¿Traición de Infantino?: la lista de promesas del presidente de la FIFA a Chile que borró de un plumazo al confirmar las sedes del Mundial 2030

El miércoles pasado Chile recibió un duro golpe. Primero la Conmebol y después la FIFA confirmaron una noticia que no gustó nada en la ANFP. El Mundial de 2030 solo tendría a Argentina, Uruguay y Paraguay como sedes de los partidos conmemorativos por el centenario de la competencia. Oficialmente, las sedes serán España, Portugal y Marruecos.

“En una sociedad dividida, la FIFA y el fútbol unen el mundo. El Consejo de la FIFA, representante del mundo del fútbol, decidido por unanimidad celebrar el centenario de la primera edición del Mundial, disputada en Uruguay en 1930, de la mejor forma posible, con actos conmemorativos en tres países sudamericanos: Uruguay, Argentina y Paraguay. Cada uno de ellos organizará un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2030″, declaró Infantino en un comunicado oficial. “En 2030, la repercusión global del Mundial de 2030 no tendrá parangón: tres continentes (África, Europa y Sudamérica) y seis países (Argentina, España, Marruecos, Paraguay, Portugal y Uruguay) darán la bienvenida al mundo entero y unirán a todo el planeta en torno al fútbol, al centenario y a la Copa Mundial de la FIFA”, agregó.

Sin embargo, entre toda esta alegría por llevar a cabo una Copa del Mundo en tres continentes y seis países, hubo una cara larga. Chile, uno de los integrantes de la postulación conjunta sudamericana, quedó olvidado.

Las promesas de Infantino

La marginación de Chile del Mundial de 2030 generó una amplia molestia tanto en el sector del fútbol como por el lado político, donde tanto el Presidente Gabriel Boric como el ministro del Deporte Jaime Pizarro mostraron su malestar por la ausencia del país.

Por lo mismo, durante este martes, tal como publicó El Deportivo, Pablo Milad visitó a Gianni Infantino en la FIFA. El presidente de la ANFP le escribió de manera directa. En las conversaciones previas, el suizo reiteró que lamentaba la resolución que dejaba a Chile fuera del Mundial 2030. Sin embargo, se desmarcó de los dichos de Alejandro Domínguez. Aseguró que la Conmebol llegó con el plan definido y que este último no consideraba a Chile dentro de los países organizadores.

Lo cierto es que Milad se siente traicionado. Quiere saber quién, finalmente, desechó a Chile. Más aún después de que en octubre de 2021 Gianni Infantino visitara el territorio nacional donde realizó una serie de propuestas mientras intentaba impulsar su reelección como presidente de la FIFA y promover un Mundial cada dos años. Una de ellas, la posibilidad de albergar una Copa del Mundo.

El momento más importante de su visita se vivió cuando Infantino incitó a Chile a postular para ser sede del Mundial, considerando su idea de realizar el certamen cada 48 meses. Hizo saber lo maravillado que está del país y del crecimiento exponencial que ha tenido la Roja durante los últimos años, que lo ha llevado a ser reconocido en diferentes latitudes. ”Lo que es importante es que aquí no solo hablamos de mundiales cada dos años, sino que de una revisión del calendario internacional en su totalidad. Si se jugara un Mundial cada dos años esto no impactaría absolutamente la Copa América. Al contrario, creo que la impactaría positivamente porque más fútbol de alto nivel hay. Mejor es por todos los que están en el fútbol y que organizan competiciones. Dar más oportunidades, más posibilidades de jugar grandes torneos a los jugadores y selecciones impacta positivamente a un país y a unas generaciones, e impacta positivamente a todo lo que hay alrededor. No hay nada como el Mundial para propulsar el fútbol. Cada edición que se pueda mejorar, puede tener un impacto muy positivo”, dijo en primera instancia.

Chile quedó fuera de la organización del Mundial de 2030. Foto: Carlos Parra / ANFP.

Luego, lanzó uno de los temas más aplaudidos. “Chile puede albergar un Mundial. Chile debe tener la misión de albergar un Mundial. En el futuro, iremos a los mundiales con 48 equipos. Un Mundial son cuatro millones de entradas, dos a tres millones de turistas. Son 16 a 18 estadios de primer nivel. Hoteles, aeropuertos. No es correcto pedir a un solo país poner esto a disposición. Pero sí, un país como Chile, que es un país de fútbol de altísimo nivel, con jugadores que han escrito la historia de los más grandes clubes en el mundo y de la selección chilena.... El grito ‘chi, chi, chi, le, le, le’, es algo que se conoce en el mundo entero. Chile tiene que tener esta ambición”, sostuvo.

Las observaciones

Infantino también visitó Juan Pinto Durán, el lugar que recibe a la Roja en la antesala de cada amistoso o fecha de las Eliminatorias, entre otros compromisos. El suizo no escondió su sorpresa por la precariedad del búnker de la Selección. Si bien valoró el buen estado del campo de juego, sí hizo ver algunos detalles, como la cercanía de los muros a la línea lateral de las dos canchas que tiene el complejo. “Lo encontró muy comprimido”, dicen personeros que trabajan en Quilín.

Pablo Milad le contó al timonel de la sede que se ubica en Zúrich que ya se está trabajando para levantar un nuevo recinto deportivo. Le mostró el anteproyecto, con cada detalles de las canchas y disciplinas que buscan asentarse en el nuevo terreno. Frente a tal escenario, Infantino puso a disposición de la ANFP la suma de US$ 4 millones para cooperar con la nueva casa de la Roja. De ese monto, la mitad sería entregada para la fase previa, que consiste en los diferentes trabajos, como el uso de suelo, por ejemplo. El restante sería entregado en 2022-2023, con la base del proyecto en marcha. También puso a disposición a los arquitectos que trabajan para la FIFA para que ayuden a levantar el nuevo complejo. Una oferta que puso sobre la mesa justo cuando necesita el apoyo del máximo de federaciones a su plan de una Copa del Mundo cada dos años.

No obstante, después de la decisión tomada por el Consejo de la FIFA, todas estas palabras quedaron muy atrás y se hará mucho más complicado que Chile pueda ser parte de un nuevo Mundial tras la Copa del Mundo de 1962.