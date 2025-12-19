Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

Para los usuarios de dispositivos móviles que se desempeñan principalmente en terreno, es esencial contar con aparatos que soporten condiciones adversas sin comprometer la productividad, la conectividad y la seguridad.

En ámbitos como construcción civil, logística, servicios, retail, seguridad pública, alimentación e industria, la elección del smartphone o tablet impacta directamente en el desempeño de los equipos y en la calidad de las entregas.

Es por esto que Samsung cuenta con una línea especializada de dispositivos robustos, la cual se caracteriza por su tecnología de punta y su resistencia .

Se trata de Galaxy Rugged Devices, compuesta por el smartphone Galaxy XCover7 y las tabletas Galaxy Tab Active5 y Active5 Pro.

Poseen certificaciones del estándar militar MIL-STD 810H e IP68, que comprueban resistencia al agua, polvo, caídas, golpes y temperaturas extremas .

Junto con ello, las baterías son removibles y reemplazables.

Otro de los puntos destacados de la línea son los hasta 8 años de actualizaciones del sistema operativo y seguridad para gestión de flotas, lo que garantiza mayor durabilidad para uso en campo.

De la misma manera, están respaldados por la reconocida plataforma de seguridad Samsung Knox.

Las características de la línea Rugged Devices prometen que el flujo de trabajo sea más seguro, ágil y altamente confiable , aseguran desde la compañía.

Sus dispositivos también se integran con todo el ecosistema Galaxy , incluidos los wearables . Para equipos de campo esto se traduce en una mejor productividad, además de permitir trabajar con aplicaciones en tiempo real, generar informes, checklists digitales, lectura de códigos de barras y comunicación instantánea.

El Director Senior de Oferta Integrada B2B de Samsung para América Latina, André Peixoto, afirma que “la línea Rugged Devices de la serie Galaxy fue diseñada para atender empresas de todos los tamaños, ofreciendo una experiencia de uso simple e intuitiva, junto con aportar soluciones tanto para grandes corporaciones como para pequeñas y medianas empresas ”.

Cuáles son las principales ventajas de la línea Rugged Devices de la serie Galaxy de Samsung

Las principales ventajas de la línea Rugged Devices son las siguientes:

Durabilidad real en ambientes críticos

Baterías removibles y mayor autonomía

Más seguridad para los datos corporativos

Herramientas especializadas para uso profesional

Ecosistema corporativo integrado.

Los dispositivos entregan resistencia a diversas condiciones extremas, protección contra agua y polvo, y un diseño creado para caídas accidentales , lo que reduce la necesidad de reemplazos e interrupciones operativas.

Así, empresas con equipos móviles pueden obtener ganancias directas de productividad al minimizar paradas provocadas por daños a los dispositivos.

Tanto el Galaxy XCover7 como los Galaxy Tab Active5 y Active5 Pro cuentan con baterías reemplazables . Esto permite que profesionales en zonas remotas o en largas jornadas continúen trabajando sin depender de tomas de energía o power banks.

En sectores como logística y servicios de campo, dicha autonomía mejora la eficiencia del equipo y la continuidad de las operaciones.

Respecto a la seguridad de datos corporativos, los dispositivos cuentan con Samsung Knox, una plataforma multinivel de seguridad que protege hardware y software desde el arranque.

Las empresas también pueden contar con Knox Suite para gestión remota, configuración de políticas, actualización y soporte centralizado.

Las herramientas especializadas para uso profesional de la línea incluyen recursos como como tecla programable, operación con guantes, modo de toque sensible al agua, lector de códigos de barras y accesorios dedicados para uso en retail, construcción civil y atención en campo.

Tales funciones personalizan el dispositivo según la tarea, reduciendo el tiempo de ejecución y aumentando la precisión.

Los dispositivos también funcionan de manera fluida con soluciones como DeX, Smart Switch, recursos de conectividad 5G, integración con plataformas de CRM, ERP y sistemas de gestión de movilidad corporativa . El objetivo es simplificar los flujos de trabajo y mantener todas las herramientas esenciales al alcance del profesional.

Cabe recordar que la línea Rugged Devices de la serie Galaxy está disponible en toda América Latina .

