Desde la mitad de la cancha: el impresionante golazo del Utrecht ante el Betis de Manuel Pellegrini por Europa League

El Betis se enfrentó al Utrecht, en un partido clave para el equipo dirigido por Manuel Pellegrini en sus aspiraciones en la Europa League.

Fue un encuentro acontecido y con insólitas situaciones. La primera ocurrió apenas iniciado el encuentro tras un despeje del cuadro neerlandés. En ese momento, Isco intentó controlar la pelota sin percatarse que venía Sofyan Amrabat de frente para intentar rematar y terminar la jugada. La jugada terminó de la peor forma: un choque entre ambos, que sufrieron diferentes lesiones.

El Betis se adelantó posteriormente gracias al tanto de Cucho Hernández (42′). En el complemento, Abde Ezzalzouli (50′) parecía poner tranquilidad, hasta que el Utrecht respondió con una anotación de antología.

Miguel Rodríguez (55′) recibió atrás de la mitad de la cancha, cruzó la línea, levantó la cabeza y sacó un potente zurdazo tras ver adelantado al portero Alvaro Valles. La pelota terminó en la red para la sorpresa de todos los presentes en La Cartuja. Golazo del atacante hispano.

El tanto envalentonó al conjunto neerlandés, que descontó y salió en busca del empate. De hecho, apenas cinco minutos después, Derry Murkin parecía anotar la igualdad, pero la anotación fue desestimada por posición de adelanto.

Revisa el golazo del Utrecht ante el Betis