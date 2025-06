¿Da un paso al costado? La sorpresiva reflexión de Pablo Milad a horas del fracaso de la Roja

La ANFP nuevamente entra en crisis. El fracaso de la Roja en las Eliminatorias aumenta los cuestionamientos al mandato de Pablo Milad. Es el segundo proceso clasificatorio fallido con el curicano en la cabeza del fútbol chileno. Antes fue el de Qatar 2022, ahora, el que lleva a Norteamérica 2026. La primera determinación que tomaron en Quilín fue sacar a Ricardo Gareca de la dirección técnica de la Selección. El Tigre, en rigor, dio un paso al costado, pero la decisión de despedirlo ya estaba tomada.

Por primera vez en su período, el exintendente del Maule se abre a una elección anticipada. Fue en su retorno a Chile, que al ser consultado por una eventual molestia en un sector del Consejo de Presidentes, que el timonel de la Federación dejó la chance de dar un paso al costado en el aire. “Que me lo digan. Todo se habla”, dijo a radio ADN.

Si los plazos se cumplen, luego de su reelección de 2022, el mandato de Milad finaliza en 2026. A fines de ese año están programadas las elecciones.

También abordó otras materias, como quien será el reemplazante del Tigre en la Selección. Milad descartó que la decisión ya esté tomada. “Ninguna información todavía. Estamos recién con la eliminación en la mente y el corazón. Las decisiones se toman en frío”, comentó.

Milad lleva cinco años en la presidencia de la ANFP.

Por otro lado, expuso que está sumamente golpeado con el nuevo fracaso del combinado nacional, uno que se suma a la amplia lista de derrotas en el último lustro, precisamente el que le ha tocado liderar. “Lógico, con una pena profunda, sensaciones... Uno trata de hacer lo mejor posible y los resultados no se dieron”, señaló.

“Ricardo ya no está, fui al partido y no me pude quedar con la Sub 17. Ahora a mirar para adelante, con la cabeza fría y tomar buenas decisiones”, complementó.

De paso, Milad abordó la carta que envió el embajador de Ucrania en relación al amistoso que programó la Roja para enfrentar a Rusia. “Está en su derecho. El fútbol se aleja de conflictos bélicos y religiosos, sólo es un deporte que busca el bien común y no hacer daño a nadie, menos a un país. La FIFA autorizó a Rusia a jugar partidos, ha jugado con muchos países”, dijo al respecto.

Los pasos a seguir

Tras la caída ante Bolivia, cuando aún estaba la delegación nacional en El Alto, Milad ya había anticipado los pasos a seguir en la ANFP. “Tenemos que buscar un gerente de selecciones, ahora formaremos una comisión que se forme, con asesores externos para ver cuál sería la mejor opción. Hay dos partidos que quedan y tenemos que enfrentar unas nuevas Eliminatorias que empiezan entre marzo o julio de 2027”, apuntaba este martes.

Por otro lado, volvió a defender su gestión bajo el amparo del consenso general que generaba Gareca antes de su arribo. “Hicimos todo lo que se le pide a los dirigentes. Facilitamos todo lo que requería el cuerpo técnico. Después, los resultados son del técnico y de los jugadores. Trajimos al mejor DT del mercado”, enfatizó.