Campeona del mundo chilena es suspendida por seis meses acusada de maltrato

La deportista chilena María José Mailliard fue suspendida por seis meses de toda actividad deportiva por acusaciones de maltrato. El fallo fue emitido por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que preside Eduardo Arévalo Mateluna y establece que la decisión fue dividida, ya que uno de los miembros, Carlos Castro, fue partidario de amonestarla por escrito, mientras que el timonel propuso un año de suspensión.

La resolución del tribunal se basa en una serie de antecedentes de denuncia por maltrato, abuso y discriminación en los términos de la Ley 21.197, que modifica la Ley del Deporte y Decreto Nº22 del Ministerio del Deporte, donde se aprueba el protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional.

Los hechos se remontan a 2017, cuando una exponente del kayak denunció a Mailliard y a su compañera Karen Roco por maltratos, acusaciones a las que se sumó Evidio González, head coach del canotaje, mientras que Goviana Reyes, otra de las afectadas acusó maltratos físicos y psicológicos de parte de la porteña en las instalaciones del Centro Olímpico de Curauma.

La deportista, por su parte ha denunciado hostigamiento de parte de la Federación de Canotaje y apuntó a su timonel, con quien tuvo un vínculo sentimental y quien la denunció por maltrato, abuso y discriminación. “No quiero pensar que esta sea la razón, pero el presidente actual de la Federación (Álvaro Torres) es mi ex pareja y nosotros terminamos en súper malos términos. No entiendo las cosas que me están pasando. Está a la vista de la gente. Hoy soy una de las mejores deportistas de Chile, con proyección a medalla en los próximos Juegos Olímpicos, y la mejor de la historia de mi país. Estoy pasando por una situación que no debería estar pasando, debería tener todo el apoyo de mi Federación”, señaló hace un par de meses en una entrevista con Emol.

En esa misma oportunidad, también relató los presuntos abusos físicos que sufrió de parte de su técnico. “Yo denuncié una agresión física de parte de mi entrenador. Él me pegó y la Federación hizo vista gorda. No tuve ninguna respuesta de eso. Como deportista me sentía súper desamparada y sin respaldo de nadie. Denuncié y la Federación nunca me respondió los correos. Con copia al presidente del Comité Olímpico, con copia a la ministra Cecilia Pérez, con copia al IND. No hicieron nada”, expresó.