Schalper se suma a reproche de Squella tras filtración de oficios: “Gobernar todo desde el Segundo Piso no resulta tan bien”

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se sumó al reproche que hizo esta semana el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, hacia la conducción del Segundo Piso de La Moneda tras la filtración de oficios de la Dirección de Presupuesto (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que se planteaba descontinuar 142 programas sociales.

El líder republicano cuestionó al equipo de asesores que lidera Alejandro Irarrázaval, en distintas entrevistas radiales y el diario La Segunda, este lunes. “Esperamos que a partir de este episodio se prevean estas situaciones y se paren a tiempo”, recalcó, y además hizo un llamado a “tomar las riendas”.

En diálogo con radio Infinita, Schalper respaldó la arremetida de Squella, con un cuestionamiento a que todas las decisiones estén en manos del equipo de asesores.

“Acá tenemos que encontrar la manera en que las comunicaciones, especialmente, aparezcan fluidas, ordenadas, claras, que los voceros tengan las minutas a tiempo correspondientes para poder informarle a la ciudadanía las cosas que se están haciendo. Y ahí respecto al diseño en particular, yo me pierdo un poco qué es lo que quiso decir, pero me imagino que lo que quiere decir es que los ministerios estén muy empoderados para que puedan tener su propia capacidad de hacer las comunicaciones”, dijo.

En esa misma línea, Schalper remarcó: “Esta pretensión de gobernar todo desde el Segundo Piso ya la hemos conocido en gobiernos anteriores y no resulta tan bien” .

Asimismo, sostuvo que a su juicio lo que hizo el timonel de republicanos “es que estos comentarios vayan a fortalecer la tarea del gobierno”.

Y luego agregó: “A mí cuando me dicen, mire, esto es fuego amigo, a mí me carga la expresión fuego amigo, porque a veces esa expresión se emplea para inhibir la crítica constructiva. Y aquí lo que hay, no tengo ninguna duda, en el empeño del senador Squella y en todos aquellos que hemos querido hacer comentarios constructivos, es simplemente que al gobierno le vaya bien".

El jefe de diputados de RN profundizó sus dichos al señalar que “es un hecho de la causa que tenemos demasiado ruido ambiente por comunicaciones que se hacen de manera poco oportuna en ciertos casos” en el Ejecutivo.

A eso añadió que “sería bueno hacer una introspección de lo que está pasando en el gobierno. Yo no logro entender cómo un oficio de circulación interna de la Dipres, en un diálogo que se hace todos los años, (...) se transforma en una polémica nacional. Eso evidentemente tiene que obligar a todos los involucrados a hacer una introspección y ver qué se está haciendo mal para que esas comunicaciones habituales terminen siendo un conflicto de esta envergadura”.