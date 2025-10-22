Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones
Desarrollados junto a Google y Qualcomm, integran herramientas como Google Maps, YouTube y Gemini con pantallas 4K Micro-OLED y el chip Snapdragon XR2+ Gen 2.
Samsung abrió una nueva era en la computación inmersiva con la presentación de Galaxy XR, su primer visor nativo de inteligencia artificial (IA) y piedra angular del nuevo ecosistema Android XR, desarrollado junto a Google y Qualcomm.
El dispositivo -anunciado a comienzos de año y presentado anoche en un evento virtual- marca el inicio de una categoría de productos diseñados para unir el mundo físico y el digital, ofreciendo experiencias naturales de descubrimiento, trabajo y entretenimiento.
Cómo funciona Galaxy XR de Samsung, Google y Qualcomm
En el corazón de Galaxy XR (conocido previamente con el nombre en clave Project Moohan) se encuentra Gemini, el modelo de IA multimodal de Google, integrado a nivel de sistema.
Gracias a esta tecnología, el visor entiende el entorno visual y auditivo del usuario, respondiendo con fluidez mediante voz, gestos y movimientos visuales, convirtiéndose en un auténtico compañero de IA.
Esta sinergia redefine la interacción humana con la tecnología, haciendo que las tareas cotidianas y la creación de contenido sean más intuitivas e inmersivas.
El hardware de Galaxy XR
Diseñado para largas sesiones de uso, Galaxy XR prioriza la comodidad: combina materiales livianos con una batería externa que mejora el equilibrio del dispositivo, distribuyendo el peso entre la frente y la parte posterior de la cabeza.
Sus pantallas Micro‑OLED 4K ofrecen 27 millones de pixeles, un campo de visión de 109° en horizontal y 100° en vertical, con frecuencias de actualización de hasta 90 Hz.
El visor está potenciado por el chip Snapdragon XR2+ Gen 2, acompañado de 16 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, lo que garantiza un rendimiento fluido incluso en experiencias XR de alta exigencia.
Dispone de cámaras “pass-through” de alta resolución, sensores de seguimiento ocular y micrófonos con cancelación de ruido, permitiendo capturar la realidad desde múltiples perspectivas.
Con una autonomía de hasta 2,5 horas en reproducción de video y compatibilidad con todas las aplicaciones Android, Galaxy XR es una apuesta donde IA y realidad extendida convergen para transformar el modo en que las personas trabajan, crean y se conectan con el mundo.
Todo apunta a que el ecosistema XR sea todavía más amplio e incluya en un futuro cercano lentes de uso cotidiano con IA.
Especificaciones del Galaxy XR de Samsung
|Unidades
|Especificaciones
|Procesador
|Snapdragon XR2+ Gen 2
|Pantalla
|27 millones de pixeles Micro-OLED, 60 Hz. 3.552 x 3.840
|Campo de visión
|109° horizontales y 100° verticales
|RAM
|16 GB
|Almacenamiento
|256 GB
|Conectividad
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Batería
|Hasta 2 horas de uso general
|Peso
|545 g el headset y 302 g la batería
|Precio
|1.799 dólares
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.