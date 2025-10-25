SUSCRÍBETE
“Aprendí a quererlo”: las sentidas palabras de Marcelo Bielsa a Humberto Suazo en la despedida del fútbol de Chupete

Luego del partido entre San Luis y Copiapó, en el cual el sanantonino le puso punto final a su carrera deportiva, el Sifup exhibió en sus redes oficiales un mensaje del entrenador rosarino, quien tuvo al goleador en la Selección, rumbo a Sudáfrica 2010.

Carlos Tapia
Marcelo Bielsa le dedicó unas sentidas palabras a Humberto Suazo en su retiro del fútbol.

Este viernes ha sido un día especial para el fútbol chileno, por el retiro oficial de Humberto Suazo. Con la camiseta de su querido San Luis de Quillota, Chupete bajó definitivamente la cortina de su carrera profesional, a los 44 años, en el partido ante Deportes Copiapó, por la penúltima fecha de la Liga de Ascenso.

Fue una jornada llena de emociones para el oriundo de San Antonio. Después del partido, se le realizó un homenaje en la cancha del Bicentenario Lucio Fariña, en el cual estuvo su familia. Además de exhibirse las camisetas de todos los clubes donde estuvo, se mostró un video con grandes momentos de su carrera y también recibió reconocimientos por parte del club. Se emocionó al abrazarse con el presidente de San Luis, César Villegas, quien fue el mismo que lo recibió en primera etapa en Quillota, cuando forjaba su carrera.

Lo anterior no fue lo único. El Sifup posteó en sus redes oficiales un sentido mensaje de Marcelo Bielsa, quien dirigió a Suazo en la Roja. Chupete fue clave en la campaña que le permitió a Chile clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, de la mano del rosarino.

“Hoy se despide del fútbol profesional Humberto Suazo. Ha jugado hasta sus 44 años, lo ha hecho durante tanto tiempo porque ama su oficio, su profesión, su condición de futbolista profesional. Y nosotros, los que queremos al fútbol, también lo queremos a Suazo por todo lo que nos brindó durante todos estos años”, comenzó diciendo el actual técnico de Uruguay.

“Un goleador por excelencia, pero aparte de eso un gran jugador de fútbol. Aparte de convertir goles, embellecía la mayoría de las jugadas que participaba por su talento creativo. Un hombre que ha triunfado en los equipos más importantes, en Colo Colo, en Monterrey ídolo, en la selección chilena ha sido admirado y querido por todos los que han visto fútbol con atención”, agregó.

Respecto al nexo que forjaron en la Selección, Bielsa indicó: “A mí me tocó trabajar con él. Aprendí a quererlo, a valorarlo, a respetarlo. Un hombre íntegro, gran compañero, siempre alegre, siempre aportando, siempre sumando... Seguramente va a encontrar un lugar para seguir vinculado al deporte que quiere, que ama. Conoce de fútbol, no cabe duda, y encontrará en dónde volcar esa sabiduría”.

El estratega finalizó su mensaje recordando a Luis María Bonini, su fallecido PF, protagonista de aquel icónico registro en el túnel del Centenario de Montevideo y una frase que quedó en la historia reciente de la Roja (“Chupete te quiero ver”). “Felicitaciones Humberto. Si el profe Luis estuviera con nosotros, también te hubiera dedicado unas palabras”, selló Marcelo Bielsa, quien no quiso perderse el último baile de un artillero de época.

