5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung

La nueva serie Galaxy Tab S11 ha llegado a Chile, redefiniendo la experiencia de trabajar y crear con una tablet gracias a la integración de Galaxy AI.

Las S11 de Samsung están diseñadas para eliminar la pérdida de tiempo en tareas cotidianas, ofreciendo más velocidad e inteligencia.

Una IA al servicio de la productividad

Potenciada por Galaxy AI y la capa de personalización del sistema operativo One UI 8, la Tab S11 integra funcionalidades de IA multimodal que comprenden texto, voz e imágenes, entregando soluciones en tiempo real para optimizar el trabajo. Tareas que antes tomaban horas, ahora se resuelven en segundos.

Las cinco actividades clave transformadas por la IA son:

1. Transformación visual con Drawing Assist: convierte bocetos rápidos y conceptos visuales en imágenes profesionales pulidas al instante, perfectas para brainstorming o diseño inicial, integrándose directamente con Samsung Notes.

2. Resumen y organización con un Prompt: la IA puede ejecutar comandos complejos entre aplicaciones, como resumir artículos extensos y guardarlos automáticamente en Samsung Notes con una sola instrucción. Además, Now Brief proporciona resúmenes diarios personalizados.

3. Respuestas visuales en tiempo real con Gemini Live: permite compartir pantalla o utilizar la cámara para que Gemini interprete gráficos, explique material de estudio o resuma ideas clave mediante conversación natural, eliminando la necesidad de búsquedas manuales.

4. Perfeccionamiento de escritura (Writing Assist): ajusta el tono y estilo de cualquier texto (correo, documento, mensaje) con un toque, asegurando el impacto deseado y ahorrando valiosos minutos de edición manual.

5. Traducción en tiempo real: Circle to Search con Google ahora traduce instantáneamente el texto subyacente en pantalla de artículos o publicaciones, rompiendo las barreras del idioma sin cambiar de aplicación.

Rendimiento mejorado

Más allá de la IA, la serie Tab S11 cuenta con Samsung DeX mejorado con Modo Extendido para configurar la tablet como un escritorio de PC con doble pantalla y hasta cuatro espacios de trabajo personalizados.

Mientras el S Pen rediseñado ofrece mayor control para escribir, dibujar o también para ocuparlo como puntero, la Galaxy Tab S11 Ultra (revisa nuestra reseña en este link) destaca con solo 5.1 mm de grosor y el procesador de 3nm más avanzado, ofreciendo significativas mejoras de rendimiento (33% en NPU, 24% en CPU) y una pantalla Dynamic AMOLED 2X de hasta 1600 nits.