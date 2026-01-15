SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    “El chileno volvió a acertar”: en España resaltan a Pellegrini por el triunfo de Betis contra Elche en la Copa del Rey

    La prensa hispana destacó las decisiones tomadas por el Ingeniero para dar vuelta el resultado y avanzar a los cuartos de final de la competencia.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.

    El Betis a cargo de Manuel Pellegrini consiguió este miércoles inscribirse en los cuartos de final de la Copa del Rey después de superar por 2-1 a Elche. El conjunto verdiblanco comenzó abajo en el marcador, pero tras los cambios que ordenó el Ingeniero, los de Sevilla pudieron dar vuelta el resultado y avanzar en el torneo.

    Esto fue destacado por la prensa española. Diario de Sevilla, por un lado, comentó que “en un partido de profundo sabor copero, con emoción, giros inesperados y hasta su polémica arbitral, para que no le faltara un perejil, el Betis se clasificó para los cuartos de final de una Copa del Rey que se le ha puesto muy apetitosa”.

    Más adelante, refiriéndose a Manuel Pellegrini, destacaron que “el chileno volvió a acertar, como suele. Y la fe y el ardor encontró premio para apuntar con descaro a una Copa muy, muy apetitosa”, insistieron.

    Estadio Deportivo, a su vez, informó que “el actor menos esperado tuvo que acudir al rescate. Cuando más parecía estar fuera, Chimy Ávila fue el encargado de darle el pase al equipo de Manuel Pellegrini, todo ello tras un partido donde el dominio fue claramente del Elche CF al respecto de la posesión. La primera parte del Real Betis fue mala, ya que se vio sometido a lo que Eder Sarabia quisiese”.

    “Sin embargo, las ocasiones tuvieron que esperar hasta los segundos cuarenta y cinco minutos, donde el primero que atacó fue el Elche, a la salida de un córner donde Pétrot acabó resolviendo. Y, cuando más dudas había, apareció la figura del delantero argentino. Con un doblete, sumándose a un estelar Pablo Fornals, fueron capaces de cambiar un partido al completo”, complementaron.

    En cuanto al trabajo de Pellegrini, apuntaron que “acabó salvando la papeleta suya el que menos esperaría, ya que el partido se había complicado y mucho. El chileno decidió alinear a un once totalmente incapaz de generar peligro real en los alicantinos”.

    El análisis de Pellegrini

    En la conferencia de prensa posterior al triunfo, Manuel Pellegrini valoró la unidad del equipo. “Dimos por suerte un paso más ante un rival que nos complicó mucho el partido. El Elche tiene mucha posesión en su campo y abre espacios en el campo contrarios. Un córner permitió al rival abrir el marcador, pero reaccionamos bien con los cambios. Tuvimos el control pero sin llegadas, al contrario que con el Oviedo. Nos costó generar. Fue un partido difícil y trabajamos bien”, señaló de entrada.

    “Tuvimos el convencimiento y la entereza de ir a por el partido con el marcador en contra con el espíritu del equipo de no darse nunca por vencido”, valoró.

    “Contra el Oviedo hicimos un partido muy completo y no pudimos ganar. Hay que separar el resultado del funcionamiento. En el primer tiempo contra el Elche nos faltó creatividad y movilidad, pero los partidos duran 90 minutos y el equipo reaccionó para firmar una clasificación que sabíamos que iba a ser muy complicada”, añadió.

    “Como todos, hay momentos mejores y peores, pero seguimos en las tres competiciones. A lo mejor otros equipos están mejor en la Liga, pero están fuera de otras competiciones. Hemos dado un paso más. A ver qué nos depara el sorteo. Hasta en las derrotas feas el equipo demostró que no se entrega nunca y ojalá sigamos en esa senda”, remarcó Pellegrini.