Cómo es el smartphone Galaxy XCover7 de la línea Rugged Devices de Samsung

A continuación encontrarás las características técnicas del smartphone Galaxy XCover7:

Pantalla

Tamaño: 6,6 pulgadas

Resolución: FHD+ (1080 × 2408)

Proporción: 20:9

Tipo: PLS LCD

Tasa de actualización: 60 Hz

Protección: Corning Gorilla Glass Victus+

Desempeño

Procesador: MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm, octa-core)

RAM / Almacenamiento: 6 GB RAM + 128 GB

Expansión: microSD hasta 1 TB

Sistema operativo: Android (la versión One UI puede variar según la región)

Cámaras

Trasera: 50 MP (f/1.8) con flash LED

Frontal: 5 MP (f/2.0)

Batería

Capacidad: 4.050 mAh

Removible

Carga rápida: 15W

Dimensiones y Peso

169,0 × 80,1 × 10,2 mm

Aproximadamente 240 g

Recursos Especiales

XCover Key: botón físico programable

Samsung Knox (seguridad corporativa)

Altavoz optimizado para ambientes ruidosos

Cómo es la tableta Galaxy Tab Active5 de la línea Rugged Devices de Samsung

A continuación encontrarás las características técnicas de la tableta Galaxy Tab Active5:

Pantalla

Tamaño: 8,0 pulgadas

Resolución: WUXGA (1920 × 1200)

Tipo: TFT LCD

Tasa de actualización: hasta 120 Hz

Sensibilidad táctil: responde incluso con guantes (probado para guantes de cuero ≤ 2 mm)

Desempeño

Procesador: Samsung Exynos 1380, octa-core

RAM / Almacenamiento: 6 GB RAM + 128 GB

Expansión: microSD hasta 1 TB

Sistema operativo: Android 14, con 4 actualizaciones del sistema

Cámaras

Trasera: 13 MP (f/1.9) + flash

Frontal: 5 MP (f/2.2)

Batería

Capacidad: 5.050 mAh

Removible: Sí

Reproducción de video: hasta 16 horas

Dimensiones y Peso

126,8 × 213,8 × 10,1 mm

433 g

Recursos Especiales

S Pen incluida — robusta, certificada IP68, funciona al aire libre

Active Key programable: accesos directos, lectura de códigos de barras (Knox Capture), apps

Wireless DeX: experiencia similar a un escritorio en monitores compatibles

Cómo es la tableta Galaxy Tab Active5 Pro de la línea Rugged Devices de Samsung

A continuación encontrarás las características técnicas de la tableta Galaxy Tab Active5 Pro:

Pantalla

Tamaño: 10,1 pulgadas

Resolución: WUXGA (1920 × 1200)

Proporción: 16:10

Tipo: TFT LCD

Tasa de actualización: hasta 120 Hz (dependiente de la app)

Protección: Corning Gorilla Glass Victus+

Desempeño

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm, octa-core)

RAM / Almacenamiento: 6 GB RAM + 128 GB o 8 GB RAM + 256 GB

Expansión: microSD hasta 2 TB

Sistema operativo: Android 15

Cámaras

Trasera: 12 MP (f/1.8) con flash

Frontal: 8 MP (f/2.0)

Batería

Capacidad: 10.100 mAh (típica)

Removible

Soporte a Dual Hot-Swap (cambio sin apagar)

No Battery Mode (operación solo con fuente de energía)

Dimensiones y Peso

170,2 × 242,9 × 10,2 mm

Peso (modelo Wi-Fi): ~680 g

Recursos Especiales

S Pen incluida (IP68)

Active Key (botón físico programable)

Soporte a Samsung DeX para flujo de trabajo tipo escritorio

Ambos dispositivos están disponibles en el portal de Entel Empresas y, tanto la Galaxy Tab Active 5 (que tiene un precio sugerido de $689.990) y Galaxy XCover7 ($349.990), llegan en la versión de 128 GB de almacenamiento interno y 6 GB de RAM.

Cuentan con una garantía de 3 años y vienen con Knox Suite gratis por un año, y con un descuento de 50% al renovar por un segundo año, afirman desde Samsung. Tendrán actualizaciones de seguridad por 7 años.

Para saber más sobre la línea Galaxy Rugged Devices en Chile puedes hacer clic en este enlace o visitar la página de noticias de la compañía en este otro link.