    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    El canal exclusivo de la compañía reúne soluciones integradas, como Galaxy AI y Samsung Knox, para impulsar la productividad, la movilidad y la protección de datos. Con estas, las PYMES pueden recurrir a los beneficios de la inteligencia artificial y a sistemas avanzados de seguridad.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    La adopción de las nuevas tecnologías es un elemento esencial para potenciar el crecimiento y las operaciones de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

    En medio de este escenario, Samsung cuenta con una serie de propuestas que prometen impulsar factores como su rendimiento, economía e impacto sostenible.

    La compañía posee un portal digital exclusivo para las PYMES, que ofrece una experiencia de compra personalizada y descuentos especiales en dispositivos móviles y paquetes de seguridad.

    En el centro de la oferta se encuentran los smartphones de la línea Galaxy y las versiones Enterprise Edition, desarrolladas para satisfacer las demandas de los emprendedores que necesitan gestionar su negocio con mayor agilidad, movilidad y seguridad.

    Con recursos como Galaxy AI y Samsung Knox, los dispositivos se convierten en aliados estratégicos en la gestión diaria de las empresas, aseguran desde la firma.

    Más allá de facilitar la comunicación, los smartphones ofrecen recursos de gestión de tareas y creación de contenido profesional.

    A su vez, permiten a los emprendedores priorizar la inteligencia, la conexión y la seguridad en un mismo dispositivo, lo que simplifica los procesos cotidianos y aumenta la productividad de las PYMES.

    El Director Senior de Oferta Integrada B2B de Samsung para América Latina, André Peixoto, afirma que “hoy en día un smartphone con inteligencia artificial (IA) integrada y seguridad avanzada no es un lujo para las pequeñas empresas, es infraestructura básica”.

    “Los modelos de la serie Galaxy ayudan al emprendedor a tomar decisiones con mayor agilidad y a proteger la información confidencial de su negocio”.

    Galaxy AI, presente en los dispositivos más recientes de Samsung, ofrece funciones como traducción de llamadas en tiempo real, resúmenes automáticos de documentos y edición de imágenes por comando de voz, entre otras.

    Estas son especialmente útiles para propietarios de pequeñas empresas que trabajan en entornos multitarea y necesitan ahorrar tiempo en actividades administrativas o de atención al cliente. Además, todas las ventajas son accesibles directamente desde el smartphone, sin necesidad de aplicaciones externas.

    Samsung Knox es la plataforma de seguridad integrada de Samsung y entrega una protección multicapa contra intrusiones, robo de datos y amenazas virtuales.

    Está certificada internacionalmente y ha sido adoptada por más de 35.000 empresas en 130 países, según datos de la compañía.

    La plataforma ofrece una protección multicapa que comienza en el hardware y se extiende al sistema operativo y a las aplicaciones. Junto con ello, funciona de forma automatizada, lo que facilita la protección del negocio sin complicar la rutina.

    De la misma manera, incorpora encriptación avanzada, VPN automática y actualizaciones de seguridad remotas, lo que permite aplicar políticas corporativas o bloquear el dispositivo a distancia en caso de pérdida o robo.

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung Samsung / Tendencias LT

    Cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones

    Con el objetivo de facilitar el acceso a la tecnología adecuada para cada etapa de crecimiento, Samsung estrenó un nuevo portal digital exclusivo para PYMES, que reúne ofertas personalizadas, asesoramiento y soluciones integradas, desde smartphones y tabletas hasta monitores y dispositivos de red.

    Está diseñado para que su navegación sea sencilla. Las ventajas incluyen combos diseñados para perfiles de uso específicos, como negocios en expansión, atención remota, comercio minorista físico o comercio electrónico.

    En palabras de Peixoto, “nuestro papel es eliminar las barreras entre la tecnología y los pequeños empresarios”.

    “El nuevo canal aproxima la experiencia digital a lo que estos emprendedores ya están acostumbrados en su consumo personal, pero con un paquete de soluciones orientadas al crecimiento del negocio”.

    Puedes conocer más información sobre las soluciones que ofrece Samsung para empresas en Chile haciendo clic en este enlace o en este otro, que te llevará a su sitio de noticias.

    Más sobre:TecnologíaSamsungSmartphonesTeléfonosInteligencia artificialIAPYMESGalaxy Enterprise EditionGalaxy AIGalaxySamsung Knox

