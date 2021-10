Gianni Infantino: “Chile tiene que tener la misión de albergar un mundial”

Infantino ya comenzó su periplo por Sudamérica y por Chile. El mandamás de la FIFA llegó ayer a territorio nacional para seguir promoviendo su idea de realizar un Mundial cada dos años y hoy tuvo sus primeras actividades en suelo nacional.

En ese sentido, en su primera actividad en Chile, el ítalo-suizo, quien anduvo con una mascarilla de Chile durante toda la jornada, quiso visitar Juan Pinto Durán y la sede de la ANFP para de dar el puntapié al duelo del fútbol joven de la categoría Sub 21, que protagonizaron O’Higgins y Deportes Santa Cruz a las 11.00 horas.

Luego, el mandamás se juntó a conversar con diversas autoridades deportivas del país para hablar temas relacionados con las instalaciones deportivas del fútbol en Chile, el fútbol formativo y el fútbol femenino. En la reunión estuvo presente el presidente de la ANFP, Pablo Milad, la ministra de Deportes, Cecilia Pérez, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, y el presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica. Después, en conferencia de prensa, Infantino destacó el gran trabajo que, a su juicio, está realizando la Federación de Chile. Además, elogió, al igual que ayer, a Milad por el desarrollo que está teniendo el balompié nacional.

En ese sentido, consultado sobre los mundiales cada dos años, y su posible afectación para campeonatos como la Copa América, Infantino expresó que el impacto para este tipo de certámenes será positivo.

“Lo que es importante es que aquí no solo hablamos de mundiales cada dos años, sino que de una revisión del calendario internacional en su totalidad. Si se jugaría un mundial cada dos años esto no impactaría absolutamente la Copa América. Al contrario, creo que la impactaría positivamente porque más fútbol de alto nivel hay. Mejor es por todos los que están en el fútbol y que organizan competiciones. Dar más oportunidades, más posibilidades de jugar grandes torneos a los jugadores y selecciones impacta positivamente a un país y a unas generaciones, e impacta positivamente a todo lo que hay alrededor. No hay nada como el Mundial para propulsar el fútbol. Cada edición que se pueda mejorar, puede tener un impacto muy positivo”, dijo en primera instancia.

Además, el mandamás de la FIFA tuvo palabras para la posible afectación en el descanso de los jugadores por campeonatos de selecciones tan seguido.

“Hoy el calendario internacional, como está diseñado, es más negativo para los sudamericanos que para los europeos, porque todos sus jugadores, o casi todos, juegan en Europa y tienen que viajar a sus selecciones. Hoy, un jugador sudamericano, en un plazo cuatro años, viaja entre 350 mil y 400 mil kilómetros. Un jugador europeo, en el mismo plazo, son 50 mil kilómetros. 10 veces menos. Es claro que afecta a la salud. Mi responsabilidad como presidente de la FIFA es asegurar que los actores principales, que son los futbolistas, puedan jugar en las mejores condiciones. Y en las mejores condiciones de igualdad también en el mundo, sin dar ventajas a unos. Una revisión del calendario es imprescindible”, explicitó Infantino.

Sobre la posibilidad de que Chile, en un futuro, organice una competición como un Mundial, Infantino declaró que el país debe tener como misión poder albergar una cita mundialera.

“Chile puede albergar un mundial. Chile tiene que tener la misión de albergar un mundial. En el futuro, iremos a los mundiales con 48 equipos. Un mundial son cuatro millones de entradas, dos a tres millones de turistas. Son 16 a 18 estadios de primer nivel. Hoteles, aeropuertos. No es correcto pedir a un solo país poner esto a disposición. Pero sí, un país como Chile, que es un país de fútbol de altísimo nivel, con jugadores que han escrito la historia de los más grandes clubes en el mundo y de la Selección Chilena. El grito chi chi chi le le le, es algo que se conoce en el mundo entero. Chile tiene que tener esta ambición”, espetó el presidente de la FIFA.