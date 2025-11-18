Mundial Sub 17: Brasil se impone a Francia por penales y se instala entre los ocho mejores en Qatar
Se definieron las llaves de los octavos de final del certamen juvenil. Este viernes continúa la acción en la Aspire Zone de Doha.
El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 completó sus octavos de final con una serie de duelos estrechos y algunos resultados categóricos. La jornada dejó como clasificados a Portugal, Suiza, Austria, Japón, Italia, Burkina Faso, Marruecos y Brasil, configurando unos cuartos de final con presencia europea dominante y con dos selecciones africanas entre los ocho mejores. Solo un sudamericano sigue en competencia.
Italia abrió la ronda con un triunfo 3-2 sobre Uzbekistán en un partido de ritmo alto y marcado por la actuación de Thomas Campaniello, autor de dos goles. El delantero abrió la cuenta a los 19 minutos y volvió a anotar a los 68’. Entre medio, los uzbekos igualaron con un tanto de Amirkhon Muradov a los 56’. La ventaja del cuadro europeo se amplió con el 3-1 de Dauda Iddrisa a los 70’, y el descuento final de Azizbek Erimbtov, a los 90’, no alcanzó para cambiar el desenlace.
El segundo duelo tuvo un cierre dramático. Uganda y Burkina Faso empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y se definió desde los doce pasos. Arafat Nkoola abrió la cuenta para los grullas a los 56’, mientras que Alassana Bagayogo puso el 1-1 para los burkineses a los 77’. En la tanda, Burkina Faso se impuso 5-3 y avanzó entre los ocho mejores.
Portugal protagonizó la goleada más amplia de la fase tras superar 5-0 a México. El equipo europeo resolvió con autoridad y se colocó etiqueta de candidato. Rafael Quintas abrió el marcador a los 15’, y en el complemento se amplió la diferencia con anotaciones de Anisio Cabral (48’), Zeega (81’), Miguel Figueiredo (83’) y Yoan Pereira (85’), en una ráfaga que selló la clasificación sin contratiempos.
Otro de los partidos más esperados terminó en definición a penales. Francia estuvo cerca de eliminar a Brasil gracias al tanto de Remi Himbert a los 33’, pero el Scratch igualó a los 89’ con un gol de Pietro Tavares. En la tanda, la canarinha fue más certera y ganó 4-3.
Suiza también avanzó con un triunfo sólido por 3-1 sobre Irlanda. El equipo helvético resolvió en el segundo tiempo con los goles de Adrien Llukes (57’) y Sandro Wyss (69’). Irlanda descontó con un tiro de Vinnie Leonard a los 82’, pero la respuesta de Mladen Mijalovic cuatro minutos después cerró el partido.
Japón se instaló en cuartos tras superar a Corea del Norte por penales. El cuadro nipón abrió el marcador tempranamente con el tanto de Jelani McGhee a los 4’, pero Hyok-gwang Ri igualó a los 67’. En la definición, el elenco samurái ganó 5-4.
Austria dio una de las sorpresas de la fase al derrotar por 4-0 a Inglaterra, en un duelo que se destrabó en el complemento. Hasan Deshishku abrió la cuenta a los 47’, seguido por un doblete de Johaness Moser a los 70’ y 79’. El cuarto lo marcó Ifeanyi Ndukwe a los 86’, completando una actuación contundente.
El último clasificado fue Marruecos, que venció 3-2 a Mali. Ziyad Baha puso en ventaja a los marroquíes a los 29’, pero Ndjicoura Bomba igualó a los 44’. Un minuto más tarde, Ismail El Aoud devolvió la ventaja, que él mismo estiró a los 66’. El descuento de Seydoy Dembelé, a los 90’, no bastó para cambiar el partido.
Con estos resultados, los cruces de cuartos de final quedaron definidos: Portugal vs. Suiza, Austria vs. Japón, Italia vs. Burkina Faso y Marruecos vs. Brasil. Las llaves se disputarán este viernes en la Aspire Zone de Doha, en busca de los semifinalistas del certamen juvenil.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.