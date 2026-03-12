El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., volvió a poner en el centro del debate la cantidad de azúcar de las bebidas de cadenas de café como Dunkin’.

En una publicación realizada el 4 de marzo en la red social X, Kennedy cuestionó si era razonable que una bebida de la cadena contuviera 180 gramos de azúcar .

El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto? Foto: Unsplash

El comentario surgió en respuesta a un mensaje de la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, quien había compartido una imagen de la bandera histórica “Come and Take It” con un vaso de Dunkin’ incorporado.

“Nadie te va a quitar tu Dunkin’”, escribió Kennedy en su respuesta. “¿Pero no es razonable preguntarse si una bebida con 180 gramos de azúcar es segura?”

No one is taking away your Dunkin'. But isn't it reasonable to ask whether a drink loaded with 180 grams of sugar is safe? https://t.co/nV6KLOBf94 — Secretary Kennedy (@SecKennedy) March 5, 2026

La publicación rápidamente generó debate sobre el contenido de azúcar en bebidas populares y sobre si la cifra mencionada por el secretario reflejaba realmente lo que venden las cadenas.

¿Existe una bebida con 180 gramos de azúcar?

Según revisó el medio estadounidense USA Today, ninguna bebida del menú de Dunkin’ en EE.UU. alcanza esa cifra , al menos según la información nutricional oficial disponible en el sitio web de la compañía.

De acuerdo con esa guía, las bebidas con mayor cantidad de azúcar en el menú se acercan, pero no llegan a los 180 gramos. Entre ellas están:

Un café helado grande con mantequilla y nuez pecana y leche descremada Y un café helado grande con crema de caramelo Ambas opciones contienen 172 gramos de azúcar, según los datos de la cadena .

Aunque la diferencia es pequeña, la cifra mencionada por Kennedy sería ligeramente superior a la registrada en los productos disponibles.

El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto? Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

El contexto de la crítica

Las declaraciones del secretario también se vinculan con su agenda en materia de alimentación.

Kennedy anunció en enero nuevas Guías Alimentarias para Estados Unidos, que promueven consumir más proteínas y reducir tanto el azúcar como los alimentos ultraprocesados.

En un mitin del grupo Eat Real Food realizado el 26 de febrero en Austin, Texas, el secretario aseguró que planea presionar a cadenas de café (incluidas Dunkin’ y Starbucks) para que demuestren la seguridad de sus ingredientes.

“Muéstrennos los datos de seguridad que demuestran que está bien que una adolescente tome un café helado con 115 gramos de azúcar”, dijo durante el evento. “No creo que puedan hacerlo”.