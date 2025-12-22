Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

Impulsar la transformación digital es un factor clave para que las empresas puedan potenciar su productividad, protección de datos y eficiencia en el uso de los dispositivos móviles.

Es por esto que Samsung cuenta con el portafolio Galaxy Enterprise Edition , que incluye la plataforma de seguridad multicapa de nivel militar Samsung Knox y el paquete de herramientas de gestión Samsung Knox Suite .

Se trata de elementos que, en su conjunto, ofrecen versatilidad y personalización para atender las demandas de empresas de todos los tamaños, aseguran desde la compañía.

Esta línea se encuentra disponible en smartphones y tablets seleccionados, mientras que reúne una serie de características que la diferencian de la “tradicional” .

El Director Senior de Oferta Integrada B2B de Samsung para América Latina, André Peixoto, destaca que “las empresas necesitan soluciones que unan eficiencia operativa, protección de datos y escalabilidad”.

“Enterprise Edition, junto a Samsung Knox Suite, ofrece exactamente eso: la base tecnológica para que pequeñas, medianas y grandes organizaciones aceleren su proceso de digitalización con seguridad y flexibilidad ”.

Cuáles son las características de la línea Samsung Galaxy Enterprise Edition

La línea Samsung Galaxy Enterprise Edition presenta los siguientes diferenciales frente a la “tradicional”:

Knox Suite integrada : Con un año gratuito de Samsung Knox Suite, las empresas disponen de una herramienta completa para gestionar, analizar y proteger sus dispositivos, con acceso sin costo durante el primer año de contrato y con un 50% de descuento en el segundo año. A través de Knox Suite, el administrador de TI puede definir, por ejemplo, dónde se procesarán los datos – en la nube o dentro del entorno seguro de cada dispositivo –, configurar y personalizar de forma remota cientos de equipos de manera rápida y estandarizada; y crear perfiles de uso diferenciados, separando la información personal de la corporativa sin comprometer la experiencia del usuario.

Actualizaciones de seguridad garantizadas : Los dispositivos de la línea Galaxy Enterprise Edition reciben actualizaciones de seguridad durante 7 años , lo cual es esencial para garantizar la protección frente a posibles vulnerabilidades y mantener los equipos corporativos siempre seguros.

Gestión simplificada : Integración nativa con soluciones de gestión de movilidad empresarial (EMM/MDM), que permite el control centralizado de los dispositivos.

Monitoreo : Ofrece herramientas para administrar los dispositivos de forma remota, facilitando la implementación de políticas de seguridad, el control de aplicaciones y el monitoreo de los equipos en tiempo real.

Soporte técnico dedicado : Atención especializada y herramientas de configuración que aceleran la implementación a gran escala. Galaxy Enterprise Edition también cuenta con soporte prioritario para empresas en toda América Latina, con canales de atención exclusivos y más ágiles, lo que garantiza eficiencia en la resolución de problemas.

Soporte de software prolongado : Actualizaciones de software por un período más largo en comparación con los dispositivos convencionales, lo que es fundamental para quienes necesitan estabilidad y seguridad a largo plazo, reduciendo la necesidad de inversiones constantes en nuevos equipos para acompañar el avance tecnológico.

Tres años de garantía : Los productos de la gama Galaxy Enterprise Edition cuentan con 3 años de garantía .

Software personalizable: Es posible personalizar los dispositivos de acuerdo con las necesidades específicas de cada empresa, incluir nuevos servicios y bloquear aplicaciones.