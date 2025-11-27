Italia se impone en penales a Brasil para quedarse con el tercer puesto del Mundial Sub 17

Italia se impuso a Brasil en la definición por el tercer puesto del Mundial Sub 17. Foto: @azzurri / Instagram.

Italia celebra. La escuadra europea superó a Brasil en la definición por el tercer puesto del Mundial de Qatar 2025 al superar por 4-2 a los sudamericanos en una emocionante definición a penales.

La escuadra sudamericana se complicó temprano en el partido. Ya en el minuto 6 el defensor Vitao recibió una tarjeta amarilla y en los 14′ el árbitro le mostró la segunda, por lo que debió irse expulsado del encuentro.

Ante esta pérdida en la zaga, el técnico Carlos Eduardo Patetuci se vio obligado a sacar al volante Gabriel Mec para reacomodar el fondo del equipo.

Así, con la ventaja numérica en la cancha, la escuadra italiana intentó ponerse arriba en el marcador y ocasiones no le faltaron. En los 17′ Federico Steffanoni recibió un pase en el área y su remate pasó muy cerca del poste izquierdo.

En los 33 minutos llegó la jugada más clara. Valerio Maccaroni ingresó al área por el costado derecho aprovechando una buena pared. Se acomodó y sacó un tiro ajustado al segundo palo que se fue fuera por muy poco.

Ya en la segunda mitad el marcador pudo moverse en los 63′. Tras un córner, el delantero Dell enviaba la pelota en dirección al arco, pero Felipe Morais buscó asegurar la anotación dando un nuevo cabezazo en el segundo palo.

El problema es que este último se encontraba en posición de adelanto, por lo que el tanto fue anulado tras la revisión del videoarbitraje.

Italia, entonces siguió atacando y generó nuevas jugadas peligrosas. En los 68 Thomas Campaniello cayó dentro del área pidiendo un penal, pero en una primera instancia el árbitro dejó seguir el duelo. Sin embargo, recibió el aviso para que revisara la jugada y finalmente mantuvo su decisión ante los reclamos de los europeos.

La siguiente jugada que pudo cambiar el desarrollo de la definición por el tercer lugar llegó en los 75. El juez del encuentro fue advertido de una jugada en la que Campaniello podría recibir la tarjeta roja. No obstante, tras analizar la jugada, decidió solo mostrarle una tarjeta amarilla.

En los minutos finales comenzaron algunas dudas y el duelo bajó de ritmo. Ante la posibilidad de que ocurriera un gol en el final, ambas selecciones tomaron las precauciones necesarias para mantener el empate y con ello llevar la lucha por el bronce a la definición desde el punto penal.

En esta instancia, la escuadra europea fue más precisa y se impuso por 4-2 para cerrar el partido y entregarle la victoria a Italia.