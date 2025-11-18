Mundial Sub 17: Brasil se impone a Francia por penales y se instala entre los ocho mejores en Qatar. . Por @FIFAWorldCup

El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 completó sus octavos de final con una serie de duelos estrechos y algunos resultados categóricos. La jornada dejó como clasificados a Portugal, Suiza, Austria, Japón, Italia, Burkina Faso, Marruecos y Brasil, configurando unos cuartos de final con presencia europea dominante y con dos selecciones africanas entre los ocho mejores. Solo un sudamericano sigue en competencia.

Italia abrió la ronda con un triunfo 3-2 sobre Uzbekistán en un partido de ritmo alto y marcado por la actuación de Thomas Campaniello, autor de dos goles. El delantero abrió la cuenta a los 19 minutos y volvió a anotar a los 68’. Entre medio, los uzbekos igualaron con un tanto de Amirkhon Muradov a los 56’. La ventaja del cuadro europeo se amplió con el 3-1 de Dauda Iddrisa a los 70’, y el descuento final de Azizbek Erimbtov, a los 90’, no alcanzó para cambiar el desenlace.

El segundo duelo tuvo un cierre dramático. Uganda y Burkina Faso empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y se definió desde los doce pasos. Arafat Nkoola abrió la cuenta para los grullas a los 56’, mientras que Alassana Bagayogo puso el 1-1 para los burkineses a los 77’. En la tanda, Burkina Faso se impuso 5-3 y avanzó entre los ocho mejores.

Portugal protagonizó la goleada más amplia de la fase tras superar 5-0 a México. El equipo europeo resolvió con autoridad y se colocó etiqueta de candidato. Rafael Quintas abrió el marcador a los 15’, y en el complemento se amplió la diferencia con anotaciones de Anisio Cabral (48’), Zeega (81’), Miguel Figueiredo (83’) y Yoan Pereira (85’), en una ráfaga que selló la clasificación sin contratiempos.

Otro de los partidos más esperados terminó en definición a penales. Francia estuvo cerca de eliminar a Brasil gracias al tanto de Remi Himbert a los 33’, pero el Scratch igualó a los 89’ con un gol de Pietro Tavares. En la tanda, la canarinha fue más certera y ganó 4-3.

🇧🇷 Sending Brazil to the final eight!#U17WC pic.twitter.com/5LLOcFvWXl — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 18, 2025

Suiza también avanzó con un triunfo sólido por 3-1 sobre Irlanda. El equipo helvético resolvió en el segundo tiempo con los goles de Adrien Llukes (57’) y Sandro Wyss (69’). Irlanda descontó con un tiro de Vinnie Leonard a los 82’, pero la respuesta de Mladen Mijalovic cuatro minutos después cerró el partido.

Japón se instaló en cuartos tras superar a Corea del Norte por penales. El cuadro nipón abrió el marcador tempranamente con el tanto de Jelani McGhee a los 4’, pero Hyok-gwang Ri igualó a los 67’. En la definición, el elenco samurái ganó 5-4.

Austria dio una de las sorpresas de la fase al derrotar por 4-0 a Inglaterra, en un duelo que se destrabó en el complemento. Hasan Deshishku abrió la cuenta a los 47’, seguido por un doblete de Johaness Moser a los 70’ y 79’. El cuarto lo marcó Ifeanyi Ndukwe a los 86’, completando una actuación contundente.

El último clasificado fue Marruecos, que venció 3-2 a Mali. Ziyad Baha puso en ventaja a los marroquíes a los 29’, pero Ndjicoura Bomba igualó a los 44’. Un minuto más tarde, Ismail El Aoud devolvió la ventaja, que él mismo estiró a los 66’. El descuento de Seydoy Dembelé, a los 90’, no bastó para cambiar el partido.

Con estos resultados, los cruces de cuartos de final quedaron definidos: Portugal vs. Suiza, Austria vs. Japón, Italia vs. Burkina Faso y Marruecos vs. Brasil. Las llaves se disputarán este viernes en la Aspire Zone de Doha, en busca de los semifinalistas del certamen juvenil.