Diego Parra le da la primera medalla al Team Chile en los Juegos Bolivarianos

Diego Parra se convirtió en el primer medallista del Team Chile en los Juegos Bolivarianos que se disputan en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho y que fueron inaugurados oficialmente la noche del sábado.

El tirador chileno protagonizó una gran remontada, lo que le permitió quedarse con la medalla plata en la prueba de aire 10 metros individual masculina, lo que le permitió inaugurar la producción nacional en la cita.

El joven deportista se mostró muy emocionado después de su éxito en el Polígono de Tiro de Las Palmas. “No sabía que era el primer medallista. Creía que ya habían ganado medalla otros deportistas”, declaró con sorpresa tras alcanzar el podio, con 231 puntos, cuatro menos que el ecuatoriano Fernando Pozo, ganador de la prueba, y 19 más que el también ecuatoriano Yautung Cueva, que obtuvo bronce.

Asimismo, destacó su gran reacción tras un comienzo un poco flojo. “Estoy bastante orgulloso, a pesar de que al principio me costó bastante enfocarme en lo que es mi ritmo y mi rutina, pero hay alguien allá arriba que no quiso que me fuera octavo. Empecé a escalar poco a poco hasta llegar al segundo lugar”, afirmó.

“Estoy bastante orgulloso porque pegué una remontada muy emocionante”, cerró el deportista de apenas 16 años y con destacados resultados juveniles a nivel mundial.