    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    La compañía cuenta con un ecosistema especializado que presenta múltiples ventajas. Desde capacidades de IA directamente en los dispositivos y capas de seguridad empresarial hasta canales de soporte y venta diseñados para facilitar la adopción por parte de pequeñas y medianas empresas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Los acelerados avances de la inteligencia artificial (IA) han abierto una serie de oportunidades para contribuir a las operaciones de empresas y PYMEs, en procesos que van desde la toma de decisiones hasta mantener la confianza sobre los datos.

    La traducción de llamadas en tiempo real, el poder obtener resúmenes de manera automática, la transcripción y estructuración de documentos y la edición por voz son solo algunos de los beneficios que puede entregar esta tecnología.

    De esta manera, se puede liberar tiempo para que este sea invertido en los negocios.

    En este sentido, Samsung cuenta con un ecosistema especializado que presenta múltiples ventajas para las empresas y PYMEs.

    Desde la compañía aseguran que al adoptarlo se obtienen garantías clave, tales como gestión centralizada, cifrado y actualizaciones que no dependen de especialistas internos.

    La propuesta de la firma reúne desde capacidades de IA directamente en los dispositivos y capas de seguridad empresarial hasta canales de soporte y venta diseñados para facilitar la adopción por parte de pequeñas y medianas empresas.

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo aplicar la IA en los negocios con el ecosistema Samsung

    El ecosistema de Samsung para PYMEs presenta una serie de beneficios relacionados a la tecnología, la seguridad y la productividad.

    • Galaxy AI for Business: integrado en los dispositivos más recientes, ofrece funcionalidades innovadoras como traducción de llamadas en tiempo real, resúmenes automáticos de documentos, edición de imágenes por voz, transcripción inteligente y estructuración de contenidos. Estas herramientas optimizan la comunicación, aumentan la productividad y permiten la toma de decisiones rápida sin necesidad de apps externas.
    • Seguridad avanzada con Samsung Knox: Knox proporciona protección en múltiples capas, desde el hardware, pasando por el sistema operativo y aplicaciones propias, más cifrado de datos, VPN automática, actualizaciones remotas y control administrativo de dispositivos. Es una solución robusta, especialmente útil para PYMEs que no cuentan con departamentos internos de TI.
    • Galaxy Enterprise Edition: pensado para gestión empresarial, incluye licencia Knox Suite por un año, actualizaciones de seguridad extendidas (hasta siete años) y soporte técnico especializado. Una propuesta que facilita el control, mejora la eficiencia operativa y reduce costos.

    En cuanto a la accesibilidad y el soporte para su adopción tecnológica, la compañía ofrece:

    • Portal digital exclusivo para PYMEs: Samsung ha desarrollado un canal de ventas B2B que ofrece experiencia personalizada, como ofertas especiales para retail, e-commerce y atención remota, con una interfaz intuitiva que facilita la adopción tecnológica.
    • Smart Xperience: Samsung entrega una experiencia completa, que abarca desde asesoría especializada y configuración profesional, hasta soporte técnico y facilidades de pago, ajustándose a las necesidades reales del emprendedor.

    La gerente de nuevos negocios y Marketplace online de Samsung Chile, Paz Pérez, asegura que “la combinación de IA, seguridad y soporte integral convierte un dispositivo Galaxy en una plataforma estratégica para las PYMEs chilenas”.

    “Queremos que cada emprendedor sienta que tiene un socio estratégico y tecnológico que busca soluciones concretas para sus negocios, y que no somos solo un proveedor”.

    Con el ecosistema de la compañía, empresas de distintos tamaños pueden contar con tecnología de vanguardia, seguridad de clase mundial y respaldo, para así impulsar sus operaciones y materializar sus metas y objetivos.

    Pronostican chubascos y "frío" en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Quién era Benjamín Ramírez, más conocido como "Emp", el jugador chileno que falleció a los 29 años

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Pronostican chubascos y "frío" en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones
    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones
    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026
    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel
    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global
    Suplementos: encapsular el bienestar
