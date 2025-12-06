El Team Chile hace historia y logra su mejor participación en unos Juegos Bolivarianos

Tania Zeng sumó una nueva medalla para el Team Chile en los Juegos Bolivarianos. Foto: @MindepTarapaca - X

El Team Chile brilla en Lima-Ayacucho 2025. La delegación nacional logró la mejor participación de su historia en unos Juegos Bolivarianos, a falta de dos jornadas para finalizar el certamen.

Este viernes, el equipo chileno llegó a 48 medallas de oro, rompiendo la marca de 44 preseas obtenidas en Trujillo 2013. Las victorias en tenis de mesa (2), pelota vasca (2), ecuestre y natación artística permitieron alcanzar una marca inédita.

Tania Zeng se impuso en singles, mientras que la dupla compuesta por Sofía Vega y Alvaro Fuentes se coronaron en el dobles mixto. En tanto, Magdalena Muñoz se impuso en paleta goma y el binomio de Renato Bolelli y Esteban Romero hicieron lo propio en frontenis.

Además, el Cristóbal Boetto ganó la final general ecuestre. El equitador nacional también destacó al lograr podio en todas las pruebas en las que compitió, consiguiendo un total de tres medallas de oro y una de plata en las diferentes modalidades de salto.

Finalmente, las gemelas Trinidad y Soledad García se quedaron con el triunfo en el dueto de la natación artística.

Antes de iniciar la competencia de este sábado, penúltimo día de los Juegos Bolivarianos 2025, el Team Chile acumuló 160 preseas. Los representantes nacionales consiguieron 48 de oro, 56 de plata y 56 de bronce.

Por otra parte, la delegación nacional ya tiene asegurados podios en el rugby 7 y balonmano masculino. Es por ello que, al menos, llegará al medio centenar de medallas.