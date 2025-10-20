Con una sorpresa en el mediocampo: la formación que alista Gustavo Álvarez en la U para el duelo ante Lanús

Universidad de Chile atraviesa el momento más importante del año. Esta semana, recibirán a Lanús de Argentina, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, en un duelo que se jugará en el Estadio Nacional y sin público, producto de una sanción que arrastran los azules por los graves incidentes ocurridos en Avellaneda en el compromiso ante Independiente.

Luego del triunfo ante Palestino hace una semana, por la fecha 24 de la Liga de Primera, los estudiantiles han tenido varios días para preparar el compromiso ante los Granates. Este lunes, en el CDA, Gustavo Álvarez ya probó una oncena pensando en este duelo. El exestratega de Huachipato continuará con tres futbolistas en la defensa, un mediocampo poblado con dos carrileros que se pueden integrar a la última línea y un único delantero centro.

De esta manera, la formación que practicó este lunes Universidad de Chile estuvo compuesta por Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano y Lucas Assadi en el mediocampo; Lucas Di Yorio en la delantera.

Un calendario apretado

Los estudiantiles se juegan su paso a la final de la Copa Sudamericana y, al mismo tiempo, la chance de quedarse con el Chile 2 en la Liga de Primera. Ya muy lejos del título, la U opta por terminar en el segundo lugar de la tabla y abrochar la clasificación de manera directa para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Sin embargo, ese puesto lo deberá pelear con Universidad Católica, con quien juega en el Claro Arena precisamente tres días después del encuentro ante Lanús. Será un Clásico Universitario que marcará el resto del año en ambas escuadras.

Y la agenda para los dirigidos por Gustavo Álvarez continúa, porque cuatro días después del partido en la precordillera, deberán viajar a Argentina para afrontar la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Lanús.

¿Cuándo son los próximo partidos de la U?

Universidad de Chile vs. Lanús / Jueves 23 de octubre / Copa Sudamericana.

Universidad Católica vs. Universidad de Chile / Domingo 26 de octubre / Liga de Primera.

Lanús vs. Universidad de Chile / Jueves 30 de octubre / Copa Sudamericana.

Huachipato vs. Universidad de Chile / Domingo 2 de noviembre / Liga de Primera.

-