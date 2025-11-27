Una calle a su nombre y el primero en el Muro de Leyendas: el emotivo homenaje del Monterrey para Humberto Suazo

Humberto Suazo inauguró el Muro de Leyendas de Monterrey y la calle principal del estadio BBVA recibió su nombre. Foto: @Rayados (X).

Humberto Suazo tiene en su espalda una destacada y laureada carrera, dejando huella en todos los equipos que militó. En México, específicamente en el Monterrey, fue donde dejó su nombre en lo más alto. Tras su retiro, los Rayados rindieron un emotivo homenaje en honor al Chupete, uno de los ídolos más grandes de su historia.

El pasado 24 de octubre, el delantero disputó su último partido como profesional vistiendo la camiseta de San Luis de Quillota, en una jornada plagada de emociones. Casi un mes después, se dio a conocer su nueva etapa: fue anunciado como el flamante técnico de los Canarios.

Tras colgar los botines, Suazo viajó a México para recibir un homenaje por parte de Monterrey, club con el que tocó la gloria y se consagró como ídolo. Con los Rayados consiguió dos títulos de la Primera División de México y tres Concachampions. También se erigió como el máximo goleador de la institución con 121 goles, siendo superado posteriormente por Rogelio Funes Mori (160). Fue el líder de un equipo que elevó a Rayados a la élite nacional e internacional.

Una placa, una historia, un legado.💙 Humberto Suazo inaugura oficialmente el Muro de Leyendas del Club de Futbol Monterrey dentro del Estadio BBVA.🛡️Ⓜ️ #Eterno26



Un homenaje para "El Hombre venido del planeta Gol" que marcó una era. 💙🤍🇨🇱 pic.twitter.com/MV11T6ddf1 — Rayados (@Rayados) November 27, 2025

El emotivo homenaje a Chupete

Este miércoles, Monterrey realizó un homenaje en honor a Suazo. A las afueras del Estadio BBVA, conocido popularmente como el Gigante de Acero, el Chupete inauguró el Muro de las Leyendas de la casa de los Regios. Fue el primer inducido, además de recibir otro importante reconocimiento.

El club mexicano bautizó con el nombre del chileno la calle principal de acceso al recinto. Fue el propio Suazo el encargado de bajar el telón del cartel de la vialidad. El homenaje se realizó con los directivos Pedro Esquivel y José Antonio Noriega. También estuvo presente su familia: su esposa Gretel y sus hijos André y Jesús.

El camino que Humberto Suazo trazó con goles, entrega y corazón, hoy se convierte en su propia calle dentro del complejo del Estadio BBVA.🛣️🏟️Ⓜ️



Un reconocimiento que su historia merece. 💙🤍 #Eterno26 pic.twitter.com/Fnrj7fepSU — Rayados (@Rayados) November 27, 2025

“El camino que Humberto Suazo trazó con goles, entrega y corazón, hoy se convierte en su propia calle dentro del complejo del Estadio BBVA”, señaló Monterrey en sus redes sociales.

Por otra parte, Rayados le realizó otro homenaje en la previa al duelo ante el América, en el que se impusieron por 2-0 con goles de Sergio Canales y Fidel Ambriz. Incluso, la hinchada del club lo recibió con un enorme tifo con su imagen, banderas chilenas y un lienzo que señaló “El hombre venido del Planeta Gol”.