprano

    Militares israelíes matan a dos palestinos en Cisjordania

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro
    Chile

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro

    “El Krusty” queda en prisión preventiva por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    A una hora del cierre de mesas: comando de Jara ya instaló un escenario en barrio París-Londres

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Jannik Sinner hace respetar la localía y se convierte en bicampeón del ATP Finals ante Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    Jannik Sinner hace respetar la localía y se convierte en bicampeón del ATP Finals ante Carlos Alcaraz

    La emoción de Ben Brereton tras su positivo retorno a la Roja: “Desde que regresé, el cuerpo técnico ha sido brillante”

    El mensaje de Arturo Vidal en medio de las elecciones: “En un par de años me voy a tirar a presidente”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Ecuador anuncia detención de buscado líder narco en medio de referendo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado
    Mundo

    Ecuador anuncia detención de buscado líder narco en medio de referendo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

    Militares israelíes matan a dos palestinos en Cisjordania

    Aumentan los lesionados en México: más de 120 heridos en protestas de la Generación Z

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena