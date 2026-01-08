Un smartphone plegable con tres pantallas: así es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung

El esperado nuevo celular de Samsung, el Galaxy Z TriFold, fue presentado esta semana en el Consumer Electronics Show (CES) que se desarrolla en Las Vegas, Estados Unidos.

El smartphone, que se posiciona en un segmento premium, es la entrega más reciente de la compañía en la categoría de plegables. Destaca, principalmente, porque cuenta con tres pantallas que prometen versatilidad y una experiencia inmersiva para los usuarios .

Al desplegarse dos veces, forma una pantalla de 10 pulgadas que permite hacer varias actividades a la vez , lo que lo hace especialmente útil para acciones relacionadas al trabajo o el entretenimiento.

La Tercera estuvo en la presentación del dispositivo en la ciudad ubicada en Nevada.

Cómo es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung

Al tenerlo en las manos, sin todavía desplegar las tres pantallas, el Galaxy Z TriFold se siente como dispositivo fuerte, fácil de manipular, con un diseño que resalta por su elegancia y minimalismo .

El nuevo celular de Samsung tiene apenas 3,9 mm en su punto más delgado .

Cuando se despliegan sus tres pantallas, el smartphone rápidamente se convierte en una estación ideal para realizar múltiples tareas a la vez, o realizar una sola que requiera de mayor visibilidad .

Por ejemplo, los usuarios pueden utilizar tres aplicaciones al mismo tiempo , sin la estricta necesidad de estar constantemente abriendo y cerrando ventanas. O bien, pueden ver contenidos audiovisuales de una manera que impulsa la experiencia de visualización hacia un espacio cinematográfico.

El TriFold cuenta con un diseño de plegado hacia adentro para proteger la pantalla principal, así como con un mecanismo pensado para facilitar la apertura y el cierre.

Asimismo, posee una alarma automática que alerta sobre un plegado incorrecto, mediante una serie de notificaciones y vibraciones.

Cada una de estas características contribuyen a que se presente como un dispositivo móvil preparado para múltiples situaciones y contextos, con un sistema intuitivo y sencillo de utilizar para un amplio espectro de usuarios.

Su rendimiento es impulsado por la plataforma personalizada Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, una cámara de 200 MP y la batería más grande que Samsung ha integrado hasta ahora en un teléfono plegable.

Desde la compañía aseguran que el sistema de batería de tres celdas de 5.600 mAh se ha distribuido en cada uno de los tres paneles del dispositivo para un suministro de energía equilibrado y una autonomía para todo el día .

Combinado con carga superrápida de 45 W, el TriFold permite a los usuarios transmitir, crear y trabajar sin límites, agregan.

La carcasa de la bisagra en titanio posee una fina pieza de metal que protege el mecanismo de plegado y resiste el desgaste con el tiempo.

El marco del dispositivo está soportado por Advanced Armor Aluminum, una aleación de alta resistencia que aporta rigidez sin aumentar el volumen.

Aquello contribuye a asegurar que las pantallas no entren en contacto entre sí, mientras que un panel trasero de polímero reforzado con cerámica y fibra de vidrio mantiene el diseño delgado, pero resistente a grietas.

De esta manera, el TriFold ofrece numerosas posibilidades, en un equipo fácil de utilizar y cómodo de transportar .

Cuenta con 16 GB de RAM y estará disponible en dos versiones con distintas capacidades de almacenamiento: 512 GB y 1 TB de memoria interna, respectivamente .

En línea con el concepto que sintetiza la visión de Samsung —Your Companion to AI Living (Su compañero para una vida con IA, en español)— , el smartphone cuenta con múltiples capacidades impulsadas con inteligencia artificial (IA) para potenciar la experiencia de los usuarios y facilitar las tareas de la vida diaria .

También puede integrarse con el ecosistema Samsung, el cual reúne dispositivos móviles, pantallas visuales, electrodomésticos y servicios.

