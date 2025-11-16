De visita y en penales: Chile vence a Argentina y es campeón panamericano de hockey patín

En definición a penales, tras un empate 2-2, la selección chilena de hockey patín venció a Argentina y se adjudicó el título del XII Panamericano de Naciones que se disputó en el Estadio Aldo Cantoni de la ciudad de San Juan. Se trata de un logro histórico, ya que el hockey nacional suma por segunda vez este certamen, tras la edición de 2021 disputada en Stuart, Estados Unidos.

Como está mencionado, el duelo había finalizado en una paridad de 2-2. En el primer tiempo, Valentino Rossignoli hizo el 1-0 para los transandinos. Luego, Felipe Márquez hizo el 1-1. En el segundo tiempo, repitieron los anotadores. Márquez le dio al ventaja a Chile, no obstante apareció nuevamente Rossignoli, de penal, para el 2-2.

En la tanda de penales, anotaron la selección nacional Felipe Castro y Felipe Márquez. Erraron Álvaro Osorio, Nicolás Carmona y Joaquín Fernández. Por Argentina marcó Santiago Costa, mientras que fallaron Gonzalo Acosta, Valentino Rossignoli, Renzo de la Reya y Matías Aciar. El héroe chileno fue el arquero Joaquín Pinares, al desviar tres de los cuatro lanzamientos.

La Roja encabezada por el entrenador Mauricio Llera obtiene el segundo oro en la historia del seleccionado en el Panamericano. En otras cuatro ocasiones, Chile ganó medalla de plata: 2005, 2011, 2018 y 2024. Mientras que fue bronce en 1979.

El Team Chile felicitó a los campeones en sus redes oficiales y destacó las preseas de plata en las categorías Sub 19 masculino, Sub 19 femenino y adulto femenino.