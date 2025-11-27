Locura total: hinchas de Flamengo invaden el bus del equipo en la despedida previa a la final de la Copa Libertadores

Ver al equipo de sus amores disputar la final de la Copa Libertadores es el sueño de cualquier hincha, por más que su escuadra la haya jugado varias veces y el principal trofeo ya haya habitado en varias ocasiones las vitrinas de la institución.

Los hinchas de Flamengo, la escuadra en la que milita el chileno Erick Pulgar, dieron una muestra elocuente de la pasión que despierta la antesala del choque más importante del año en el fútbol sudamericano y despidieron masivamente al plantel rubro preto en el trayecto hacia el aeropuerto Galeao, donde se embarcaría para viajar a Lima a enfrentarse con Palmeiras.

En ese contexto se produjo una llamativa situación. En el denominado AeroFla, el rito de despedida que los fanáticos suelen realizar en la antesala de cada viaje, en las afueras de la terminal aérea, un grupo de aficionados se encaramó al bus e ingresó a él a través de las escotillas.

Personal de seguridad del club de Río de Janeiro intentó controlar el desborde, ante la posibilidad concreta de que pusiera en riesgo la integridad de los futbolistas y el staff.

Story do Juninho xereca, o homem filmou a nação entrando no busão do Flamengo. A maior do mundo é incrível.#Aerofla pic.twitter.com/LrDu4DrGJp — Daniel 🧨 (@danisalmeida23) November 26, 2025

La insólita escena no disgustó a los jugadores. En el marco de la sorpresa que generó, varios registraron el momento a través de sus teléfonos móviles y lo compartieron a través de sus cuentas en las redes sociales.

El más elocuente en la aprobación fue Giorgian de Arrascaeta. El uruguayo agradeció la manifestación de cariño desde una particular perspectiva. “Todo el mundo necesita experimentar estos momentos. Qué locura mi Flamengo”, escribió en portugués en su cuenta en la red social X.