Ex integrante del TAS le pone la lápida a la opción de Chile de ir a Qatar por Byron Castillo: “Creo que van a rechazar la apelación, porque no tiene fundamentos”

Las próximas horas pueden ser decisivas para la última opción que tiene la Selección Chilena de entrar al Mundial de Qatar: la vía administrativa, a partir de la ofensiva legal que pretende desacreditar la nacionalidad ecuatoriana de Byron Castillo y, por ende, cuestionar la elegibilidad del actual jugador del León de México en las últimas Eliminatorias. El TAS está escuchando los últimos argumentos de las partes. Una de las últimas diligencias es, precisamente, la comparecencia del lateral. Antes, eso sí, el carrilero desoyó la petición del Comité de Apelaciones de la FIFA en el mismo sentido, lo que le costó la apertura de un expediente disciplinario que, en cualquier caso, solo le puede generar complicaciones a nivel individual.

El abogado paraguayo Gerardo Acosta mira el caso con distancia, pero también con conocimiento de causa. Y amplio. Durante ocho años integró la lista de juristas elegibles por el máximo tribunal deportivo, por lo que conoce en detalle sus procedimientos y criterios. En ese escenario, se anima a analizar con El Deportivo el desarrollo de los próximos acontecimientos de la causa, a estas alturas convertida en emblemática. “El TAS no va a pedir la comparecencia de nadie que no haya sido pedido por las partes. Se ve muy mal que la contraparte se niegue. Alguien debió haberlo pedido. Supongo que fue Carlezzo quien la pidió. Se vería muy mal que Castillo no vaya”, dice, por ejemplo, en relación a la convocatoria al jugador para que preste declaraciones.

Sin embargo, tarda poco en aterrizar las ilusiones chilenas. “Lo único nuevo que vi fueron esas supuestas grabaciones, que para mí no tienen ningún valor probatorio. No se puede determinar con certeza quien es el que habla, siquiera”, sostiene.

En ese escenario, le pone la lápida a la ilusión. “Yo creo que van a rechazar la apelación, porque no tiene fundamentos. El jugador tiene un pasaporte ecuatoriano que es lo que comprueba la nacionalidad. Se va a repetir la misma lógica de la FIFA. Es muy difícil luchar jurídicamente contra un pasaporte. Es un documento tan fuerte que es muy difícil pelear contra él.

Gerardo Acosta, abogado paraguayo que integró el TAS.

Sin fundamentos

Acosta analiza también el escenario procesal, atribuyendo un alto porcentaje de probabilidades a la presencia de Castillo en la diligencia. “En el TAS es diferente. Normalmente en Apelación no comparecen, es por escrito. En el TAS es costumbre escucharle al afectado. A mí no me llama la atención”, insiste en relación con la participación del futbolista.

“En los casos que llevé como abogado de parte, pesaba la comparecencia de la parte. Yo aprendí la lección y siempre procuraba llevar a comparecer a mi cliente”, recuerda, en relación al valor que tiene para el tribunal la comparecencia. “Yo creo que es el ofrecimiento de alguna de las partes y el TAS accede. Lo veo así, sin conocer el fondo de la causa”, insiste en relación al origen de la petición.

Finalmente, aborda la gran duda en torno al caso: el tiempo que tardará el fallo. “Yo creo que van a sacar la resolución dispositiva antes del Mundial: quien gana y quien pierde. Los fundamentos esperarán un año. El TAS es inapelable. Se puede presentar un recurso de nulidad, pero puede tardar un año. No hay tiempo para eso”, sentencia.