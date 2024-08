Tiago Nunes revela la razón del fuerte cruce con Asta-Buruaga: “Intenté provocar una segunda amarilla”

Tiago Nunes protagonizó un insólito cruce en el empate entre Everton y Universidad Católica. El técnico brasileño se enfrascó en una intensa discusión con Tomás Asta-Buruaga. El estratega y el defensor se increparon mutuamente en el túnel de los vestuarios. Ambos se aproximaron y se lanzaron múltiples insultos entre sí, en una imagen que logró registrar la transmisión de TNT Sports.

Antes, en el primer tiempo, el exzaguero del conjunto cruzado había sido protagonista. Asta-Buruaga le cometió una infracción a Gonzalo Tapia, que terminó en un penal que fue errado por Fernando Zampedri. Después de la acción vino la primera discusión entre los involucrados, una acción que se trasladaría a la zona de camarines. El partido terminó con los ánimos encendidos, también marcado por la anotación anulada a Rodrigo Conteras.

En ese sentido, Nunes explicó el cruce con tuvo con el defensor, asegurando que intentó provocar su expulsión. “No ocurrió nada”, zanjó. “Yo intenté provocar una segunda amarilla de él porque estaba cerca, él estaba bastante eufórico porque su portero había tapado el penal, pero me parece muy normal”, indicó.

“No hice nada malo. No sé si tú sabemos, nos abrazamos en la salida. Le comenté que era una pena no haberlo encontrado en Católica, porque salió hace poco de Católica. Es un gran jugador, gran muchacho y gran profesional”, añadió. “Cómo voy a pelear con un jugador. Tengo casi 50 años, me mata”, señaló entre risas el técnico cruzado.

Tiago Nunes reveló la razón del fuerte cruce con Asta-Buruaga. Foto: Andres Pina/Photosport.

Punto ganado

En conferencia de prensa, Nunes también fue cuestionado por sus incendiarias declaraciones donde criticó el arbitraje, entre otros aspectos. “Ya he hablado al respecto del tema. Hay dos personas. Las que escucharon toda la conferencia y las que escucharon una parte. Si alguien quiere debatir conceptos, estoy disponible. Hablar de polémica y farándula, no es para mí. Es para otro tipo de canales que busca likes y repercusión”, señaló. “Si el balón toca en la mano y el tipo mete el gol, hay una regla que nos ampara para que el gol sea anulado. En el penal, si el árbitro no revisó en el VAR, es porque evidentemente fue penal”, añadió sobre la jugada que terminó con el fallo de Zampedri.

“El arbitraje es muy bueno acá. Lo único que hablé en la semana fue el criterio de evaluación. Solo eso. Por qué la comisión de arbitraje salió a exponer árbitros y no a otros. Lo mejor es que no se exponga nada. Hay un montón de árbitros FIFA que permiten que el partido ande, hay bastante choque y roce”, complementó.

Finalmente, valoró el juego de su escuadra y le restó importancia al haber perdido la oportunidad de igualar a Universidad de Chile en el liderato del torneo. “Me quedo con la sensación de que mi equipo ha jugado bien, ha generado bastantes situaciones. El portero rival fue electo como el mejor jugador de la cancha. Dentro de eso, no tengo mucho que hablar. Solo felicitar a mis jugadores por el partido hecho. Hemos mejorado bastante en comparación contra Palestino”, dijo.

“Es un torneo punto a punto. Quedan diez fechas, queda un montón. No hay ninguna preocupación. Era un partido difícil. Everton es uno de los equipos que mejor está jugando y compitiendo en la segunda parte del torneo. Es un equipo muy duro y muy bien entrenado, con jugadores con gran capacidad”, sentenció.