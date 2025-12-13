Diego Godín saca la voz y explica las razones por las que rechazó trabajar con Marcelo Bielsa en Uruguay

La situación sigue tensa entre Marcelo Bielsa y los futbolistas de la selección de Uruguay luego de la goleada 5-1 ante Estados Unidos sufrida en la última fecha FIFA. Luego de una conferencia de prensa en la que el ex DT de la Roja pidió disculpas a los hinchas de la Celeste, trascendió la información de que desde la dirigencia querían contratar a Diego Godín, histórico exdefensor del combinado charrúa, para que hiciera como nexo entre los jugadores y el cuerpo técnico. Sin embargo, el excentral de Villarreal y Atlético de Madrid rechazó la propuesta.

Durante estos días, en un punto de prensa, Godín se refirió a los motivos que tuvo para no tomar el desafío: “Decidí no aceptar el cargo porque no sé si me hubiese sentido cómodo. Es un rol nuevo para mí, no me lo esperaba en este momento”, comenzó diciendo.

No obstante, es optimista y cree Bielsa y los futbolistas uruguayos van a dejar de lado las diferencias: “Es un tema entre los jugadores y el entrenador y estoy convencido que lo van a solucionar porque la selección está por encima de todo”.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Cuando Marcelo Bielsa fue consultado en la mencionada conferencia de prensa sobre una mala relación con sus dirigidos, negó todo: “No. Usted sabe que se construyen trascendidos. En el caso mío, yo tengo contacto con los jugadores, no puedo guiarme por trascendidos. Lo que se difunde nunca es el bueno. Se perciben intereses”.

El Mundial 2026, el gran desafío

Bielsa y la Celeste ya conocen a sus rivales para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica. El sorteo los dejó en el Grupo H, el que también conforman España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El estreno para los charrúas en la cita planetaria será el 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami, el 21 jugarán contra Cabo Verde en la misma ciudad y cierran con España en Guadalajara el 26 de ese mes.

En el papel, a pesar de los cuestionamientos, Marcelo Bielsa y compañía no deberían tener problemas para clasificar a los dieciseisavos de final.