Entre los más destacados que se han presentado en el CES 2026 se encuentran el televisor Micro RGB de 130 pulgadas, la pantalla móvil The Movingstyle, el proyector portátil The Freestyle+, el refrigerador Bespoke AI Family Hub y la aspiradora robot Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.

Al ser consultado por La Tercera sobre las propuestas con IA de la compañía, el CEO y presidente de Samsung para América Latina, HS Jo, declaró: “Buscamos expandir la tecnología de IA a todos los dispositivos Samsung, pero al mismo tiempo, democratizarla mediante su incorporación en distintas líneas de productos, para que todos nuestros usuarios puedan disfrutar de las experiencias que ofrece”.

“Hemos elevado nuestra tecnología de IA al nivel de un verdadero compañero” , agregó, refiriéndose al concepto que sintetiza la visión de la firma.

Cuáles son las características técnicas del Galaxy Z TriFold de Samsung

A continuación encontrarás las características técnicas del Galaxy Z TriFold de Samsung, incluidos detalles sobre sus dimensiones, peso, capacidad de carga, cámaras y almacenamiento, entre otros elementos.

Pantalla principal

10.0 pulgadas QXGA+

Dynamic AMOLED 2X

(2160 x 1584), 269 ppi

1600 nits de brillo máximo

Tasa de refresco adaptative de 120 Hz (1~120 Hz)

Pantalla cubierta

6.5 pulgadas FHD+

Dynamic AMOLED 2X

(2520 x 1080, 21:9), 422 ppi

2600 nits de brillo máximo

Tasa de refresco adaptative de 120 Hz (1~120 Hz)

Dimensión plegado (HxWxD)

159.2 x 75.0 x 12.9 mm

Dimensión desplegado (HxWxD)

159.2 x 214.1 x 3.9 mm

Peso

309 g

Ultra gran angular (cámara trasera)

Ultra Gran Angular de 12 MP

Dual Pixel AF, F2.2, Pixel size: 1.4 μm, FOV: 120˚

Gran angular (cámara trasera)

Cámara Gran Angular de 200 MP

Quad Pixel AF, OIS, F1.7, Pixel size: 0.6 μm, FOV: 85˚

Optical Quality Zoom 2x

Teleobjetivo (cámara trasera)

Cámara Teleobjetivo de 10 MP

PDAF, OIS, F2.4, Pixel size: 1.0 μm, FOV: 36˚, 3x Optical Zoom, Digital Zoom up to 30x

Pantalla cubierta (cámara frontal)

Cámara Frontal de 10 MP

F2.2, Pixel size: 1.12 μm, FOV: 85˚

Pantalla principal (cámara frontal)

Cámara Principal de 10 MP

F2.2, Pixel size: 1.12 μm, FOV: 100˚

AP

Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy (3 nm)

Memoria y Almacenamiento

16 GB de Memoria con TB de almacenamiento interno

16 GB de Memoria con 512 GB de almacenamiento interno

Batería

5,600 mAh, batería de tres celdas

Carga

Carga Súper Rápida 2.0 (45 W)

Carga por Cable:* Hasta un 50 por ciento de carga en alrededor de 30 minutos con Adaptador de 45 W y cable USB-C 3\ A

Carga Inalámbrica Rápida 2.0 (15 W)

Wireless PowerShare

Resistencia al agua

IP48

Cubierta

Corning Gorilla Glass Ceramic 2

Parte trasera

Polímero reforzado con fibra de vidrio cerámico

Marco

Carcasa de bisagra de titanio y marco de Advanced Armor Aluminum

OS

Android 16

One UI 8

Red y Conectividad

5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4

Sensores

Sensor de huella dactilar capacitivo (lateral), acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de luz

Seguridad

Samsung Knox con Samsung Knox Vault

Tarjeta SIM

Hasta dos Nano SIM y Multi eSIM

Colores