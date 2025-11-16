No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

Era el partido del día en las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026. El choque entre Italia y Noruega, en Milán, iba a definir un clasificado para la Copa del Mundo de Norteamérica, con el hecho de que los nórdicos llegaron a San Siro con gran parte de la tarea realizada. Hasta una derrota acotada les servía. Finalmente, el milagro italiano no se dio. Los Azzurri no lograron evitar el repechaje, mientras que los noruegos timbraron su boleto mundialista con un triunfo de 4-1.

Era la definición del grupo I. Erling Haaland y compañía llegaron a la última jornada en el liderato con 21 puntos y una diferencia de gol de +29. La Italia de Gennaro Gattuso, detrás con 18 unidades y +12. El ítem de la diferencia era fundamental para entender el desenlace del grupo. Si quería terminar primero y clasificar directo, la selección transalpina debía ganar por nueve tantos. Una utopía.

En los 10 minutos, Italia abrió el marcador gracias a la anotación de Francesco Pio Esposito, con una media vuelta tras intervención de Federico Dimarco. Floja reacción del portero Nyland, porque el balón le pasó por entre las piernas. Era una pequeña ilusión para los italianos. Sin embargo, aquello empezó a disiparse a media que pasaban los minutos y el marcador no se movía más.

En el complemento, llegó el empate noruego. Minuto 63 y Antonio Nusa convirtió con un remate al primer palo de Gigio Donnarumma para el 1-1. Con ello, la esperanza italiana de saltarse el repechaje se derrumbaba. Con lo que vendría más adelante, se profundizó.

Apareció Haaland. El artillero del Manchester City se iba a matricular con un doblete para darle la victoria a su país y timbrar el Mundial. En un par de minutos hizo dos goles. En los 78′, con una volea. Y en los 79′, definió de primera con un toque ante el achique de su compañero Donnarumma. En los descuentos, Jørgen Strand Larsen hizo el cuarto. Sentencia total.

Con una gran victoria, Noruega selló su clasificación. Vuelve a un Mundial después de 28 años. Los vikingos no juegan una fase final de la Copa del Mundo desde Francia 1998, cuando compartieron grupo con Brasil, Escocia y Marruecos. El actual entrenador, Stale Solbakken, formaba parte de aquella plantilla, que tenía como su goleador al espigado Tore Andre Flo y como alternativa a Ole Gunnar Solskjaer.

El cuadro escandinavo es el quinto seleccionado europeo confirmado para Norteamérica 2026. Se agrega a Inglaterra, Francia, Croacia y Portugal. Los lusos también consiguieron su boleto este domingo. En el primer turno del día, aplastaron a Armenia con un expresivo 9-1, sin el suspendido Cristiano Ronaldo, que se fue expulsado ante Irlanda.

Entonces, Italia se matricula en el repechaje de la UEFA, en el cual 16 selecciones optarán a cuatro plazas para la Copa del Mundo. El próximo 20 de noviembre se realiza el sorteo, definiendo las series que se disputarán en marzo de 2026.

La última fecha de las Clasificatorias continúa este lunes, donde se aguarda que Países Bajos se una a los invitados a la fiesta mundialista. Le basta un empate con Lituania, de local, para asegurar su lugar. Por otro lado, habrá un mano a mano en el grupo A entre Alemania y Eslovaquia. Ambos tienen 12 puntos, sin embargo a los germanos les sirve el empate por tener mejor diferencia de gol (+7 versus +4).