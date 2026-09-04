Ramirez (UDI) y declaraciones de Milei sobre Allende: “No son adecuadas para referirse a un mandatario”

El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió este jueves a los controvertidos dichos del mandatario argentino Javier Milei sobre el derrocamiento de Salvador Allende en 1973.

Los cuales el presidente transandino efectuó durante su discurso de apertura del Foro Madrid, que se celebra en Santiago hasta este viernes 4 de septiembre.

Instancia en la que el jefe de Estado libertario afirmó que “ tras el derrocamiento del comunista Allende ( NDLR : era militante socialista), Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años . Y gracias a ello, Chile fue, sin lugar a dudas, la envidia en términos económicos de toda la región”.

Ante estas declaraciones, el dirigente UDI comenzó asegurando que “siempre hay que cuidar las instituciones, siempre hay que referirse con respeto al Presidente de la República, sea el que está en ejercicio, sea el que estuvo en el pasado”.

“Obviamente que en Chile no estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje y bueno, yo espero que no nos acostumbremos. Esto a mí no me gusta ni cuando viene de gente derecha, ni cuando viene de gente izquierda”, apuntó en conversación con 24 Horas.

Para luego equiparar las declaraciones de Milei con los ataques que sufrieron los miembros de su partido que fueron parte de la Convención Constitucional que redactó la propuesta de constitución rechazada en 2022.

“Mañana cumplimos cuatro años del 4 de septiembre del plebiscito y solo al recordar la cancelación permanente, la denigración, los ataques sin fundamento, la exclusión que se hizo de nuestros constituyentes por parte de la izquierda con un lenguaje mucho más agresivo. Yo creo que esas cosas es bueno abandonarlas de todos lados y este es un buen momento para decirlo”, señaló en ese sentido.

Seguidamente, como líder del gremialismo, rechazó las palabras del presidente argentino. “Yo creo que esas declaraciones por supuesto que molestan a la gente de izquierda y creo, por supuesto, que no son adecuadas para referirse a un mandatario” , remarcó.

Aunque señaló que la Administración Kast no tiene por qué “hacerse cargo de las declaraciones de otros en un evento que no está ni siquiera siendo organizado por ti. Esto no es organizado por el gobierno de Chile ni siquiera fue organizado por el Partido Republicano”.

“Acá hay una organización, una fundación en particular que es la que organiza y en ese contexto fue que habló el presidente Milei, que, como ustedes saben, estuvo muy pocas horas en Santiago porque (solo) vino a ese evento”, precisó.

Para nuevamente enfocarse en los dichos del mandatario transandino, subrayando que “ese no es el lenguaje que usamos en Chile y yo al menos soy muy cuidadoso en la forma en que me refiero a mis adversarios” .

“Trato de ser lo más respetuoso posible y creo que eso es algo que es fácilmente comprobable. Pero yo creo que para el gobierno este no es el tema importante, ni tiene por qué responder por dichos ajenos”, remarcó.