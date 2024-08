Arturo Vidal derrocha optimismo para jugar el partido ante Junior en Barranquilla

Jorge Almirón pasó la prueba. El técnico argentino de Colo Colo asumió el riesgo ante Coquimbo Unido y la apuesta fue positiva, tras conseguir un triunfo que le permite ponerse a un punto del líder Universidad de Chile.

El transandino dejó a la mayoría de los titulares sin jugar, siempre con la cabeza puesta en el duelo del próximo martes ante Junior de Barranquilla, partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Un triunfo por la mínima consiguió en la ida, gracias a la conquista de Vicente Pizarro, el martes pasado en el Monumental. Suficiente para dar el primer golpe y tratar de meterse entre los mejores ocho equipos de Sudamérica.

Claro que no todo fueron buenas noticias. En el calentamiento de ese primer encuentro en la llave, el mediocampista Arturo Vidal se resintió de una lesión muscular que le impidió disputar el desafío.

Es más, el técnico se vio incluso obligado a realizar un cambio táctico para medirse a los cafetaleros. Así se explica el ingreso de Lucas Cepeda como puntero izquierdo, para dejar a Carlos Palacios un poco más retrasado para generar juego.

El optimismo de Vidal

Como era de esperar, el exjugador de Flamengo y Barcelona no estuvo entre los citados para el enfrentamiento ante el cuadro del Norte Chico, en el inicio de la vigésima fecha del campeonato nacional.

Sin embargo, el volante reconoce que no está todo perdido. Según sus propias palabras, espera llegar al encuentro del martes en Barranquilla, el partido más importante de los albos en esta temporada.

“Quiero jugar, voy a llegar”, dijo a la pasada un sonriente Vidal en la zona mixta, después de ser requerido por sus opciones de alinear en el estadio Metropolitano del departamento caribeño.

Los albos viajan el domingo al mediodía a Colombia, en un largo viaje de ocho horas, tal como adelantó Almirón tras el triunfo en la ida ante el Tiburón. Precisamente, el técnico y el cuerpo médico tendrán la última palabra sobre la inclusión del exjugador de Bayern de Múnich.

“Vidal se está recuperando, todavía no se hizo una evaluación tan precisa. Ya veremos como va eso. Arturo es así, siempre tiene ese ímpetu. Hoy probó y no pudo. No arriesgó en el partido, tuvo una dureza. Para el martes todavía hay tiempo, Está haciendo todo para llegar. Si está bien va a jugar seguro”, dijo el técnico argentino tras el triunfo sobre el elenco pirata.