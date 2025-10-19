Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Para muchos, el café es un ritual diario, pero lo que agregamos a la taza –y hasta la hora en que la bebemos– puede determinar si ese hábito nos beneficia o no.

Un artículo publicado por The Washington Post analizó decenas de estudios científicos sobre el impacto del café en la salud y concluyó que pequeños cambios en la forma de tomarlo pueden potenciar sus beneficios .

Un estudio de 2022 que siguió a más de 170 mil adultos en el Reino Unido halló que quienes tomaban entre una a tres tazas y media al día tenían hasta un 30% menos de riesgo de morir por cualquier causa en los siete años siguientes.

Los antioxidantes que contiene –abundantes en cada grano– serían una de las claves detrás de este efecto.

Los errores más comunes al tomar café

El problema, dice el artículo, no suele ser el café, sino lo que le ponemos . Lo ideal es no añadir más de una cucharadita de azúcar.

Aunque endulzarlo ligeramente no elimina sus beneficios, excederse sí puede contrarrestarlos.

Según la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos, los consumidores de café añaden en promedio tres cucharaditas de azúcar al día, más de lo recomendado por las guías nutricionales.

Otro punto clave son las populares “cremas” para café. Pese a su nombre, la mayoría no contiene lácteos, sino aceites vegetales y azúcares añadidos.

La forma de prepararlo importa

El tipo de preparación puede modificar sus efectos en el organismo.

Estudios realizados en Noruega y otros países mostraron que el café filtrado es más saludable que el preparado en prensa francesa o espresso , ya que el filtro de papel retiene compuestos llamados diterpenos, asociados a un aumento del colesterol.

El café instantáneo o en cápsulas también pasa por filtrado, por lo que puede considerarse una alternativa segura.

Cuándo y cómo tomarlo

La hora de consumo también influye. Una investigación con más de 40 mil personas reveló que beber café antes del mediodía se relaciona con un menor riesgo de mortalidad, probablemente porque evita alterar los ritmos del sueño.

Tomarlo más tarde en el día puede afectar la secreción de melatonina y, a largo plazo, el descanso y la salud metabólica.