Betis logra un triunfo clave ante Villarreal que lo acerca un poco más al sueño de la Champions League

Betis tuvo una jornada redonda ante un rival que tiene uno de los mejores momentos en LaLiga. El equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini venció sin apelación por 2-0 a Villarreal, el tercero del torneo, que había ganado 8 de los últimos 9 partidos que había disputado en la misma competición.

Suficiente para afianzarse en el sexto puesto, aunque todavía a distancia del cuarto, último cupo para jugar la Champions League.

Los andaluces estaban conscientes la importancia de este duelo. Primero, por el buen momento del rival y, luego, porque los castellonenses son un rival directo en ese anhelo de regresar a la al máximo torneo europeo, después de 21 temporadas.

Así también lo entendió el encendido Chimy Ávila, quien pasó de ser uno de los jugadores en la puerta de salida a ser el héroe en la Copa del Rey, después de anotar ambos goles béticos en la remontada frente a Elche. Antes de que el reloj llegara a los 5 minutos, el remate del argentino pasó muy cerca del vertical izquierdo.

Pero los dirigidos de Pellegrini no podían arriesgar demasiado frente a la enorme riqueza ofensiva de los visitantes. Antes de los 10 minutos, el elenco groguet ya había llegado dos veces con peligro con una arremetida del georgiano Georges Mikautadze y un tiro forzado de Gerard Moreno.

Entonces, el partido encontró mayor equilibrio y vértigo, con dos equipos que alternaron el control de la pelota para intentar abrir la cuenta. Justo en el cuarto de hora, el brasileño Antony probó al golero de Villarreal y, a renglón seguido al otro lado, Marc Bartra desactivó un peligroso de Buchanan.

En la media hora de partido, los pupilos de Marcelino García Toral (una de las razones de la salida de Alexis Sánchez de Olympique de Marsella) tuvieron la más clara del encuentro. Alfonso Pedraza ganó en la orilla en una jugada rota y centró para Mikautadze, quien provocó una gran reacción del golero bético Álvaro Valles a bocajarro.

Los minutos finales de la primera parte fueron para los andaluces. A los 40, Marc Bartra quedó solo frente al arco, pero el arquero Luiz Júnior estuvo notable para sacar la pelota con una mano y dejar el cero en el encuentro.

Triunfo merecido

El tiempo complementario fue el escenario para confirmar una leve baja en la intensidad de los amarillos, contra el buen momento de los verdiblancos que intentaron controlar las acciones con transiciones más rápidas.

Así ocurrió a los 57 minutos, momento propicio para la apertura el marcador para la escuadra del DT santiaguino. Sobre la punta derecha, donde el centro de Antony obligó a un rechazo corto de la zaga del Submarino Amarillo, balón que quedó en los pies de Aitor Ruibal para que anotara el 1-0.

Golpe duro para la escuadra de la Comunidad Valenciana que solo había perdido uno de los últimos nueve duelos en LaLiga (2-0 ante Barcelona), bitácora en el que los ocho restantes fueron victorias.

Todo se complicó aún más para los amarillos, en el cuarto de hora final. La temeraria falta de Santi Comesaña contra Giovani lo Celso terminó con la tarjeta roja para el jugador visitante, quien abandonó la cancha de la Cartuja completamente desesperado.

Cuando quedaban siete minutos para el final, Pablo Fornals puso cifras más tranquilizadoras. El volante quien también jugó en Villarreal ensayó un potente remate cruzado para el 2-0 final de los sevillanos.