    Presidente del tenis chileno zanja la polémica con Tabilo: “Cuando hay que poner las cosas en su lugar, hay que decirlas”

    Sergio Elías volvió a referirse a la controversia con el deportista nacional, que finalmente sí formará parte del equipo nacional en la Copa Davis. "Provocó lo que quería, que revocara su decisión", aseguró el timonel.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Sergio Elías volvió a referirse a la polémica con Alejandro Tabilo. Hellenic Championships

    El flanco en el tenis continúa abierto luego de que Alejandro Tabilo desatara la polémica tras anunciar su participación en un torneo de exhibición UTS en febrero próximo, precisamente, justo en la semana donde se disputa la Copa Davis.

    La decisión del zurdo provocó la indignación de Sergio Elías, presidente de la federación. “Estamos indignados con la decisión de Alejandro Tabilo en un momento en que Chile se jugará algo tan importante como la clasificación al Grupo Mundial de la Copa de Davis. Él eligió ir a una simple exhibición (...) Me parece que es inaceptable. Esto es una falta de respeto al equipo, a sus compañeros y capitán. Y sobre todo hacia la camiseta que representa a millones de chilenos”, aseguró.

    Tabilo respondió con duros dardos: “Él es una persona con cero contacto con los jugadores y claramente no ha entendido el porqué de las decisiones que tuve que tomar. Nosotros nos dedicamos a un deporte individual y hay momentos en la carrera donde necesitamos eventualmente pensar en nosotros mismos y en nuestra carrera. Por eso solemos tener el diálogo directo con el capitán, Massú, quien entiende más nuestras situaciones y comprende las decisiones”, indicó.

    El nuevo descargo de Elías

    Luego de la respuesta de Tabilo, Elías volvió a referirse al tema. Eso sí, en esta oportunidad fue con palabras conciliadoras. “Estoy muy contento porque mi declaración provocó lo que quería, que Tabilo revocara su decisión. Independientemente de las diferencias que pueda haber en interpretaciones, lo importante es el final. Sabía que él no estaba tomando una buena decisión”, indicó en diálogo con radio Cooperativa.

    “Cuando vi la publicación, evidentemente me cayó mal. No me sentí bien, porque creo que la dirigencia chilena siempre ha tenido mucho respeto por sus jugadores. A raíz de mis palabras, Alejandro llamó a Nicolás Massú. No quiero entrar en detalles de esa conversación, pero sirvió”, añadió.

    Eso sí, el timonel de la federación de tenis cuestionó los dardos de Tabilo: “Hay que preguntarles a los otros jugadores. Llevo 12 Copa Davis viajando con ellos, participo en los camarines. No estoy de acuerdo con lo que él plantea. Estos chicos los conozco de chiquititos, les tengo mucho cariño. Pero cuando hay que poner las cosas en su lugar, hay que decirlas. Para ser buen dirigente hay que poner la cara en las buenas y en las malas”, aseguró.

    Esto es del momento. Cuando nos encontremos nos vamos a saludar con el mismo cariño. Estas cosas pasan en el deporte, especialmente en la Copa Davis. Todos quedamos igual de amigos. Yo no tengo ningún inconveniente en hablar con él; al contrario, lo recibiría con los brazos abiertos si viene a pedirme algún consejo”, sentenció Elías.

    Más sobre:TenisPolideportivoCopa DavisAlejandro TabiloNicolás MassúFederación de Tenis de ChileSergio Elías

