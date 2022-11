Gustavo Quinteros expone ante Blanco y Negro las bases del proyecto deportivo para la temporada 2023

Esta tarde se llevó a cabo la esperada reunión entre Gustavo Quinteros y la Comisión de Fútbol de Blanco y Negro. El técnico expuso cuáles son los lineamientos de su plan para la próxima temporada, donde el objetivo que se trazó fue avanzar en la Copa Libertadores del próximo año. “La reunión es muy importante porque ahí se va a definir el futuro del equipo y si realmente vamos a dar un paso adelante, que es lo que los hinchas ya nos exigen”, anticipaba momentos antes de la reunión.

El DT, además, condicionó su continuidad nuevamente a que acepten sus peticiones. “Tengo contrato con el club, así que yo sigo siendo entrenador a nos ser que no se de un paso adelante, ahí sí a lo mejor tendría que hablar con los dirigentes”, advirtió.

Más allá de estas declaraciones, la reunión se llevó en términos muy cordiales. Ahí el entrenador expuso sobre la importancia de reforzar al equipo para alcanzar el objetivo de competir internacionalmente, lo que conlleva invertir en refuerzos. Y si bien no individualizó en los nombres, el plan del estratega es contar con al menos un jugador más por línea para robustecer el plantel.

También habló de las ofertas que había recibido y de su compromiso por permanecer en el Cacique. “En algún momento hizo mención que recibió ofertas de la selección chilena, de algunos clubes, pero siempre él había estado con su objetivo de lo que había que hacer”, relató Daniel Morón, al término de la reunión.

Luego de la exposición telemática del exseleccionador boliviano, vino el turno del gerente deportivo, quien revisó junto a los integrantes de la comisión la situación contractual de cada jugador, pero tampoco profundizó en detalles. No obstante, se espera que en la próxima cita ya haya decisiones más concretas. Sí en Macul dan por perdido a Gabriel Suazo. El capitán finaliza su vínculo y su deseo es partir a Europa.

Luego de la cita, Morón manifestó que comenzará a concretar las solicitudes. “El directorio hoy me ha mandatado para iniciar las negociaciones con los jugadores que tienen que renovar contrato, con algunos de los refuerzos”, partió señalando. Y agregó: “A todos nos interesa que el 2023 revalidar el campeonato nacional y poder ir en busca de ese pequeño escalón que nos falta a nivel internacional”.

El contraste de las cifras

En el Monumental saben que reforzarse con los jugadores que va a pedir Quinteros significará una inversión potente. Sin embargo, prefieren la cautela a la hora de echar andar la billetera para el próximo año, según confidencian desde la concesionaria.

Esto porque, si bien contarán con varios ingresos como los US$ 3 millones por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, los US$ 3 millones del contrato con Coolbet, el nuevo main sponsor, y también los US$ 5 millones por la venta de Pablo Solari a River Plate, entre otros dinero, en ByN advierten que cerca de un tercio de los montos obtenidos por la participación en el certamen continental serán destinados a pagar las multas impuestas por la Conmebol por el mal comportamiento de los hinchas esta temporada y también otra porción se utilizará para cancelar los premios al plantel.

En tanto, de las cifras por la venta del Pibe hay sumas que se fueron directo a cubrir deudas de arrastre que dejó la pandemia, cuando los equipos estuvieron obligados a jugar sin público, ya que el 30% de los ingresos proviene de la recaudación y el haber jugado un año sin hinchas locales afectó duramente las finanzas institucionales. Ahí el club perdió $ 300 millones por partido de local y además en ese periodo fue condenado a devolver completamente los sueldos del plantel durante los tres meses que la institución se acogió a la Ley de Protección al Empleo.

Frente a eso, Daniel Morón expresó que nuevamente habrá que apelar a diversos factores para reforzar el plantel: “Habrá que tener ingenio para hacer un buen mercado y satisfacer a nuestro entrenador”.