La ausencia de Cristiano Ronaldo no importó: Portugal aplasta a Armenia y clasifica al Mundial 2026

Europa suma un nuevo invitado a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Se trata de la Selección de Portugal, que no contó con un suspendido Cristiano Ronaldo. Los lusos se repusieron a un inicio dubitativo (que llegó a estar empatado 1-1), para luego golear por 9-1 a la débil Selección de Armenia, colista del Grupo F.

El último campeón de la UEFA Nations League es el cuarto combinado del Viejo Continente que se mete en este Mundial, uniéndose a Inglaterra, Francia y Croacia.

Sin Cristiano no hay problemas

Conscientes de la diferencia de categoría entre ambos planteles, Portugal no tardó en generar las primeras diferencias. El conjunto local salió decidido a imponer sus términos desde el comienzo, con un Rafael Leao propositivo y un Gonçalo Ramos dispuesto a aprovechar su titularidad tras la expulsión de CR7 en la fecha previa.

En ese contexto, el primer tanto demoró apenas 6 minutos en subir al marcador. Un tiro libre de Bruno Fernandes, por el sector izquierdo, obligó al golero Henri Avagyan a una contorsión. La salvada del guardameta rebotó en el vertical, sin embargo, apareció el zaguero Renato Veiga para empujarla con la cabeza.

¡PORTUGAL QUIERE MUNDIAL! Renato Veiga capturó de cabeza el rebote y puso el 1-0 sobre Armenia en las eliminatorias europeas



El tanto del hombre del Villarreal auguraba un panorama tranquilo. Era lo lógico, pues la modesta Selección de Armenia apenas tenía tres puntos y la misma cantidad de goles anotados hasta este compromiso. No obstante, las dudas que los lusos exhibieron en sus duelos frente a Hungría e Irlanda volvieron a reflotar en el estadio Do Dragao. A los 18′, Eduard Spertsyan arremetió por el centro, se anticipó al cierre de Nelson Semedo, y marcó la igualdad. Sorpresa total en Oporto.

La anotación de la visita generó cierta preocupación en las huestes portuguesas, que tenían que salir a buscar de nuevo el resultado. Allí fue el turno del mencionado Ramos para tomar la batuta en la ofensiva. Primero, el hombre del París Saint Germain tuvo una ocasión clarísima a los 20’ y, en una segunda oportunidad, a los 28′, logró marcar su primer gol en estas Eliminatorias Europeas: en un intento por jugarla hacia atrás con su portero, Artur Serobyan se la regaló al ariete del club parisino, que no tuvo inconvenientes para capitalizar el grosero error.

SI LE REGALAS ESAS A GONCALO RAMOS... Groserísimo error de Artur Serobyan y el delantero de Portugal no perdonó: 2-1



El contexto volvía a ser favorable para las “Panteras” (Portugal vistió de negro con una camiseta en honor al mítico Eusébio, quien llevaba ese apodo). Los dirigidos por Roberto Martínez retomaban el control de los hilos, y Joao Neves hacía efectiva dicha supremacía. De esta forma, el volante que también milita en el PSG volvió a traducir en gol un error en el fondo armenio, con un disparo desde fuera del área a los 29′.

¡FIERRAZO Y 3-1! Joao Neves, de pegada exquisita, enganchó perfecto la pelota y rápidamente estiró la ventaja de Portugal, que acaricia su clasificación al Mundial 2026



La categoría de Neves para impactar ese balón de primera, y ajustarlo contra un palo, iba a ser un anticipo de una anotación mucho más rimbombante. A los 40′, el ex Benfica ejecutó un tiro libre magistral, clavando el esférico en la parte alta de la portería. Un golazo de alta factura para inscribir su doblete.

NOSOTROS AVISAMOS, ¡TIENE UNA PEGADA EXQUISITA! ¡¡SENSACIONAL TIRO LIBRE DE JOAO NEVES PARA QUE PORTUGAL YA GOLEE 4-1 A ARMENIA!!



Tras la obra de arte de Neves, la ráfaga del ataque portugués tenía preparada una última sorpresa para el débil fondo armenio, al cabo del primer tiempo. En los minutos de adición (45′+2′), Bruno Fernandes se sumó a la goleada con un tanto desde los 12 pasos.

¡FALTABA EL DE BRUNO! Gran definición del crack del Manchester United y 5-1 de Portugal sobre Armenia



Goleada y boleto al Mundial

Pese a que la clasificación a la cita de Norteamérica estaba totalmente sellada, Portugal no iba a sacar el pie del acelerador en la segunda mitad. Fernandes quería más, ya que, tanto a los 51′ como a los 72′, el jugador del Manchester United se matriculó con otras dos dianas (la última también de penal). Aquello significó el primer hat-trick en su carrera con la adulta.

¡OTRO MÁS! Bruno Fernandes también sella su doblete y Portugal le gana 6-1 a Armenia



¡HAT-TRICK DE BRUNO! Nuevamente de penal, Fernandes pone el 7-1 de Portugal sobre Armenia



Pero el triplete del hombre de los Diablos Rojos no iba a ser el único. Como si fuera poco su tremenda actuación, Joao Neves añadió una cifra más a su jornada goleadora, tras capturar en el área chica un pivoteo de Veiga (81′).

¡OTRO HAT-TRICK MÁS! Joao Neves también anotó por triplicado y Portugal le gana ¡8-1! a Armenia



Finalmente, la faena la cerró a los 90′+2′ el ingresado Francisco Conceição, con un remate postrero. Una fiesta total para sacar pasajes a México, Estados Unidos y Canadá 2026.

¡UNO MÁS PARA CORONAR! Francisco Conceicao definió muy bien y decretó el 9-1 final ante Armenia



Con esta paliza a Armenia, Portugal se aseguró la cima del Grupo F con 13 puntos. Irlanda, con un triunfo agónico en Budapest, se quedó con el segundo puesto y va al repechaje.

Será la novena participación mundialista para los lusos, que han ido al certamen planetario de manera ininterrumpida desde Corea y Japón 2002. Para Cristiano Ronaldo, en tanto, será un récord de seis Copas del Mundo (lo mismo que Lionel Messi).