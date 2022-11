La dura infracción que recibió Byron Castillo ante Irak: el ecuatoriano sale lesionado a una semana del Mundial

Byron Castillo se lleva todos los reflectores, nuevamente. El lateral salió lesionado en el amistoso entre la selección de Ecuador e Irak, y su presencia en en la cita planetaria está más en duda que nunca.

Corrían los 30 minutos cuando el jugador del León de México fue a disputar un balón sobre la línea de fondo. Ahí, el también volante le ganó la posición a Alai Ghasem, quien le propinó una violenta falta. Las muestras de dolor de Castillo fueron instantáneas, lo que levantó la alarma en el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro. El futbolista fue atendido por varios minutos por el cuerpo médico de la Tricolor, pero no logró recuperarse del golpe y debió abandonar el terreno de juego a los 37 minutos. En su reemplazo ingresó el defensor Robert Arvoleda.

¿Borrado de Qatar?

La jugada en cuestión acontece a solo ocho días del inicio del Mundial y del debut de la selección del Guayas ante los locales. A falta del comunicado que informe la gravedad de la lesión, la noticia llega en el peor momento de Castillo. Luego del fallo del TAS, que determinó que existía información falsa en su pasaporte, el embajador de Ecuador en Qatar, Pascual Del Cioppo, señaló que el jugador no asistirá a la Copa del Mundo: “Desgraciadamente, Byron Castillo no viene al Mundial. Sería el broche de oro que Byron venga y meta un gol, pero desafortunadamente, la noticia que tenemos es que no viene. Es una decisión que ha tomado la Federación, lo más seguro que para evitar problemas futuros”, señaló en el programa Hechos de Impacto.

Las palabras del representante de los tricolores en la sede de la cita planetaria generaron sorpresa en la prensa. En contraste, el adiestrador Gustavo Alfaro decidió incluirlo en el último encuentro amistoso previo al Mundial, aunque el futbolista no tuvo la mejor de las suertes.

Según señalan los medios ecuatorianos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se está asesorando con expertos con el fin de saber si Castillo es elegible para representar a la Tri y así no correr riesgos en el país asiático. En esa línea y según indicaron desde el ente rector del balompié del país sudamericano, este lunes entregarán la lista final de los 26 futbolistas que viajarán a Qatar y todo indica que el lateral puede quedarse sin disputar el Mundial.