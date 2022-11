Las razones que llevaron a Sebastián Miranda a borrar a Cristóbal Campos del duelo ante Cobresal

En el viaje a Talcahuano de Universidad de Chile sorprendió la ausencia de Cristóbal Campos. El portero, uno que había sido fijo desde la salida de Hernán Galíndez, no se embarcó junto al resto de sus compañeros de cara al duelo ante Cobresal, que marcará el cierre del torneo del equipo que entrena en La Cisterna.

Sebastián Miranda, en el aeropuerto, evitó referirse a la ausencia del guardameta azul. “Mañana hablamos, después del partido”, dijo de manera escueta. Quizás, de alguna manera, el ex futbolista evitó abrir otro foco de conflicto, en un equipo que ha sumado varios hechos de indisciplinas durante los últimos meses.

Según pudo averiguar El Deportivo, Campos no venía entrenando con normalidad durante los últimos días en La Cisterna. El jueves se ausentó, pero con un permiso que fue solicitado de manera anticipada. Hoy, en tanto, no estuvo en la sesión matutina que se realizó en La Cisterna. Sí llegó antes de las 9 de la mañana, pero hizo trabajo diferenciado.

Sin embargo, más allá de su ausencia en los trabajos de Miranda, con autorización, el futbolista cuenta con un historial de conflictos en el CDA. El jugador aún mantiene el conflicto con Ronnie Fernández, con quien se enfrentó a golpes en el gimnasio del Centro Deportivo Azul.

El portero no se dirige la palabra con el delantero. Ambos arrastraban una serie de conflictos desde la era de Diego López. A Ronnie Fernández, incluso, se le quitó la jineta de capitán en el último duelo ante Unión Española, por la Copa Chile. Con el atacante en cancha, por primera vez, otro compañero llevó el brazalete: Luis Casanova. Miranda, en conferencia de prensa, reconoció el conflicto que llevó a los golpes a Campos con Fernández.

“Efectivamente, hubo un episodio, pasó en nuestro entrenamiento así que lo estamos de forma interna, no me corresponde entrar en detalles, pero lamentablemente los hechos de violencia hoy están muy normales”, reconoció el DT de la U. “No son normales, pero sí pasa en un grupo de 30 personas como el que somos. Hay roces, hay diferencia de pensamientos, ha pasado en mucho en otros lugares, no significa que esté bien, todo lo contrario, está mal. Conversé con las personas involucradas y tomaremos las medidas necesarias”.

Miranda asegurpo que el conflicto lo sorprendió. “En el momento me afectó, porque me sorprendió, no es que me haya venido abajo. No lo presencié, estaba en la oficina. Lo que me deja tranquilo es que el grupo está fuerte, se han juntado entre ellos. Tengo la convicción de que no nos va a afectar”, señaló.

Por eso mismo, incluso, el DT prefirió que sus jugadores salieran de vacaciones tras el partido frente a Cobresal para descomprimir el ambiente. Fue una de las razones que llevaron a desechar los amistosos ante River Plate y el Betis de Manuel Pellegrini.

“Ha sido un año complicado y no cualquier grupo podría haber aguantado, pero estos jugadores han demostrado saber levantarse ante cada adversidad, no tengo dudas que el equipo está bien y los objetivos no cambian”, señaló en aquella oportunidad el estratega chileno.