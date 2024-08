A la Católica se le pasa el tren del liderato: no puede contra Everton y un inspirado Ignacio González

Los resultados de la fecha estaban dados para Universidad Católica. El empate en el clásico entre la U y Colo Colo, más la derrota de Coquimbo Unido con Iquique, dibujaron sonrisas en las huestes estudiantiles porque tenían la ocasión inmejorable de encaramarse a la cima del Campeonato Nacional con una victoria sobre Everton, en Viña del Mar. Ellos tenían que hacer su trabajo para que ese escenario halagüeño se hiciera realidad. Pero fallaron en la misión. Un empate sin goles le deja mal sabor de boca a los franjeados.

Tiago Nunes, quien tuvo una agitada semana tras sus incendiarias declaraciones en rueda de prensa, nutrió a su plantilla con los retornos de Alfonso Parot, Nicolás Castillo y Clemente Montes. Mantuvo el equipo que jugó ante Palestino en la fecha anterior, aunque con algunos movimientos tácticos. Intercambió a los volantes externos, ubicando a Cristián Cuevas por la derecha (perfil cambiado) y a César Pinares por la izquierda.

Además, dispuso que Gonzalo Tapia fuese un puntero por la izquierda, dejando a Fernando Zampedri como la referencia de área, en la lucha contra los centrales ruleteros.

Este Everton indescifrable (puede jugar muy bien o tener una actuación muy baja) tuvo un arranque interesante, ante una UC adormecida, que le costaba salir de su rancho. Si bien el duelo tuvo buen ritmo en su inicio, se fue poniendo errático y de poca continuidad con el correr de los minutos. Católica no encontraba la claridad necesaria para ser eficiente de mitad hacia adelante y asistir a su capitán y goleador.

El primer tiempo finalizaba con el cero a cero inmóvil y llega el penal de Tomás Asta-buruaga sobre Gonzalo Tapia, en el tiempo añadido. En una acción que generó dudas, el zaguero comete la imprudencia de ir al piso y termina bajando al delantero. Ocasión de oro para Zampedri, pero falló. Su remate es atajado de gran forma por Ignacio González, quien se lanza hacia su derecha. El 1 evertoniano se fue erigiendo en el mejor de la cancha.

Pasado el letargo que se tomó los 45′ iniciales, el duelo se fue calentando. Tanto así que se provocó un atisbo de conflicto en el trayecto a los camarines, por un aparente cruce entre Tiago Nunes y Asta-buruaga.

Everton contaba con un Rodrigo Contreras que se las ingeniaba para complicar a los centrales. Apenas iniciada la segunda parte, el Tucu desperdició una chance clara para abrir la cuenta, desviando un cabezazo. En un partido que tuvo escasas luces (algo muy a tono con la coyuntura nacional), la actuación de Nacho González era consular. En los 53′, el exportero de O’Higgins se mandó una doble tapada notable, rechazando los testazos de Zampedri y Cuevas, consecutivamente.

La Católica evidenció un mayor ímpetu ofensivo en el complemento. Nunes movió el tablero para generar otra respuesta: ingresó Arancibia (para encarar por el lado derecho) por Soto y Cuevas quedó de lateral diestro, quedando con un 4-3-3. Más adelante, volvió a mover la distribución ofensiva con las entradas de Rossel y Montes. En el cuarto de hora final, la premisa era ganarlo como sea. Y tuvo acercamientos, pero no había cómo vulnerar a un inspirado González.

En los descuentos, el Tucu Contreras remeció el partido anotando el 1-0, pero la acción fue anulada porque el ariete se llevó el balón con el brazo, antes de definir. Más allá de los resultados, la UC vuelve a tener una presentación que no convence. Le sucedió ante Ñublense, que lo ganó con un penal en el final, y ante Palestino, que terminó con un empate. Se le pasó el tren del liderato de la tabla. Quedan con 35 puntos, igualando a Coquimbo, pero con mejor diferencia de gol. La U sigue siendo el único líder, con 37.

Ficha del partido

Everton: I. González; T. Asta-buruaga, E. Bauermann, D. Oyarzún; K. Méndez, B. Berríos, A. Madrid, N. Baeza (12′, A. Ibacache) (74′, S. Pereira); O. Fernández (46′, J. Cruz); F. Martínez (85′, J. Dos Santos) y R. Contreras. DT: E. Solari.

U. Católica: T. Gillier; G. Soto (70′, F. Arancibia), B. Ampuero, D. González, E. Mena; C. Cuevas (90′+7′, A. Parot), F. Zuqui, A. Farías (70′, A. Canales), C. Pinares (80′, J. F. Rossel); F. Zampedri y G. Tapia (80′, C. Montes). DT: T. Nunes.

Goles: No hubo.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Asta-buruaga, Oyarzún (E); Farías, Soto (UC).

Incidencia: 45′+5′, González le ataja penal a Zampedri.

Estadio Sausalito. Asistieron 7.824 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.