BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Italia se impone en penales a Brasil para quedarse con el tercer puesto del Mundial Sub 17

    Tras empatar sin goles en los 90 minutos de juego, la escuadra europea se impuso por 4-2 en la definición por la medalla de bronce en Qatar.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Italia se impuso a Brasil en la definición por el tercer puesto del Mundial Sub 17. Foto: @azzurri / Instagram.

    Italia celebra. La escuadra europea superó a Brasil en la definición por el tercer puesto del Mundial de Qatar 2025 al superar por 4-2 a los sudamericanos en una emocionante definición a penales.

    La escuadra sudamericana se complicó temprano en el partido. Ya en el minuto 6 el defensor Vitao recibió una tarjeta amarilla y en los 14′ el árbitro le mostró la segunda, por lo que debió irse expulsado del encuentro.

    Ante esta pérdida en la zaga, el técnico Carlos Eduardo Patetuci se vio obligado a sacar al volante Gabriel Mec para reacomodar el fondo del equipo.

    Así, con la ventaja numérica en la cancha, la escuadra italiana intentó ponerse arriba en el marcador y ocasiones no le faltaron. En los 17′ Federico Steffanoni recibió un pase en el área y su remate pasó muy cerca del poste izquierdo.

    En los 33 minutos llegó la jugada más clara. Valerio Maccaroni ingresó al área por el costado derecho aprovechando una buena pared. Se acomodó y sacó un tiro ajustado al segundo palo que se fue fuera por muy poco.

    Ya en la segunda mitad el marcador pudo moverse en los 63′. Tras un córner, el delantero Dell enviaba la pelota en dirección al arco, pero Felipe Morais buscó asegurar la anotación dando un nuevo cabezazo en el segundo palo.

    El problema es que este último se encontraba en posición de adelanto, por lo que el tanto fue anulado tras la revisión del videoarbitraje.

    Italia, entonces siguió atacando y generó nuevas jugadas peligrosas. En los 68 Thomas Campaniello cayó dentro del área pidiendo un penal, pero en una primera instancia el árbitro dejó seguir el duelo. Sin embargo, recibió el aviso para que revisara la jugada y finalmente mantuvo su decisión ante los reclamos de los europeos.

    La siguiente jugada que pudo cambiar el desarrollo de la definición por el tercer lugar llegó en los 75. El juez del encuentro fue advertido de una jugada en la que Campaniello podría recibir la tarjeta roja. No obstante, tras analizar la jugada, decidió solo mostrarle una tarjeta amarilla.

    En los minutos finales comenzaron algunas dudas y el duelo bajó de ritmo. Ante la posibilidad de que ocurriera un gol en el final, ambas selecciones tomaron las precauciones necesarias para mantener el empate y con ello llevar la lucha por el bronce a la definición desde el punto penal.

    En esta instancia, la escuadra europea fue más precisa y se impuso por 4-2 para cerrar el partido y entregarle la victoria a Italia.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolItaliaBrasilMundial Sub 17Qatar 2025

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    ¿Nueva interferencia política de Trump?: pide a hondureños votar por candidato conservador para detener “avance comunista”

    Con Parisi como principal expositor: el encuentro de la bancada electa del PDG

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial
    Chile

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    Con Parisi como principal expositor: el encuentro de la bancada electa del PDG

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos
    Negocios

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Aunque producción de cobre apenas crece, consumo energético de la minería en Chile ha aumentado 54% entre 2010 y 2024

    Gremios empresariales entregan balance del año y hacen sus apuestas para 2026: ¿Cuáles son los más y menos optimistas?

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez

    Daniel Garnero aborda la tardía renovación de Zampedri en la UC: “Necesitamos a Fernando”

    En vivo: Portugal enfrenta a Austria en la final del Mundial Sub 17

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre
    Finde

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé
    Cultura y entretención

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé

    Mátate, Amor: tras los rastros de la intensa novela de Ariana Harwicz llevada al cine por Lynne Ramsay

    La clásica banda de rock que a Roger Waters no le parecía interesante: “Sus conciertos son una broma”

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”
    Mundo

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    ¿Nueva interferencia política de Trump?: pide a hondureños votar por candidato conservador para detener “avance comunista”

    Yakarta desplaza a Tokio y se posiciona como la ciudad más poblada del mundo

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile