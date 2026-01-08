SUSCRÍBETE POR $1100
    Un smartphone plegable con tres pantallas: así es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung

    Al desplegarse dos veces, forma una pantalla de 10 pulgadas que permite hacer varias actividades a la vez, lo que lo hace especialmente útil para acciones relacionadas al trabajo o el entretenimiento. Se presenta como un dispositivo móvil preparado para múltiples situaciones y contextos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Samsung / Tendencias LT

    El esperado nuevo celular de Samsung, el Galaxy Z TriFold, fue presentado esta semana en el Consumer Electronics Show (CES) que se desarrolla en Las Vegas, Estados Unidos.

    El smartphone, que se posiciona en un segmento premium, es la entrega más reciente de la compañía en la categoría de plegables. Destaca, principalmente, porque cuenta con tres pantallas que prometen versatilidad y una experiencia inmersiva para los usuarios.

    Al desplegarse dos veces, forma una pantalla de 10 pulgadas que permite hacer varias actividades a la vez, lo que lo hace especialmente útil para acciones relacionadas al trabajo o el entretenimiento.

    La Tercera estuvo en la presentación del dispositivo en la ciudad ubicada en Nevada.

    Tendencias LT

    Cómo es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung

    Al tenerlo en las manos, sin todavía desplegar las tres pantallas, el Galaxy Z TriFold se siente como dispositivo fuerte, fácil de manipular, con un diseño que resalta por su elegancia y minimalismo.

    El nuevo celular de Samsung tiene apenas 3,9 mm en su punto más delgado.

    Cuando se despliegan sus tres pantallas, el smartphone rápidamente se convierte en una estación ideal para realizar múltiples tareas a la vez, o realizar una sola que requiera de mayor visibilidad.

    Por ejemplo, los usuarios pueden utilizar tres aplicaciones al mismo tiempo, sin la estricta necesidad de estar constantemente abriendo y cerrando ventanas. O bien, pueden ver contenidos audiovisuales de una manera que impulsa la experiencia de visualización hacia un espacio cinematográfico.

    Samsung / Tendencias LT

    El TriFold cuenta con un diseño de plegado hacia adentro para proteger la pantalla principal, así como con un mecanismo pensado para facilitar la apertura y el cierre.

    Asimismo, posee una alarma automática que alerta sobre un plegado incorrecto, mediante una serie de notificaciones y vibraciones.

    Cada una de estas características contribuyen a que se presente como un dispositivo móvil preparado para múltiples situaciones y contextos, con un sistema intuitivo y sencillo de utilizar para un amplio espectro de usuarios.

    Su rendimiento es impulsado por la plataforma personalizada Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, una cámara de 200 MP y la batería más grande que Samsung ha integrado hasta ahora en un teléfono plegable.

    Desde la compañía aseguran que el sistema de batería de tres celdas de 5.600 mAh se ha distribuido en cada uno de los tres paneles del dispositivo para un suministro de energía equilibrado y una autonomía para todo el día.

    Samsung / Tendencias LT

    Combinado con carga superrápida de 45 W, el TriFold permite a los usuarios transmitir, crear y trabajar sin límites, agregan.

    La carcasa de la bisagra en titanio posee una fina pieza de metal que protege el mecanismo de plegado y resiste el desgaste con el tiempo.

    El marco del dispositivo está soportado por Advanced Armor Aluminum, una aleación de alta resistencia que aporta rigidez sin aumentar el volumen.

    Aquello contribuye a asegurar que las pantallas no entren en contacto entre sí, mientras que un panel trasero de polímero reforzado con cerámica y fibra de vidrio mantiene el diseño delgado, pero resistente a grietas.

    De esta manera, el TriFold ofrece numerosas posibilidades, en un equipo fácil de utilizar y cómodo de transportar.

    Cuenta con 16 GB de RAM y estará disponible en dos versiones con distintas capacidades de almacenamiento: 512 GB y 1 TB de memoria interna, respectivamente.

    Samsung / Tendencias LT

    En línea con el concepto que sintetiza la visión de Samsung —Your Companion to AI Living (Su compañero para una vida con IA, en español)— , el smartphone cuenta con múltiples capacidades impulsadas con inteligencia artificial (IA) para potenciar la experiencia de los usuarios y facilitar las tareas de la vida diaria.

    También puede integrarse con el ecosistema Samsung, el cual reúne dispositivos móviles, pantallas visuales, electrodomésticos y servicios.

    Entre los más destacados que se han presentado en el CES 2026 se encuentran el televisor Micro RGB de 130 pulgadas, la pantalla móvil The Movingstyle, el proyector portátil The Freestyle+, el refrigerador Bespoke AI Family Hub y la aspiradora robot Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.

    Al ser consultado por La Tercera sobre las propuestas con IA de la compañía, el CEO y presidente de Samsung para América Latina, HS Jo, declaró: “Buscamos expandir la tecnología de IA a todos los dispositivos Samsung, pero al mismo tiempo, democratizarla mediante su incorporación en distintas líneas de productos, para que todos nuestros usuarios puedan disfrutar de las experiencias que ofrece”.

    “Hemos elevado nuestra tecnología de IA al nivel de un verdadero compañero”, agregó, refiriéndose al concepto que sintetiza la visión de la firma.

    Samsung / Tendencias LT

    Cuáles son las características técnicas del Galaxy Z TriFold de Samsung

    A continuación encontrarás las características técnicas del Galaxy Z TriFold de Samsung, incluidos detalles sobre sus dimensiones, peso, capacidad de carga, cámaras y almacenamiento, entre otros elementos.

    Pantalla principal

    • 10.0 pulgadas QXGA+
    • Dynamic AMOLED 2X
    • (2160 x 1584), 269 ppi
    • 1600 nits de brillo máximo
    • Tasa de refresco adaptative de 120 Hz (1~120 Hz)

    Pantalla cubierta

    • 6.5 pulgadas FHD+
    • Dynamic AMOLED 2X
    • (2520 x 1080, 21:9), 422 ppi
    • 2600 nits de brillo máximo
    • Tasa de refresco adaptative de 120 Hz (1~120 Hz)

    Dimensión plegado (HxWxD)

    • 159.2 x 75.0 x 12.9 mm

    Dimensión desplegado (HxWxD)

    • 159.2 x 214.1 x 3.9 mm

    Peso

    • 309 g

    Ultra gran angular (cámara trasera)

    • Ultra Gran Angular de 12 MP
    • Dual Pixel AF, F2.2, Pixel size: 1.4 μm, FOV: 120˚

    Gran angular (cámara trasera)

    • Cámara Gran Angular de 200 MP
    • Quad Pixel AF, OIS, F1.7, Pixel size: 0.6 μm, FOV: 85˚
    • Optical Quality Zoom 2x

    Teleobjetivo (cámara trasera)

    • Cámara Teleobjetivo de 10 MP
    • PDAF, OIS, F2.4, Pixel size: 1.0 μm, FOV: 36˚, 3x Optical Zoom, Digital Zoom up to 30x

    Pantalla cubierta (cámara frontal)

    • Cámara Frontal de 10 MP
    • F2.2, Pixel size: 1.12 μm, FOV: 85˚

    Pantalla principal (cámara frontal)

    • Cámara Principal de 10 MP
    • F2.2, Pixel size: 1.12 μm, FOV: 100˚

    AP

    • Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy (3 nm)

    Memoria y Almacenamiento

    • 16 GB de Memoria con TB de almacenamiento interno
    • 16 GB de Memoria con 512 GB de almacenamiento interno

    Batería

    • 5,600 mAh, batería de tres celdas

    Carga

    • Carga Súper Rápida 2.0 (45 W)
    • Carga por Cable:* Hasta un 50 por ciento de carga en alrededor de 30 minutos con Adaptador de 45 W y cable USB-C 3\ A
    • Carga Inalámbrica Rápida 2.0 (15 W)
    • Wireless PowerShare

    Resistencia al agua

    • IP48

    Cubierta

    • Corning Gorilla Glass Ceramic 2

    Parte trasera

    • Polímero reforzado con fibra de vidrio cerámico

    Marco

    • Carcasa de bisagra de titanio y marco de Advanced Armor Aluminum

    OS

    • Android 16
    • One UI 8

    Red y Conectividad

    • 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4

    Sensores

    • Sensor de huella dactilar capacitivo (lateral), acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de luz

    Seguridad

    • Samsung Knox con Samsung Knox Vault

    Tarjeta SIM

    • Hasta dos Nano SIM y Multi eSIM

    Colores

    • Crafted Black

    Lee también:

