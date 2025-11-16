OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    La selección italiana se aferraba a una utopía para evitar la repesca: vencer a los nórdicos por nueve goles. No pasó nada de aquello. Los noruegos vencieron por 4-1 en San Siro y se instalan en la Copa del Mundo. El otro clasificado del día fue Portugal.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Noruega de Erling Haaland clasificó al Mundial después de 28 años.

    Era el partido del día en las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026. El choque entre Italia y Noruega, en Milán, iba a definir un clasificado para la Copa del Mundo de Norteamérica, con el hecho de que los nórdicos llegaron a San Siro con gran parte de la tarea realizada. Hasta una derrota acotada les servía. Finalmente, el milagro italiano no se dio. Los Azzurri no lograron evitar el repechaje, mientras que los noruegos timbraron su boleto mundialista con un triunfo de 4-1.

    Era la definición del grupo I. Erling Haaland y compañía llegaron a la última jornada en el liderato con 21 puntos y una diferencia de gol de +29. La Italia de Gennaro Gattuso, detrás con 18 unidades y +12. El ítem de la diferencia era fundamental para entender el desenlace del grupo. Si quería terminar primero y clasificar directo, la selección transalpina debía ganar por nueve tantos. Una utopía.

    En los 10 minutos, Italia abrió el marcador gracias a la anotación de Francesco Pio Esposito, con una media vuelta tras intervención de Federico Dimarco. Floja reacción del portero Nyland, porque el balón le pasó por entre las piernas. Era una pequeña ilusión para los italianos. Sin embargo, aquello empezó a disiparse a media que pasaban los minutos y el marcador no se movía más.

    En el complemento, llegó el empate noruego. Minuto 63 y Antonio Nusa convirtió con un remate al primer palo de Gigio Donnarumma para el 1-1. Con ello, la esperanza italiana de saltarse el repechaje se derrumbaba. Con lo que vendría más adelante, se profundizó.

    Apareció Haaland. El artillero del Manchester City se iba a matricular con un doblete para darle la victoria a su país y timbrar el Mundial. En un par de minutos hizo dos goles. En los 78′, con una volea. Y en los 79′, definió de primera con un toque ante el achique de su compañero Donnarumma. En los descuentos, Jørgen Strand Larsen hizo el cuarto. Sentencia total.

    Con una gran victoria, Noruega selló su clasificación. Vuelve a un Mundial después de 28 años. Los vikingos no juegan una fase final de la Copa del Mundo desde Francia 1998, cuando compartieron grupo con Brasil, Escocia y Marruecos. El actual entrenador, Stale Solbakken, formaba parte de aquella plantilla, que tenía como su goleador al espigado Tore Andre Flo y como alternativa a Ole Gunnar Solskjaer.

    El cuadro escandinavo es el quinto seleccionado europeo confirmado para Norteamérica 2026. Se agrega a Inglaterra, Francia, Croacia y Portugal. Los lusos también consiguieron su boleto este domingo. En el primer turno del día, aplastaron a Armenia con un expresivo 9-1, sin el suspendido Cristiano Ronaldo, que se fue expulsado ante Irlanda.

    Entonces, Italia se matricula en el repechaje de la UEFA, en el cual 16 selecciones optarán a cuatro plazas para la Copa del Mundo. El próximo 20 de noviembre se realiza el sorteo, definiendo las series que se disputarán en marzo de 2026.

    La última fecha de las Clasificatorias continúa este lunes, donde se aguarda que Países Bajos se una a los invitados a la fiesta mundialista. Le basta un empate con Lituania, de local, para asegurar su lugar. Por otro lado, habrá un mano a mano en el grupo A entre Alemania y Eslovaquia. Ambos tienen 12 puntos, sin embargo a los germanos les sirve el empate por tener mejor diferencia de gol (+7 versus +4).

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalMundial 2026Eliminatorias 2026ItaliaNoruegaErling HaalandRepechaje Mundial 2026Italia vs Noruega

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vecino del barrio París Londres acusa agresión tras enfrentar a equipo de producción del comando de Jara

    DT fiscaliza jornada electoral y constata incumplimientos en seis regiones: 111 trabajadores afectados

    Líbano: la fuerza de paz de la ONU acusa a Israel de disparar contra sus cascos azules

    Trump exige a NBC que despida al presentador Seth Meyers por bromear sobre sus vínculos con Epstein

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro

    “El Krusty” queda en prisión preventiva por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    Vecino del barrio París Londres acusa agresión tras enfrentar a equipo de producción del comando de Jara
    Chile

    Vecino del barrio París Londres acusa agresión tras enfrentar a equipo de producción del comando de Jara

    DT fiscaliza jornada electoral y constata incumplimientos en seis regiones: 111 trabajadores afectados

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”
    Negocios

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Jannik Sinner hace respetar la localía y se convierte en bicampeón del ATP Finals ante Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    Jannik Sinner hace respetar la localía y se convierte en bicampeón del ATP Finals ante Carlos Alcaraz

    La venganza de Ben Brereton con Ricardo Gareca: “Desde que regresé, el cuerpo técnico ha sido brillante”

    El mensaje de Arturo Vidal en medio de las elecciones: “En un par de años me voy a tirar a presidente”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Líbano: la fuerza de paz de la ONU acusa a Israel de disparar contra sus cascos azules
    Mundo

    Líbano: la fuerza de paz de la ONU acusa a Israel de disparar contra sus cascos azules

    Trump exige a NBC que despida al presentador Seth Meyers por bromear sobre sus vínculos con Epstein

    Ecuador anuncia detención de buscado líder narco en medio de referendo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena