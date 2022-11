“Profe, lo tengo aquí y me dan puras ganas de mandarle un combo en el hocico”: los insultos y amenazas que sentenciaron a María José Mailliard

Este viernes 4 de noviembre, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo entregó su veredicto en contra de la campeona del mundo chilena María José Mailliard, quien recibió una suspensión de seis meses por graves acusaciones de maltrato, abuso y discriminación. La denuncia fue realizada por la propia Federación de Canotaje, que preside Álvaro Torres, expareja de la deportista.

Dentro del fallo, al que tuvo acceso El Deportivo, se acreditan una serie de denuncias. Entre ellas, está la de Ysumy Orellana, quien testificó relatando actos de acoso de parte de la porteña. “Indica que en diciembre de 2020 la deportista Maillard realizaba hostigamiento a su persona, colocándola en contra del entrenador, lo que provocó su salida del CEO Curauma por salud mental. Señala que la denunciada la trató de negra, chica, que no le ganaba a nadie, y que no sirve, indica que ello minimizaba a las personas y que la soberbia es el origen del comportamiento de María José”, señala el escrito. Y agrega, como situación puntual de bullying, la de Goviana Reyes, a quien le decía “chica, peruana, cosas de defectos físicos”.

También entregó declaración la afectada, quien “declara en síntesis que los problemas que tuvo con María José fueron por bullying, sobrenombres por estatura, color de piel y físico, una forma hiriente de hacer sentir mal”, acusó. “Todos los días había un sobrenombre o burla. Manifiesta que utilizó contra ella palabras como flaite, que no tenía plata y que no servía para nada, agrega que desde 2019 nunca tuvo más contacto con la denunciada, y que los hechos datan de 2018″, prosigue.

Otra de las denunciantes fue Fabiola Zamorano, quien reclamó contra Mailliard y su compañera Karen Roco. Agrega que ella y Goviana Reyes, fueron objeto de “maltrato psicológico, faltas de respeto, sobrenombres, motivo de risas y burlas, la molestaban antes de la competencia; que le decían ‘gordas’, ‘asquerosas’, ‘mírate, das asco’, ‘mírate las piernas’”.

Roco, en tanto, asistió como testigo y reconoció un quiebre con su compañera de proezas deportivas. Ahí cuenta que tuvo problemas con ella en el concentrado de Colombia en 2020, previo a los Juegos Olímpicos. “Indica que salía en lancha con entrenador Evidio y Raúl (novio de María José), él la corregía y ella se molestaba. Se refiere a la relación de la denunciada con su entrenador, indica que María José peleaba mucho con éste, todos los días y señala la existencia de discusiones y gritos. No obstante señalar que se disculparon entre ellas y que aunque pelearan iban ambas a remar el C2″, versa el texto.

Dentro de su relato, la canoísta cuenta que su compañera tuvo una discusión con otra exponente, Bárbara Jara, a quien la trató de “enana” y un conflicto con el head coach, a quien lo amenazó. “El entrenador Evidio (González) echaba a María José del entrenamiento al hotel, en particular cuando ella se excedió con él. Ella le dijo ‘profe, lo tengo aquí y me dan puras ganas de mandarle un combo en el hocico’. Ahí fue cuando el entrenador la mandó al hotel, ella no le hizo caso...”, detalló.

Los descargos de la acusada

Días después, María José Mailliard presentó su testimonio, donde señaló no tener mayor relación con la mayoría de los denunciantes. Sin embargo, no ocultó su sorpresa por que Karen Roco fuera una de ellas. “Señala estar sorprendida por su denuncia, pues la considera su amiga, indica que Karen le pidió disculpas por todos los hechos, y que nada de lo que ella dijo es verdad y ella también lo sabe”, destaca el fallo.

Sin ir más lejos, el 29 de agosto ambas llegaron a una conciliación, siendo con la única que logró enmendar sus asuntos. No obstante, la oriunda de Quintero fue muy dura con el entrenador Evidio González, a quien acusó de tener agresiones físicas y verbales. “Empezó a involucrarse más sentimentalmente con su compañera, incluso el hijo de Karen le decía Tata a él”, expresó en sus descargos. “Asimismo, agrega que el entrenador era muy autoritario, muy militarizado, le decía a Karen que, si no entrenaba, su hijo no va a comer. ‘Nos formaba como que fuéramos militares, si llegábamos un minuto tarde, era lo peor del mundo’”, recordó.

Mailliard también acusó una agresión en Curauma y que por eso dejó el país, además de denunciar a la federación por no permitirle tener un entrenador en la víspera de los Juegos Olímpicos. Asimismo, sostuvo que la responsable institucional de la Federación de Canotaje, Nitzy Bañados, mintió en sus agresiones y que no se puede arrepentir de algo que no hizo. Sin embargo, el Comité estableció que “guarda completa armonía con la prueba allegada”, razón suficiente para sentenciar a la deportista, quien, según estimó el organismo, tampoco pudo acreditar que no hubiese tenido estas conductas.

Así, y con la discrepancia de Carlos Castro, quien pidió solo una amonestación escrita y la del titular Eduardo Arévalo, quien propuso un año de suspensión, se llegó a un consenso en que la sanción debía ser de seis meses, la más fuerte que ha enfrentado un deportista bajo el nuevo protocolo.