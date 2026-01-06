Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

Este domingo 4 de enero, Samsung realizó su evento The First Look en Las Vegas, instancia en la que se presentaron múltiples propuestas que prometen facilitar la vida cotidiana y las tareas del hogar, con el uso de la inteligencia artificial (IA).

Your Companion to AI Living (Su compañero para una vida con IA, en español) es el concepto que sintetiza la visión de la compañía, la cual también será abordada durante la edición 2026 del CES (Consumer Electronics Show), la feria tecnológica celebrada en la icónica ciudad de Nevada, en Estados Unidos.

El CES se desarrollará desde el 6 hasta el 9 de enero.

Entre los nuevos dispositivos de Samsung se encuentran desde televisores y proyectores portátiles hasta aspiradoras robot y refrigeradores. Cada uno con capacidades impulsadas con IA.

El CEO y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung, TM Roh, anticipó durante su discurso en The First Look: “Samsung está construyendo una experiencia más unificada y personal a través de dispositivos móviles, pantallas visuales, electrodomésticos y servicios” .

“Con nuestro ecosistema conectado global, y al integrar la IA en todas las categorías, Samsung está liderando el camino para ofrecer experiencias de IA cotidianas más significativas” .

A continuación encontrarás una serie de dispositivos que la firma presentó en The First Look, instancia a la que asistió La Tercera.

Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026 Samsung / Tendencias LT

1. Micro RGB de 130 pulgadas: un gran televisor impulsado por IA

La principal propuesta de la compañía en el ámbito de los televisores es el Micro RGB de 130 pulgadas, el cual destaca por su escala y calidad de imagen, así como por reunir un espectro más amplio y detallado de colores .

Aquello contribuye a que los usuarios se puedan sentir parte de cada escena que refleja la pantalla.

Uno de los aspectos más llamativos es cómo se puede integrar con otros dispositivos de Samsung.

Vision AI Companion (VAC) utiliza tecnología de IA para trabajar junto a los usuarios como un compañero de entretenimiento completo para mejorar la visualización, la comida y el estado de ánimo en cualquier lugar del hogar.

Con este, los usuarios pueden recibir orientación sobre qué mirar, qué comer y qué música escuchar, mejorando la experiencia televisiva en general de un modo que se extiende mucho más allá de la simple visualización.

Para quienes tienen previsto seguir la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de un nuevo televisor, el Micro RGB de 130 pulgadas se presenta como un aliado ideal .

No solo por los factores anteriormente mencionados, sino que también porque Samsung ofrece los modos AI Soccer Mode Pro y AI Sound Controller Pro .

A través de estos mecanismos impulsados por IA, los usuarios pueden ajustar la imagen y el sonido de los partidos de acuerdo a sus propias preferencias .

Por ejemplo, puedes hacer que los colores de las camisetas resalten más, o subir y bajar el volumen del público o los comentaristas.

De esta manera, el televisor puede adaptarse a las exigencias de distintos perfiles de usuarios: desde quienes desean sentir la efervescencia del estadio en su propio hogar, hasta quienes prefieren mantenerse concentrados en cada jugada .

Para ello, solo tienen que hacer sus peticiones de forma verbal .

Cabe precisar que cualquier televisor equipado con VAC (incluidos los televisores Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED y UHD) las ejecutará según el contexto.

Sin embargo, para los amantes de las pantallas más grandes, el Micro RGB de 130 pulgadas promete ser la opción predilecta.

También puedes aplicar tales funciones en otros tipos de contenidos, como videos musicales o reportajes noticiosos. Y si te surge alguna duda en medio de la transmisión, puedes consultar al asistente de IA para obtener más información.

Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026 Tendencias LT

2. The Movingstyle: una pantalla móvil que resalta por su versatilidad

La nueva Movingstyle de Samsung es una pantalla de 27 pulgadas portátil, táctil e inteligente, que puede moverse fácilmente por todo el hogar e incluso ser llevada a otros lugares.

Viene con un estante que permite dejarla en una posición determinada por el usuario. Sin embargo, también puede retirarse y ser posicionada, por ejemplo, en un escritorio.

Se trata de un dispositivo con el que puedes ver aplicaciones, programas y series, así como conectar una consola de videojuegos o tu computador para usarlo como monitor externo .

Puede utilizarse de manera autónoma, con una duración de batería de aproximadamente tres horas . Con un power bank, este tiempo puede extenderse alrededor de una tres horas más.

La Movinstyle también incluye una aplicación mediante la que los usuarios pueden dibujar en la misma pantalla.

Estas características hacen que resalte por su versatilidad y contribuyen a que se presente como un aliado clave tanto para el hogar como, por ejemplo, proyectos educativos.

Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026 Tendencias LT

3. Altavoces Music Studio 5 y 7: una experiencia de sonido a cargo de Erwan Bouroullec

Este año, Samsung presentó dos nuevos altavoces WiFi, el Music Studio 5 y 7, para ampliar aún más su ecosistema integrado.

Ambos modelos admiten una gama más amplia de combinaciones de sistemas de sonido, impulsan la calidad audiovisual y mejoran la estética de cualquier espacio , según afirman desde la compañía.

Cada modelo comparte un concepto de diseño de puntos atemporal del reconocido diseñador Erwan Bouroullec.

Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026 Tendencias LT

4. The Freestyle+: un proyector portátil que se adapta a múltiples superficies

El nuevo proyector portátil de la compañía, The Freestyle+, funciona con VAC y permite a los usuarios mirar contenido en paredes y techos, así como en superficies irregulares como esquinas y cortinas .

En otras palabras, adapta las imágenes a las superficies que los usuarios tienen a su disposición, de una manera rápida y manteniendo la legibilidad en el más alto nivel.

Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026 Tendencias LT

5. Bespoke AI Family Hub: un refrigerador con IA para una tecnología integrada

La gerenta de Comunicaciones de Samsung Chile, Bernardita Orellana, explica a La Tercera que este refrigerador con IA, el cual cuenta con una pantalla en su puerta, permite poner videos y música en apps del streaming, así como tener videollamadas y hacer otras actividades de la vida diaria en simultáneo.

Asimismo, tiene la capacidad de reconocer los alimentos que están dentro del refrigerador .

Su versión 2025 está disponible en Chile. Sin embargo, la presentada en el marco del CES 2026 es una nueva.

“Tiene grandes diferencias en su software y en su innovación con IA. Aunque pareciera el mismo, no lo es. Por ejemplo, incluye, en alianza con Google, el lanzamiento de Gemini y Google Cloud. Esa misma tecnología la tienes en el nuevo Family Hub ”, dice Orellana.

“A modo de ejemplo, si estoy sacando comida para preparar una receta, y me acuerdo de que tengo que averiguar una información, puedo pedirle a Gemini que lo haga por mí”.

“Esta tecnología está ahora en los refrigeradores de Samsung y es totalmente disruptiva. Ningún otro refrigerador en el mundo tiene un chatbot de IA incorporado al que le puedes hablar ”.

El Family Hub tiene cámaras internas impulsadas con IA que permiten no solo reconocer los alimentos que están en su interior, sino que también agregarlos a un inventario .

De esta manera, puede avisarle a los usuarios cuándo expiran los alimentos .

“Antes tenía una capacidad de 37 alimentos frescos y 50 procesados. Hoy, esto se extiende a una cantidad casi ilimitada, gracias a la tecnología de IA”.

El Family Hub ha ganado 10 CES Innovation Awards hasta ahora.

Y, entre sus beneficios adicionales, se encuentra la capacidad de recomendar preparaciones en base a lo que hay en su interior, así como sugerir videos de cocina y convertirlos en pasos fáciles a seguir .

Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026 Samsung / Tendencias LT

6. Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra: una aspiradora robot para el cuidado eficiente del hogar

La nueva aspiradora robot de Samsung se presenta como un dispositivo robusto con una estación de limpieza: puede hacerse cargo del cuidado del hogar sin la necesidad de que los usuarios la limpien todos los días .

Viene acompañada de una plataforma, en la que ingresa para botar la basura y así “autolimpiarse” tras realizar las tareas.

“ Se sanitiza a 100°C (el punto de ebullición del agua) y mata el 99,99% de todos los gérmenes y bacterias . Solo necesita esta temperatura para sanitizarse. Este es el futuro de las aspiradoras robot”, dice la gerente de Comunicaciones de Samsung Chile.

La Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra tiene la capacidad de subir escalones de hasta 45 milímetros , lo que contribuye a que pueda cumplir con las tareas de limpieza pese a los desniveles que se pueden presentar en los distintos hogares.

“Además, al igual que la versión anterior que ya está disponible en Chile, mapea tu casa. Con la app de SmartThings, puedes decirle desde tu celular qué rutas de limpieza quieres que haga durante el día”.

“También tiene cámaras. Puedes videovigilar tu casa y a tus mascotas. Te puede avisar dónde está. Por ejemplo, puedes preguntarle cómo está tu perro e irá a buscarlo para mandarte imágenes ”.

Cuenta con un sensor de líquidos, por lo que, por ejemplo, si se derrama un líquido en el piso, la aspiradora no pasará por encima . También puede reconocer objetos y evitarlos, para que así no sean aspirados por el robot.

De la misma manera, puede trapear, lo que facilita aún más las tareas del hogar .

Su poder de succión es de 10 watts, lo que equivale a levantar una pesa de gimnasio de 10 kilos.

“Nunca van a tener problemas con la basura del hogar”, sentencia Orellana.

Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026 Samsung / Tendencias LT

7. Galaxy Z TriFold: un smartphone plegable de tres pantallas

El esperado nuevo celular de Samsung cuenta con tres pantallas, por lo que, por ejemplo, puedes ver tres aplicaciones a la vez en cada una de ellas.

Aquello promete facilitar tanto las actividades relacionadas con el trabajo como las vinculadas al entretenimiento.

Cuenta con 16 GB de RAM e inicia en 512 GB de memoria interna. También se estrenará una versión de 1 TB de memoria interna .

“Cuando el Galaxy Z TriFold se abre, la pantalla funciona de forma similar a tres smartphones de 6,5 pulgadas en su pantalla de 10 pulgadas, ofreciendo a los usuarios más espacio para realizar múltiples tareas a lo largo del día”, detalla Samsung.

Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026 Tendencias LT

“Con tan solo 3,9 mm en su punto más delgado, el Galaxy Z TriFold ofrece un rendimiento de gama alta gracias a la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite para Galaxy, una cámara de 200 MP y la batería más grande que Samsung ha incorporado jamás en un teléfono plegable” .