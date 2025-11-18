BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mundial Sub 17: Brasil se impone a Francia por penales y se instala entre los ocho mejores en Qatar

    Se definieron las llaves de los octavos de final del certamen juvenil. Este viernes continúa la acción en la Aspire Zone de Doha.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Mundial Sub 17: Brasil se impone a Francia por penales y se instala entre los ocho mejores en Qatar. . Por @FIFAWorldCup

    El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 completó sus octavos de final con una serie de duelos estrechos y algunos resultados categóricos. La jornada dejó como clasificados a Portugal, Suiza, Austria, Japón, Italia, Burkina Faso, Marruecos y Brasil, configurando unos cuartos de final con presencia europea dominante y con dos selecciones africanas entre los ocho mejores. Solo un sudamericano sigue en competencia.

    Italia abrió la ronda con un triunfo 3-2 sobre Uzbekistán en un partido de ritmo alto y marcado por la actuación de Thomas Campaniello, autor de dos goles. El delantero abrió la cuenta a los 19 minutos y volvió a anotar a los 68’. Entre medio, los uzbekos igualaron con un tanto de Amirkhon Muradov a los 56’. La ventaja del cuadro europeo se amplió con el 3-1 de Dauda Iddrisa a los 70’, y el descuento final de Azizbek Erimbtov, a los 90’, no alcanzó para cambiar el desenlace.

    El segundo duelo tuvo un cierre dramático. Uganda y Burkina Faso empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y se definió desde los doce pasos. Arafat Nkoola abrió la cuenta para los grullas a los 56’, mientras que Alassana Bagayogo puso el 1-1 para los burkineses a los 77’. En la tanda, Burkina Faso se impuso 5-3 y avanzó entre los ocho mejores.

    Portugal protagonizó la goleada más amplia de la fase tras superar 5-0 a México. El equipo europeo resolvió con autoridad y se colocó etiqueta de candidato. Rafael Quintas abrió el marcador a los 15’, y en el complemento se amplió la diferencia con anotaciones de Anisio Cabral (48’), Zeega (81’), Miguel Figueiredo (83’) y Yoan Pereira (85’), en una ráfaga que selló la clasificación sin contratiempos.

    Otro de los partidos más esperados terminó en definición a penales. Francia estuvo cerca de eliminar a Brasil gracias al tanto de Remi Himbert a los 33’, pero el Scratch igualó a los 89’ con un gol de Pietro Tavares. En la tanda, la canarinha fue más certera y ganó 4-3.

    Suiza también avanzó con un triunfo sólido por 3-1 sobre Irlanda. El equipo helvético resolvió en el segundo tiempo con los goles de Adrien Llukes (57’) y Sandro Wyss (69’). Irlanda descontó con un tiro de Vinnie Leonard a los 82’, pero la respuesta de Mladen Mijalovic cuatro minutos después cerró el partido.

    Japón se instaló en cuartos tras superar a Corea del Norte por penales. El cuadro nipón abrió el marcador tempranamente con el tanto de Jelani McGhee a los 4’, pero Hyok-gwang Ri igualó a los 67’. En la definición, el elenco samurái ganó 5-4.

    Austria dio una de las sorpresas de la fase al derrotar por 4-0 a Inglaterra, en un duelo que se destrabó en el complemento. Hasan Deshishku abrió la cuenta a los 47’, seguido por un doblete de Johaness Moser a los 70’ y 79’. El cuarto lo marcó Ifeanyi Ndukwe a los 86’, completando una actuación contundente.

    El último clasificado fue Marruecos, que venció 3-2 a Mali. Ziyad Baha puso en ventaja a los marroquíes a los 29’, pero Ndjicoura Bomba igualó a los 44’. Un minuto más tarde, Ismail El Aoud devolvió la ventaja, que él mismo estiró a los 66’. El descuento de Seydoy Dembelé, a los 90’, no bastó para cambiar el partido.

    Con estos resultados, los cruces de cuartos de final quedaron definidos: Portugal vs. Suiza, Austria vs. Japón, Italia vs. Burkina Faso y Marruecos vs. Brasil. Las llaves se disputarán este viernes en la Aspire Zone de Doha, en busca de los semifinalistas del certamen juvenil.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 17Qatar 2025

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presupuesto 2026 avanza en la Cámara de Diputados, pero con varias partidas rechazadas

    Michael Clark apelará a la histórica sanción de la CMF y descarta su salida de la presidencia de la U. de Chile

    Informe de Contraloría sobre obras públicas: los servicios con mayor monto de inversión sin finalizar

    Deloitte llega a acuerdo con Grupo Santander para adquirir Aquanima Chile

    Las alertas que planteó Moody’s en caso de la victoria de Kast y Jara en la segunda vuelta presidencial

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    5.
    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    A quiénes les tocará ser vocal de mesa en la segunda vuelta presidencial

    A quiénes les tocará ser vocal de mesa en la segunda vuelta presidencial

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    A quiénes les tocará ser vocal de mesa en la segunda vuelta presidencial
    Chile

    A quiénes les tocará ser vocal de mesa en la segunda vuelta presidencial

    Informe de Contraloría sobre obras públicas: los servicios con mayor monto de inversión sin finalizar

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    Presupuesto 2026 avanza en la Cámara de Diputados, pero con varias partidas rechazadas
    Negocios

    Presupuesto 2026 avanza en la Cámara de Diputados, pero con varias partidas rechazadas

    Michael Clark apelará a la histórica sanción de la CMF y descarta su salida de la presidencia de la U. de Chile

    Deloitte llega a acuerdo con Grupo Santander para adquirir Aquanima Chile

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Penal y expulsión: revisa el grosero error de Iván Román que significa la apertura de la cuenta de Perú ante la Roja en Rusia
    El Deportivo

    Penal y expulsión: revisa el grosero error de Iván Román que significa la apertura de la cuenta de Perú ante la Roja en Rusia

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”

    En vivo: la Roja de Nicolás Córdova enfrenta a Perú en un nuevo duelo amistoso

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis
    Cultura y entretención

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    La Sonora de Tommy Rey revive a través de su hijo y su viuda: “Asumieron la misión de salvar el espíritu de la cumbia”

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez
    Mundo

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?