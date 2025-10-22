SUSCRÍBETE
Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Desarrollados junto a Google y Qualcomm, integran herramientas como Google Maps, YouTube y Gemini con pantallas 4K Micro-OLED y el chip Snapdragon XR2+ Gen 2.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Samsung abrió una nueva era en la computación inmersiva con la presentación de Galaxy XR, su primer visor nativo de inteligencia artificial (IA) y piedra angular del nuevo ecosistema Android XR, desarrollado junto a Google y Qualcomm.

El dispositivo -anunciado a comienzos de año y presentado anoche en un evento virtual- marca el inicio de una categoría de productos diseñados para unir el mundo físico y el digital, ofreciendo experiencias naturales de descubrimiento, trabajo y entretenimiento.

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Cómo funciona Galaxy XR de Samsung, Google y Qualcomm

En el corazón de Galaxy XR (conocido previamente con el nombre en clave Project Moohan) se encuentra Gemini, el modelo de IA multimodal de Google, integrado a nivel de sistema.

Gracias a esta tecnología, el visor entiende el entorno visual y auditivo del usuario, respondiendo con fluidez mediante voz, gestos y movimientos visuales, convirtiéndose en un auténtico compañero de IA.

Esta sinergia redefine la interacción humana con la tecnología, haciendo que las tareas cotidianas y la creación de contenido sean más intuitivas e inmersivas.

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

El hardware de Galaxy XR

Diseñado para largas sesiones de uso, Galaxy XR prioriza la comodidad: combina materiales livianos con una batería externa que mejora el equilibrio del dispositivo, distribuyendo el peso entre la frente y la parte posterior de la cabeza.

Sus pantallas Micro‑OLED 4K ofrecen 27 millones de pixeles, un campo de visión de 109° en horizontal y 100° en vertical, con frecuencias de actualización de hasta 90 Hz.

El visor está potenciado por el chip Snapdragon XR2+ Gen 2, acompañado de 16 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, lo que garantiza un rendimiento fluido incluso en experiencias XR de alta exigencia.

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Dispone de cámaras “pass-through” de alta resolución, sensores de seguimiento ocular y micrófonos con cancelación de ruido, permitiendo capturar la realidad desde múltiples perspectivas.

Con una autonomía de hasta 2,5 horas en reproducción de video y compatibilidad con todas las aplicaciones Android, Galaxy XR es una apuesta donde IA y realidad extendida convergen para transformar el modo en que las personas trabajan, crean y se conectan con el mundo.

Todo apunta a que el ecosistema XR sea todavía más amplio e incluya en un futuro cercano lentes de uso cotidiano con IA.

Especificaciones del Galaxy XR de Samsung

UnidadesEspecificaciones
ProcesadorSnapdragon XR2+ Gen 2
Pantalla27 millones de pixeles Micro-OLED, 60 Hz. 3.552 x 3.840
Campo de visión109° horizontales y 100° verticales
RAM16 GB
Almacenamiento256 GB
ConectividadWi-Fi 7, Bluetooth 5.4
BateríaHasta 2 horas de uso general
Peso545 g el headset y 302 g la batería
Precio1.799 dólares

Galaxy XRSamsungGoogleQualcommSamsung Galaxy XRInteligencia artificialAndroid XRSistema operativoProject MoohanMoohanRealidad extendida

