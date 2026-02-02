Ministra Vallejo emplaza a Azul Azul por los violentos incidentes en el Nacional: “Deben asumir sus responsabilidades”

El Gobierno volvió a pronunciarse por los graves incidentes que empañaron el estreno de la Liga de Primera 2026, en el empate sin goles entre Universidad de Chile y Audax Italiano. Los hechos provocaron cuestionamiento desde diferentes entes, pero también una preocupación transversal.

Camila Vallejo, ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), abordó lo sucedido en el Estadio Nacional y envió un duro mensaje contra Azul Azul, asegurando que el trabajo no tiene que ser solamente público: “Ustedes saben que tenemos un trabajo muy intenso respecto a la responsabilidad para los hinchas y los clubes. Esto no se trata solo de la tarea del Estado, sino también de los clubes y de quienes participan o hacen negocios con el fútbol”, indicó en un punto de prensa.

La jefa de cartera, reconocida hincha azul, habló sobre la imperiosa necesidad de asumir responsabilidades y encontrar culpables por lo sucedido: “No puede ser que tengamos episodios de violencia sin que se asuman responsabilidades en esta materia. El trabajo del Estado ha sido claro. Carabineros trabaja permanentemente para proteger a las familias que quieren disfrutar del fútbol, pero esto requiere coordinación entre instituciones del Estado y actores privados, además de asumir las responsabilidades propias”, expresó.

Finalmente, Vallejo aseguró que el Gobierno continuará trabajando para garantizar seguridad en los estadios: “Nosotros vamos a seguir en esta tarea, y la institucionalidad, al menos de nuestra parte, está funcionando en esa dirección”, cerró la secretaria de estado.