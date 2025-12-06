Con un cambio obligado y la vuelta de una pieza clave: la formación de la U para buscar el cupo a la Copa Libertadores

Universidad de Chile se juega el todo por el todo en su visita a Deportes Iquique. En la última jornada de la Liga de Primera, los azules buscarán el triunfo en el estadio Tierra de Campeones para sellar un cupo, ya sea como Chile 2 o Chile 3, en la Copa Libertadores 2026. De no conseguirlo, la fase premilinar de la Copa Sudamericana los espera.

El equipo laico sabe que, además de obtener los tres puntos, necesitan que O’Higgins de Rancagua no gane en su partido frente a Everton, que se juega de forma paralela. Además, la presión también aumenta si se tiene en cuenta que los Dragones Celestes se juegan su última opción por no descender de categoría.

En ese sentido, conscientes de la necesidad imperiosa de llevarse un resultado favorable, Gustavo Álvarez pondrá lo mejor que tiene a disposición en su viaje a la Región de Tarapacá.

El entrenador argentino, que parece vivir sus últimos días en la tienda azul, decidió cambiar el esquema tras la reciente igualdad en Santa Laura ante Coquimbo Unido. Una de las modificaciones, eso sí, se da por una obligación: Felipe Salomoni, que quedó al margen por acumulación de tarjetas amarillas, dará paso al retorno de Matías Sepúlveda por la banda izquierda.

En el carril derecho, en tanto, volverá a la oncena Maximiliano Guerrero en lugar de Nicolás Ramírez. El ex Deportes La Serena había sido la figura en la victoria ante O’Higgins, y su ausencia se extranó de sobremanera en el empate contra los piratas.

De esta forma, con las nuevas variantes en la pizarra, la U formará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la zaga; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio en ataque.