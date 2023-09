Karen Roco y el quiebre con María José Mailliard que remece al canotaje: “Es un fraude como persona”

Karen Roco y María José Mailliard constituyeron una de las duplas más exitosas de la historia del canotaje chileno. Ambas lograron múltiples medallas internacionales y también alcanzaron un noveno lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, la relación hoy está totalmente rota y envuelta en medio de graves denuncias.

En este sentido, la oriunda de Constitución hace una dura acusación contra su compañera, a quien responsabiliza de perder su clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Estaba clasificada y tuve una pelea con María José en el Mundial y así todo como tuvimos problemas, tampoco clasificamos en el doble porque no quiso remar. Ella ya tenía asegurada su clasificación en el singles y ahora mismo me pasó. Antes me dijo ‘ya sabes lo que te va a pasar; no voy a remar’”, denuncia.

“No sé por qué la federación optó por hacer el selectivo en dobles si lo habían hecho en singles. Siempre han remado las que ganan y hacen el dobles. Siempre ha sido el bote de María José conmigo en todas las competencias. Tuvimos el selectivo y no remó, quedé fuera”, lamenta la deportista de 37 años.

En ese sentido, afirma que media hora antes Mailliard remó con Paula Gómez, alcanzando un tiempo de 2′05″, y luego con ella, donde obtuvo una marca de 2′16″, sellando la eliminación de Roco.

Análisis de lactato

Su acusación la sustenta en los análisis posteriores que se realizaron tras la prueba. “Imagínate que nos tomaron el lactato, que mide la fatiga de lo que tú trabajaste en el ácido láctico. Ella tuvo 4, lo que quiere decir que no hizo nada, iba paseando, y yo tuve 15. Sola no iba a poder hacer nada. Es súper antideportivo de parte de ella. Al final nos estamos jugando una medalla a nivel país”, lanza. Y añade: “No podía ni hablar, venía tratando de llevar el bote sola. No la escuché ni respirar atrás, no le puso fuerza y a mí no me dio más el cuerpo, al final soy humana también. Al final no podía competir sola, este tiempo uno lo hace en singles”.

Sobre Mailliard, quien no contestó a los mensajes de El Deportivo, Roco asegura que tiene una forma de relacionarse compleja. “Ella tiene hartas demandas de diferentes atletas porque a todos los humilla y los mira para abajo. Estuvo sancionada por lo mismo, porque les hace bullying a todos los deportistas y esa es la manera de echarlos. Por ejemplo, lo que me pasó ahora, ya lo ha hecho con otras personas, que las humilló y las sacó del canotaje. Ella es muy buena deportista, pero como persona es un fraude. Ahora me quería sacar del canotaje, porque avancé mucho en el single y me veía como amenaza. Entonces, yo creo que más por eso también lo hizo”, plantea.

La discusión

Sobre su eliminación, Roco culpa a la federación y a Raúl Tamayo, head coach del canotaje. “No estaba el head coach, porque se fue a pasear a Brasil. Nosotros tuvimos que llamar a los metodólogos para que llegaran a supervisar y vieran para controlar lo que iba a pasar”, acusa.

“Me sacaron totalmente del equipo. Álvaro (Torres, presidente de la federación) no quiso tener más conflictos con María José, porque como se tienen demandados, entonces yo creo que por eso hicieron esto. Ahora no dependía de mí; dependía de si ella quería remar en el momento o no. Ella tenía el control de todo. Yo estoy en un muy buen nivel y para que me dejen fuera por alguien que no está a mi nivel y ande mucho más atrás es fome, frustrante. Imagínate cómo quedo yo. Nadie se preocupa de la salud mental de los deportistas”, complementa.

Karen Roco, durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Foto: Archivo.

El origen de la discusión tiene varias aristas. Karen Roco afirma que tiene que ver con diferencias deportivas. “La pelea fue porque veníamos con la rivalidad y porque ella quería mandarme a donde quisiera estar, como que es la que mandaba el bote. Ella quería que me fuera a España y yo igual tengo un hijo acá y no podía ir todo el año y hacer las cosas que ella quisiera. Entonces, ella se molestó. En la Copa del Mundo (en Francia) se molestó porque estuve a medio bote de ella y entré a la Final A. Cuando vio que había mejorado un montón, empezó con estas amenazas. A otras deportistas cuando se le empezaban a acercar o avanzaban muy rápido trataba de intimidarlas con estas cosas”, expresa.

Sobre el futuro como dupla, comenta que tendrá que buscar otra compañera. “Voy a tener que buscarme otro pareja para tener que eliminarnos, porque sé que no va a remar”, dice. Y también advierte que el cupo obtenido por Mailliard para los Juegos Olímpicos no tiene nombre. “En el C1 clasificó, pero ese cupo es a nivel país. Yo puedo ir al selectivo y clasificar”, asegura.

La respuesta de la federación

El presidente de la Federación Deportiva Nacional de Canotaje Álvaro Torres señala que el selectivo cumplió con todos los estándares y que las deportistas aprobaron el formato. “Esos son acuerdos que, según entendemos nosotros, tenían Karen y María José con el head coach, que es un profesional contratado por el Plan Olímpico y visado por ellos. Él está al mando de la selección nacional y en él se basan todas las decisiones que toma”, comienza indicando.

“Estuve en una reunión con ellas, donde aceptaron hacer el control de buena forma. El problema se está generando porque Karen quedó fuera de los Juegos. Este control se realizó en la laguna Curauma con presencia de metodólogos del Plan Olímpico, de jueces de la federación certificados y también había directores de canotaje. Se pidieron los controles correspondientes y nos dijeron que se realizó sin ninguna dificultad y en igualdad de condiciones”, añade.

Sobre las graves acusaciones de Roco a Mailliard, el dirigente prefiere no opinar. “Con respecto a lo que dice Karen de que María José no remó, nosotros no tenemos pruebas de lo que está diciendo. En base a eso, yo no podría emitir ningún juicio”, indica. Y apunta: “Yo fui deportista de alto rendimiento y compañero de Karen y entiendo que a veces los deportistas tenemos el afán de ganar. Para ser deportista hay que saber perder y esta vez a Karen le ha tocado perder y ha sido muy difícil el proceso de querer aceptarlo. Con respecto a las mediciones de lactato, esa respuesta las tiene que dar la persona que estuvo tomando los tests”, sostiene.

Finalmente, Torres afirma que están esperando los antecedentes para investigar. “Nosotros no tenemos denuncia respecto a eso. Recién me estoy enterando de lo que usted me está diciendo. Si ella hace sus descargos, se le preguntará para que relate los hechos. Pedimos informes al head coach sobre algunas situaciones que ocurrieron allá (en el Mundial) y no comenta en ese escrito esa situación”.

De todos modos, este medio se enteró de que Karen Roco fue conminada a entregar estos antecedentes y se le puso como plazo final el viernes 29, a las 20.00, en una comunicación en la que se le señala que “está incumpliendo los valores de la carta olímpica” y donde se le advierte que el directorio evaluará pasar los antecedentes a los tribunales de disciplina correspondientes.

La situación no parece ser sencilla, ya que el asunto ya escaló hasta la Comisión de Deportes de la Cámara, donde se solicitó oficiar al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo con copia a las autoridades deportivas.