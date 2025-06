“Era atractivo”: Arturo Vidal habla de la opción que tuvo de abandonar Colo Colo y jugar el Mundial de Clubes con el Pachuca

Arturo Vidal tuvo un partido para el olvido ante Iquique. Se perdió un penal, anotó en propia portería y se peleó con Fernando de Paul. Con eso terminó una semana en la que tuvo la chance de salir de Colo Colo, luego de la oferta que Blanco y Negro rechazó del Pachuca para que el volante salga por el período que dura el Mundial de Clubes.

La fórmula que los Tuzos le presentaron al Cacique era un préstamo con cargo y un millonario sueldo para el volante de la selección chilena, que superaba muy ampliamente los US$ 120 mil mensuales que gana al mes en Chile. “Era un camión de plata, ocho veces más que su salario actual”, revelaron a El Deportivo desde Macul.

Arturo Vidal erró un penal ante Iquique. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Antes del viaje al norte, Aníbal Mosa reconoció la oferta. El mandamás reconoció la importancia que tiene el nacido en San Joaquín en el plantel: “Arturo Vidal es uno de nuestros mejores jugadores, tiene contrato vigente y va acá en la delegación”.

“Va con nosotros a Iquique a jugar, como corresponde”, cerró Mosa ante los medios de comunicación.

Por otro lado, después del empate 2-2, el propio mediocampista habló de la oferta. Reconoció que le llamó la atención jugar el Mundial de Clubes. “El presidente ya dijo que fue verdad. Era atractivo. ¿A qué jugador de 38 años vienen a buscar? Hubiese sido lindo, pero yo soy de Colo Colo y estoy feliz acá. No quiero salir, estoy con todo mi corazón, a gusto con mi familia”, sentenció.

En la instancia, el ex Bayern Múnich aprovechó de explicar su conflicto con Fernando de Paul. “Es normal... ¿cuántos partidos han visto?, ¿no pelean en sus familias?... Ahora salimos todos, somos todos amigos y tenemos un equipazo, no pasa nada, alegamos y nos pedimos disculpas y listo, no pasa nada”, enfatizó el seleccionado nacional.

“¿Esa es su noticia? Pregúntenme del partido... la pelea fueron dos palabras. ¿Vinieron a ver la pelea o qué? Yo soy futbolista, jugué hoy, empatamos. Nos perdimos muchos goles. Lo otro no es importantes, ¿ves fútbol? Las cosas se arreglan, somos una familia. Tenemos que mejorar... me perdí un penal, un autogol de mala suerte. Nos vamos tristes, porque tuvimos varias ocasiones sin concretar”, remarcó.