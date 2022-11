Gustavo Quinteros ratifica las exigencias para su plan en Colo Colo: “Hablamos de incorporar a un jugador por línea”

Gustavo Quinteros ya planifica la próxima temporada de Colo Colo y el primer paso lo dio ayer en la cita que sostuvo con la Comisión de Fútbol de Blanco y Negro. Un encuentro que dejó conforme al técnico, quien intentó despejar cualquier duda respecto de su permanencia.

“Una reunión no significa una continuidad o no. Yo tengo contrato con el club y estoy bien”, expresó. Y añadió: “Tengo contrato y lo pienso cumplir. Cuando terminan temporadas puede haber ofertas u oportunidades, pero eso es algo que le puede pasar a cualquier jugador o entrenador... Después, si hay una oferta concreta la analizaré con la familia, pero no hay ninguna”.

“Fue una reunión normal de una planificación de un proyecto a futuro. Fue muy positivo, porque hubo un pequeño resumen de estos dos años y después una visión hacia el futuro de algo que podemos proyectar. Los directores junto al gerente deportivo ya saben la idea y ellos están de acuerdo y empezarán a trabajar para que sigamos avanzando como equipo, como institución para permanecer en este lugar de privilegio y tratar de dar un paso más. Fue una reunión muy positiva”, sintetizó.

Tal como informó El Deportivo, el técnico ratificó la cantidad de refuerzos que solicitó. “No voy a hablar de nombres ahora por respeto a los que están, también hay jugadores que piensan irse a préstamo para tener más opciones de jugar, ir creciendo y tener más minutos. Sí hemos hablado de incorporar a un jugador por línea para fortalecer el equipo”, confirmó.

Al ser consultado sobre el presupuesto del club para satisfacer sus necesidades, el santafesino justificó las exigencias. “La parte económica no es mi función. Estoy tratando de avanzar con este equipo e ir creciendo temporada a temporada para estar en un nivel superior al de este año. Para eso hemos empezado las reuniones y ponernos de acuerdo en ese proyecto para poder dar un paso más, porque la gente nos va a exigir más. Todos tenemos que dar un paso más”, expresó.

Sin individualizar en los nombres, Quinteros se refirió a la situación de los jugadores foráneos (Gabriel Costa termina contrato y Leonardo Gil maneja ofertas del exterior). “Tenemos los cupos extranjeros completos. Entonces, son temas que tenemos que solucionar en estos días”, manifestó.

“Este plantel que tenemos, agregándole a jugadores por línea vamos a tener un equipo más fuerte. Hay jugadores que han rendido al cien por cien, otros que no tanto. Este plantel que empezó jugando Supercopa si lo podemos mantener y fortalecer sería fantástico”, añadió.

Además, el estratega abordó la situación de los futbolistas cedidos que tienen que volver. “Hay jugadores que regresan de los préstamos que me interesaría que se queden. Ya hay situaciones que están decididas”, informó.

En tanto, para el duelo frente a Ñublense, el exseleccionador boliviano aún tiene algunas dudas con el sistema de juego y la presencia de algunos elementos: “Hemos entrenado los dos sistemas que utilizamos generalmente. El partido contra O’Higgins partimos jugando 4-2-1-3 y terminamos jugando con tres centrales. Hay jugadores que no van a estar en el partido y tenemos que contrarrestar lo bien que juega el rival. Lo demostró durante todo el año”.