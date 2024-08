Chile suma su segunda medalla en París 2024: Yasmani Acosta conquista la plata en la lucha grecorromana

La plata olímpica le llega a Yasmani Acosta. El chileno reescribe la historia del deporte nacional y también transforma en realidad el sueño que lo hizo dejar Cuba y comenzar un viaje de sacrificio, entrega y destierro en el país. A nueve años del día en que desertó de la isla caribeña y abandonó la concentración de su selección en Santiago, logra el hito más importante de su vida: el segundo lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Una marca inédita para Chile, que antes de la llegada de Acosta nunca estuvo cerca de ser una nación competitiva en la lucha grecorromana. De hecho, el atleta de 36 años sigue pidiendo siempre un mayor apoyo al desarrollo de niños y niñas. “Yo no quiero aportar solo en cuanto a mi resultado deportivo, sino poder dejar un legado y hacer crecer el deporte. Creo que todavía estamos en pañales en cuanto al apoyo en la etapa inicial. No hay apoyo, se apoya una vez que tienes resultados. No puedes recoger sin sembrar”, contaba a El Deportivo antes de viajar a París el nuevo medallista de plata.

Con la emoción de ese anhelo, con la visión de sus años fuera de su país salió a enfrentar al luchador más grande de todos los tiempos. Y esa experiencia de López, quien ahora es el atleta que más veces ha ganado el oro en una misma prueba de los Juegos Olímpicos, se hizo notar. El 3-0 en el primer periodo, demostró las diferencias. Fue imposible revertir esa lógica y el combate terminó 6-0 a favor del cubano, quien dirá adiós al profesionalismo tras este oro en París. Lo hace con 21 victorias consecutivas y perdiendo solo tres puntos en las últimas tres ediciones de las Olimpiadas.

Acosta pese al dolor se va con la frente en alto. Atrás dejó el frustrado paso por Tokio donde también llegó a semifinales pero perdió los dos duelos por las preseas. En aquella oportunidad ganó el diploma olímpico, pero nunca lo recibió. Su objetivo siempre fue más allá y tres años después de aquello lo consigue.

Esta es la 15° vez que la bandera chilena se sube a un podio olímpico. La última vez había sido hace menos de una semana, cuando Francisca Crovetto consiguió la medalla dorada en el Tiro Skeet. Fue la primera mujer y la tercera persona en la historia del país en lograrlo después de Nicolás Massú (por partida doble) y Fernando González en Atenas 2004.

Entre los melladistas de plata aparecen Manuel Plaza, Óscar Cristi, Marlene Ahrens, Ramón Tapia, Alfonso de Iraurrizaga, Fernando González y el equipo de equitación chileno que en Helsinki 1952 terminó segundo en el salto por equipos. A ese grupo hoy también se suma Yasmani.

Si de bronce se trata son cuatro las medallas con dueños chilenos. Claudio Barrientos y Carlos Lucas lo lograron en el boxeo de Melbourne 1956, mientras que el equipo nacional de fútbol también lo consiguió en Sídney 2000. Fernando González también fue bronce en Atenas 2004, siendo el único deportista en la historia del país en conseguir las tres preseas olímpicas.

La lucha entre los amigos

La final entre Yasmani Acosta y Mijaín López se replicó miles de veces en el pasado. No es una exageración, aunque el contexto era totalmente distinto. Lejos de las luces que significaba esta definición olímpica y mucho antes que el chileno abandonara su isla de nacimiento, ambos luchadores compartieron al punto de transformarse en amigos.

Yasmani a los 16 años se transformó en el sparring de López, quien en esa altura ya era una estrella mundial, uniendo a ambos atletas en años de entrenamientos, convivencia e historias. La carrera deportiva del ahora chileno se forjó aprendiendo del mejor luchador de todos los tiempos. Fue también él, indirectamente, el responsable de su huida.

“Yo me vi atrapado por Mijaín. Es mi amigo, pero siempre viajaba él para las competencias importantes. Eso impedía avanzar en mi carrera deportiva. Decidí tomar una decisión”, contaba Acosta hace un par de años. La frase, si bien cruda, es totalmente cierta. Cuba solo destina apoyo económico a su mejor luchador, por lo que Yasmani nunca pudo explotar su carrera. Motivo final por el que se instaló en Chile. Quería estar en los principales eventos.

Nueve años después de su fuga, se vieron las caras en el escenario más importante del planeta. López incluso se alegró cuando el hito se concretó. Las cámaras oficiales lo mostraron sonriente y festejando la clasificación del chileno a la final.