Toda la delantera, sus dos ídolos y un portero: la lista de renovaciones que preocupa en la U de cara al 2026

La conformación del plantel de Universidad de Chile para la próxima temporada comenzó en septiembre pasado. Y lo primero que hizo la gerencia técnica de Azul Azul, liderada por Manuel Mayo, fue renovar los contratos de Israel Poblete, Fabián Hormazábal y Javier Altamirano.

Sin embargo, en las oficinas de Azul Azul hay una larga lista de nombres que aún no definen su futuro y que deben hacerlo de manera urgente, pues sus contratos terminan en diciembre próximo.

Entre ellos, están los nombres de Cristopher Toselli y Pedro Garrido. El primero es uno de los líderes del camarín y su continuidad pasa más por una decisión personal que por una directriz de Mayo, ya que el formado en Universidad Católica evalúa retirarse del fútbol profesional este año. En tanto, Garrido es formado en la cantera del Centro Deportivo Azul y por ahora no se tiene contemplada darle salida como jugador libre.

Guerra y Fernández podrían dejar la U en diciembre. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El bloque ofensivo se puede ir en diciembre

Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras terminan su vínculo con la concesionaria estudiantil en diciembre y aunque solo el primero está en la lista de los que siguen, su alto precio lo tienen con un pie fuera del CDA.

Di Yorio llegó cedido a préstamo desde Atlético Paranaense y para quedarse, la U debe hacer efectiva la compra de su pase y el costo que le pusieron los brasileños a la carta del argentino es de 2,5 millones de dólares. Cifra que en La Cisterna no están dispuestos a pagar y aunque negocian una rebaja sustancial, también está el problema de los honorarios: el ariete que ha marcado 13 goles en este ciclo es uno de los que más gana y se pretende un nuevo acuerdo salarial con el jugador.

Por su parte, Rodrigo Contreras vino a préstamo desde Deportes Antofagasta y su carta está avaluada en un millón de dólares. Monto que la sociedad anónima laica considera elevado, más aún cuando el “Tucu” ha ido perdiendo protagonismo en las últimas semanas y estuvo sancionado por Gustavo Álvarez tras ausentarse a un entrenamiento.

Otro que no seguirá será Nicolás Guerra. El formado en la U también firmó hasta el 31 de diciembre y aunque ha jugado 37 partidos, lleva 6 goles y la misma cantidad de asistencias, no ha logrado firmar un acuerdo para su renovación y lo más probable es que siga su carrera en el extranjero.

Caso aparte es el de Leandro Fernández. El ariete que ha tenido un renacer futbolístico en los últimos encuentros, sabe que está en las carpetas de salida y aunque tiene vínculo vigente, pone su continuidad en manos de la dirigencia. “Depende de ellos. Yo tengo contrato y estoy muy feliz acá”, aseveró tras el triunfo de Universidad de Chile ante Limache.

Díaz y Aránguiz terminan contrato a fin de año. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los ídolos aún no renuevan su contrato

Marcelo Díaz y Charles Aránguiz finalizan su vínculo con la U apenas termine la última fecha de la Liga de Primera. Y aunque nadie duda de que ambos seguirán vistiendo la camiseta de los estudiantiles, ninguno de los dos ha firmado su renovación.

“Tengo las ganas, sí. Sin dudas, me encantaría quedarme acá, pero vamos a terminar estos tres partidos y luego ver lo mejor para el club que es lo más importante”, declaró el Príncipe. ¿La traba? Cuentan en el CDA que el nacido en Puente Alto y la dirigencia de la U deben conversar el nuevo vínculo, pues hay cláusulas por minutos jugados que -según el entorno del volante- ya no deberían existir pues demostró que su historial de lesiones le permite rendir toda la temporada.

En tanto, Díaz tiene la determinación en sus manos pues le han dicho que se quedará en la U hasta el día que decida colgar lo botines. “En mi caso, el club conmigo se ha portado increíble, me han dado palabras que pocas veces se le dan a un jugador y me han dicho que yo decido hasta cuando voy a jugar”, confesó.