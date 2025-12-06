El emotivo gesto de Yasmani Acosta con Chile tras recibir el Premio Nacional del Deporte 2024

Yasmani Acosta sigue sumando galardones a su destacada trayectoria. El deportista de lucha grecorromana, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue invitado este viernes al Palacio de La Moneda para recibir una importante condecoración.

Junto al Presidente Gabriel Boric y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, el cubano-chileno posó con un diploma que acreditaba que había sido elegido como el Premio Nacional del Deporte 2024, principalmente por su relevante participación en la cita de los cinco anillos.

En ese marco, Acosta tomó la palabra y repasó su larga travesía para convertirse en un emblema del Team Chile. Allí, visiblemente emocionado, sorprendió a los asistentes al evento con un gesto que se llevó todos los aplausos.

“Es un privilegio estar aquí. Gracias a Chile por la oportunidad que me dio, por seguir creyendo en el deporte y por seguir disfrutando lo que hago hoy en día. También quiero hacer algo en especial. Hace un año atrás, aquí en La Moneda, en la casa de todos los chilenos, les dije que esta medalla no solamente era mía, era de todos ustedes, y hoy quiero que se haga realidad, quiero que sea algo bonito, algo especial. Y quiero que esta medalla quede aquí, en la casa de todos los chilenos. Que sea parte del Estado de Chile y que todos puedan disfrutarla”, aseguró el deportista.

Horas más tarde, en una publicación en su cuenta de Instagram, volvió a expresar su alegría por el reconocimiento. “Me emocioné, lloré y volví a recordar cada sacrificio, cada caída y cada sueño que alguna vez parecía imposible. Gracias a todos mis entrenadores y formadores desde mi infancia hasta hoy. Gracias a mi familia, a mis amigos y a cada persona que de una u otra forma estuvo siempre apoyándome. Esta medalla ya no es solo mía. Quiero que quede como símbolo de inspiración, como un mensaje de que sí se puede, para esta y para las futuras generaciones. Gracias, Chile. Ya no es solo mía. Es de Chile”, escribió.

El gesto no tardó en generar reacciones positivas. El Presidente Boric, por ejemplo, elogió la historia de esfuerzo que está detrás de la figura de Yasmani. “Para nosotros es un orgullo que seas chileno“, comentó el mandatario.

En el plano deportivo, otras figuras del Team Chile también lo felicitaron. “Eres un tremendo querido amigo! Un honor verte ahí! Donde mereces estar!”, dijo Natalia Duco. “Felicidades!!!!! Te admiramos infinitamente”, añadió la nadadora Bárbara Hernández.